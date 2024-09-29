Такой погоды уже давно не было: Украину атакуют сильные ливни и мощный ветер

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 30 сентября / фото: pixabay

Погода в Украине 30 сентября будет ветреной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра.

Синоптик Наталка Диденко предупреждает о том, что в Украине уже заканчивается "бабье лето". В регионы врываются дожди и снижается температура воздуха. 29-го сентября осадки усилятся и могут быть настоящие ливни. Температура воздуха днем снизится до 12-15 градусов тепла, а ночью - до 4-9 градусов тепла. Сильное похолодание придет даже в Киев уже 2 октября.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 30 сентября / фото: ventusky

Погода 30 сентября

В Украине 30 сентября будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди во многих регионах. Ветер в этот день будет северный и восточный со скоростью 7-12 м/с. В Украине ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"В западных, Житомирской и Винницкой областях облачно, дожди, ночью в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях местами значительные дожди; температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°; на высокогорье Карпат дождь и мокрый снег, температура ночью и днем 0-5° тепла. На остальной территории переменная облачность, без осадков, только в Киевской и Черниговской областях ночью местами кратковременный дождь; температура ночью 9-14°, на побережье морей до 16°, днем 20-25°, в большинстве северных областей ночью 6-11°, днем 14-19°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +8

По данным meteoprog, 30 сентября в Украине будет дождливая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +14...+28 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +8...+11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 30 сентября / фото: meteoprog

Погода 30 сентября в Киеве

В Киеве 30 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди. В этот день ветер будет северный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности.

"Температура ночью 6-11°, днем 14-19°; в Киеве ночью 9-11°, днем 17-19°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 30 сентября / фото: meteoprog

Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы на сентябрь

Напомним, по прогнозам синоптиков, в сентябре средняя температура воздуха в Украине будет 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, что на 2°C выше нормы. Месячное количество осадков ожидается в пределах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, что соответствует норме.

Также, как отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, в начале сентября антициклон с севера обеспечит сухую погоду в большинстве областей Украины, но на юго-востоке возможны кратковременные дожди из-за влияния пониженного давления над Черным морем. Изменения погоды ожидаются 3 сентября, тогда температура воздуха снизится на 5 градусов и будет ниже +30°C.

Заведующая отделом метеорологических прогнозов Наталья Голеня сделала прогноз погоды на осень. В сентябре 2024 года в Украине может сохраниться метеорологическое лето с температурой до +38°C.

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