Жара до 40 градусов и заморозки: синоптики поразили прогнозом погоды на сентябрь

Синоптики сообщили, что в сентябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 15-20 градусов, а в Карпатах 13-14 градусов - это на 2 градусов выше нормы.
По прогнозу синоптиков "Укргидрометцентра", месячное количество осадков ожидается 37-76 мм, в Карпатах местами 97-111 мм, что в пределах нормы.
"Сентябрь - переходный месяц от лета к осени, которому свойственно общее снижение температуры, ослабление грозовой деятельности", - добавляют синоптики.
Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха составляет 13-17 градусов, в южной части местами 18-20 градусов, в горных районах 9-15 градусов тепла.
Абсолютный минимум температуры воздуха - 1-7 градусов мороза, на юге Херсонской и Запорожской областей 0-1 градусов тепла, в Крыму до 5,5 градусов тепла.
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 33-38,8 градусов, в горных районах местами 24-32 градусов тепла.
"Среднее месячное количество осадков составляет 37-74 мм, в южной части местами 28-36 мм, на Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах местами 77-108 мм, на высокогорье Карпат до 130 мм. Заморозки в воздухе отмечены во второй и третьей декадах, в Карпатах и местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях - в первой декаде сентября", - пишут синоптики.
Напомним, что синоптик Наталья Диденко рассказала, где будет "горячее всего" на выходных. Известно, что на западе, севере и в центре возможны кратковременные грозовые дожди, тогда как на юге и востоке будет без осадков.
Синоптики раскрыли дату похолодания и назвали, какие регионы будет заливать грозовыми дождями. В то же время синоптики предупреждают о том, что почти во всех областях Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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