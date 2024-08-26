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Регионы будет заливать грозовыми дождями: синоптики назвали дату похолодания

Ангелина Подвысоцкая
26 августа 2024, 19:35
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Дожди и грозы 26 августа ожидаются в двух областях Украины.
погода
Прогноз погоды в Украине на 27 августа / фото: pixabay

Погода в Украине 27 августа будет теплой. Однако в некоторых областях будут дожди и грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В то же время синоптики предупреждают о том, что почти во всех областях Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине будет держаться жаркая погода. Температура воздуха повысится до +35 градусов. Ослабление жары ожидается со 2-3 сентября. Сильное похолодание ворвется в западные области.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 27 августа

В Украине 27 августа будет переменная облачность. В этот день дожди с грозами ожидаются на Закарпатье и Прикарпатье. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 15-20°, на юге страны до 23°; днем 29-34°, на высокогорье Карпат 20-25°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +37

По данным meteoprog, 27 августа в Украине будет теплым, но местами дождливым. Теплее всего будет в Херсонской и Николаевской областях. Там температура воздуха повысится до +23...+37 градусов. Самая низкая температура будет в Волынской области. Там температура воздуха повысится до +17...+34 градусов.

Погода 27 августа в Киеве

В Киеве 27 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 15-20°, днем 29-34°; в Киеве ночью 18-20°, днем 31-33°", - сообщает Укргидрометцентр.

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - последние новости

Напомним, недавно Украину накрыла затяжная жара. Впоследствии стало известно, что из-за сильного обмеления многих рек Украины на территории государства засуха, а как следствие, температура воздуха значительно повышается.

Ранее синоптик предупредила, что с воскресенья, 25 августа, снова усилится жара. Похолодание ожидается уже 1-2 сентября. Тогда температура воздуха снизится до комфортной.

Накануне синоптик отмечала, что до конца августа жары еще будет хватать в Украине, ближайшее ощутимое ее ослабление маячит где-то с 28 августа.

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