Когда жара в Украине отступит: стала известна дата

Однако жара отступит лишь в части областей, а в некоторых регионах она продолжит держаться.

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Погода в Украине - когда жара в Украине отступит/ unsplash.com

Погода в Украине станет еще жарче - горячие температуры воздуха набирают еще больше оборотов.

В среду, 21 августа, в большинстве областей Украины ожидается +30...+35 градусов, местами (кроме западных областей) будет +35...+37 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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В течение дня практически на всей территории страны будет преобладать сухая погода из-за антициклона. Но в четверг, 22 августа, в западных областях ожидаются локальные ливневые дожди.

В Киеве 21 августа будет сухо, солнечно и жарко - температура воздуха будет держаться на уровне около +35 градусов.

Погода в Украине 21 августа/ meteoprog

Когда жара в Украине отступит

22-23 августа жара несколько ослабнет на севере Украины, в западных областях и частично в центре. Но на востоке и юге жаркая погода продолжит держаться.

"До конца августа жары еще будет хватать в Украине, ближайшее ощутимое ослабление жары маячит где-то с 28 августа", - отметила Диденко.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине ударит +37 градусов - стала известна дата, когда жара отступит. Невыносимая жара продержится несколько дней, а после этого она может отступить - однако лишь в части областей.

Также ранее сообщалось, что Украину будут заливать грозовые дожди - синоптик назвала дату похолодания. Синоптики предупреждают о том, что во многих областях Украины 20 августа будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, над Украиной взошло Голубое Суперлуние. Такое же явление можно будет увидеть не раньше 2037 года.

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