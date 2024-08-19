В Украине ударит +37 градусов: стала известна дата, когда жара отступит

Невыносимая жара продержится несколько дней, а после этого она может отступить - однако лишь в части областей.

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Погода в Украине - в нашем государстве ударит +37 градусов/ depositphotos.com/ua

Погода в Украине снова стала жаркой. Во вторник, 20 августа, в большинстве областей максимальная температура воздуха составит +30...+35 градусов. Местами будет еще жарче - столбики термометров в некоторых областях поднимутся даже до отметки +35...+37 градусов.

Немного комфортнее будет в западных регионах - там ожидается температура +27...+32 градуса. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Значительная часть Украины будет принадлежать полю высокого атмосферного давления, поэтому 20-го августа будет преобладать сухая погода. И только местами на Волыни, Ровенщине, Львовщине, Ивано-Франковщине, Закарпатье, а вечером во вторник и на Житомирщине есть вероятность кратковременных дождей с грозами", - рассказала синоптик.

Погода в Киеве 20 августа

В столице Украины во вторник будет очень жарко, столбики термометров будут подниматься до +33...+35 градусов. Ожидается сухая и солнечная погода.

Погода в Украине 20 августа/ meteoprog

Когда жара отступит

Согласно прогнозу Диденко, в ближайшее время температура воздуха будет высокой, но в четверг, 22 августа, ожидается ослабление жары на западе, севере и в Винницкой области. Юг и восток Украины и в дальнейшем будут находиться в пределах показателей +33...+37 градусов.

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что сильная жара +39 градусов накроет Украину - стали известны даты. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал о погоде на неделю, с 19 по 25 августа. Он назвал даты, когда жара будет самой сильной, и рассказал, в каких областях стоит быть готовыми к очень высоким температурам.

Также ранее сообщалось, что страну "трясет" почти 7-балльный шторм - скоро начнется еще одна магнитная буря. За последние сутки на Солнце произошло 5 мощных вспышек.

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