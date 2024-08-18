Сильная жара +39 градусов накроет Украину: стали известны даты

Синоптик назвал даты, когда жара будет самой сильной, и рассказал, в каких областях стоит быть готовыми к очень высоким температурам.

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Сильная жара +39 градусов накроет Украину/ depositphotos.com/ua

Погода в Украине на протяжении недели, с 19 по 25 августа, отметится возвращением очень сильной жары. Температура воздуха повысится под влиянием жаркой и сухой воздушной массы африканского происхождения.

Столбики термометров больше всего поднимутся вверх в южных, центральных и восточных регионах. Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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В то же время он предупредил, что вероятность дождей очень незначительна в течение недели. В этот период времени локальные грозовые дожди могут быть лишь кое-где в западных областях. Из-за отсутствия осадков во многих областях будет сохраняться засуха и возрастут риски пожарной опасности.

Погода в Украине 19 августа

В понедельник, 19 августа, в западных областях местами пройдут кратковременные грозовые дожди, днем возможны град и шквалы, 15-20 м/с. На остальной территории Украины без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, в западной части переменных направлений. Температура воздуха ночью +15...+20 градусов, на побережье морей +18...+23; днем +32...+37 градусов.

Погода в Украине 19 августа/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 20 августа

Во вторник, 20 августа, в Украине осадков не предвидится, лишь в западной части ночью и утром местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, на побережье морей +18...+23; днем +33...+38 градусов, в западных областях +28...+33.

Погода в Украине 20 августа/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 21 августа

В среду, 21 августа, в Украине сохранится погода без осадков, лишь в западной части местами пройдут кратковременные грозовые дожди, днем в отдельных пунктах возможны град и шквалы, 17-22 м/с. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на левобережье страны юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, на побережье морей +19...+24; днем +34...+39 градусов, в западных областях +29...+34.

Погода в Украине 21 августа/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 22 августа

В четверг, 22 августа, в большинстве областей Украины осадков не ожидается. Ветер на правобережье страны северо-западный, 7-12 м/с; на левобережье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, на побережье морей +19...+24; днем в северных и западных регионах +26...+31 градус, на остальной части страны +34...+39 градусов.

Погода в Украине 22 августа/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 23 августа

В пятницу, 23 августа, на всей территории Украины ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, в западных областях южный, 5-10 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью +10...+15 градусов, днем +27...+32 градуса; на остальной территории страны ночью +15...+20 градусов, днем +30...+35.

Погода в Украине 24 августа

В субботу, 24 августа, по всей территории Украины сохранится сухая и жаркая погода, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, на побережье морей до +21 градус; днем +29...+34, на юго-западе страны местами +35...+38 градусов.

Погода в Украине 25 августа

В воскресенье, 25 августа, как и в предыдущие дни, ожидается жаркая и сухая погода во всех регионах страны. Ветер северной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +30...+35, на юго-западе страны местами +36...+38 градусов.

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик сказала, где будет "горячее всего" на выходных. Уже с воскресенья-понедельника температура в большинстве областей повысится до +30...+35 градусов и более.

Также ранее сообщалось, что в Украину идет вторая волна адской жары - стало известно, где ударит +37 градусов. В страну ворвалась вторая волна жары, которая, по прогнозам Укргидрометцентра, продлится до 25 августа.

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