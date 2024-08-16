УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

В Украину идет вторая волна адской жары: где ударит +37 градусов

Руслана Заклинская
16 августа 2024, 18:22
208
В страну ворвалась вторая волна жары, которая, по прогнозам Укргидрометцентра, продлится до 25 августа.
В Украину идет вторая волна адской жары: где ударит +37 градусов
Украину накроет новая волна жары / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

В Украине ожидается новая волна жары с 17 по 21 августа, которая может продлиться до 25 августа. В южных областях температура повысится до 35-37°C, а на севере и западе будет несколько прохладнее. Об этом во время брифинга заявила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"По расчетам, она (жара - Главред) может удерживаться до середины третьей декады августа, то есть, до 25 числа. В южных областях точно она будет, скажем так, в пределах 35-37 (градусов - Главред). Несколько легче будет по западным и северным областям и, соответственно, на Киевщине. Сейчас пик придется на даты с 17 по 21 (августа - Главред), и потом уже будет и для западных, и для северных областей определенное ослабление", - рассказала она.

Синоптик пояснила, что жара накроет Украину уже с субботы, когда антициклон отступит, а на территории страны начнет действовать поле пониженного давления. Это приведет к частичной облачности, но также к поступлению теплого воздуха с юго-запада. Из-за этого температура снова возрастет. В южных областях температура будет удерживаться на уровне 35-37°, а в центральных и северных регионах - 29-34°.

видео дня

"Первые два дня - 17-18 числа, это еще местами (может наблюдаться жара - Главред). Но потом, уже до 21 числа, в принципе она (высокая температура - Главред) будет удерживаться, преимущественно это юг и запад Украины. И соответственно, будет эта сильная жара", - отметила Птуха.

По ее словам, вследствие тепла и повышенной влажности, во второй половине дня могут образовываться кучево-дождевые и грозовые облака. Это будет особенно заметно на западе Украины, где кратковременные дожди могут принести временное облегчение, но также повысят уровень влажности, что может увеличить дискомфорт.

В юго-восточных областях, где осадков не предвидится, существует высокий уровень пожарной опасности. Сейчас в Украине преобладают 4 и 5 классы пожарной опасности.

"Но уже с завтрашнего дня есть прогнозы, что, в принципе, уже 5-й класс будет в большинстве (регионов Украины - Главред). Преимущественно это юг, центр, частично север и, конечно, восточные области, чуть меньше - в западных областях", - добавила Птуха.

Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха - синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине - возвращение жары

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о том, что в Украину вернется адская жара. Повышения температуры можно ожидать уже с 17-18 августа.

Также на этих выходных в Украине ожидается значительное потепление. Синоптик Наталка Диденко сообщила, что уже с 17 августа температура в большинстве областей повысится до +30 +35 градусов. В субботу погода будет сухой и солнечной, тогда как в воскресенье возможны кратковременные дожди на западе, севере и в центре.

Кроме этого, заведующая отделом метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, какой будет погода в Украине в сентябре, октябре и августе.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода жара прогноз погоды погода в Киеве
Реклама

Главное за день

"Котел" для 700 бойцов РФ: в Курской области взорван важный мост – детали удара

"Котел" для 700 бойцов РФ: в Курской области взорван важный мост – детали удара

19:01 Мир
В Украину идет вторая волна адской жары: где ударит +37 градусов

В Украину идет вторая волна адской жары: где ударит +37 градусов

18:22 Синоптик
Россияне находятся в 6 километрах от Мирнограда: в ГВА раскрыли критическую ситуацию

Россияне находятся в 6 километрах от Мирнограда: в ГВА раскрыли критическую ситуацию

17:23 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как им жить рядом с украинскими вдовами и сиротами: скандал из-за беженцев из РФ 3761

Как им жить рядом с украинскими вдовами и сиротами: скандал из-за беженцев из РФ

Территориями придется пожертвовать : у Путина на ТВ призвали готовиться к худшему 3027

"Территориями придется пожертвовать": у Путина на ТВ призвали готовиться к худшему

Раскрыты детали масштабного плена кадыровцев : заявление главы СБУ Малюка 2744

Раскрыты детали масштабного плена "кадыровцев": заявление главы СБУ Малюка

Обмен Курщины на Донбасс: Кремль активно пошел ва-банк - Жданов 1858

Обмен Курщины на Донбасс: Кремль активно пошел ва-банк - Жданов

Последние новости

19:26

"Мисс Украина" Апанасенко родила первенца и показала фото

19:25

РФ нужно 100 000 штыков, чтобы остановить ВСУ: военный о боях на Курщине

19:10

Нужно ли помогать россиянам?мнение

19:01

"Котел" для 700 бойцов РФ: в Курской области взорван важный мост – детали удараФото

18:22

В Украину идет вторая волна адской жары: где ударит +37 градусов

Россия войной Курскую область не вернет, Путина ждет цугцванг с мобилизацией – ГельманРоссия войной Курскую область не вернет, Путина ждет цугцванг с мобилизацией – Гельман
18:16

Путин решением по Курской области подчинил армию и ФСБ: поможет ли это КремлюВидео

17:53

Из старого бомбардировщика в шикарный дом: фермер удивил реставрацией

17:47

В РФ истерика из-за прогноза нового прорыва ВСУ: названо вероятное направление

17:46

В Беларуси завели дело на комика, который пошутил про Лукашенко

Реклама
17:23

Россияне находятся в 6 километрах от Мирнограда: в ГВА раскрыли критическую ситуацию

17:17

ВСУ прорвались на 40 км в Курской области: войска РФ сделали ответный шаг

17:00

Здесь творил чудеса Иисус: археологи нашли остатки древнего храма

16:46

На территории Курской области могут создать новую республику: прогноз ГельманаВидео

16:30

Война может завершиться в ноябре: теперь есть один мирный план – политолог

16:19

В Украине вводят изменения в военном учете: что ждет мужчин

16:04

ВСУ обхитрили армию Путина, но есть лишь неделя: назван прогноз по Курской областиВидео

15:42

Без шансов, без вариантов: адвокаты оценили, может ли Долина вернуть имущество

15:24

После закрепления ВСУ на Курщине: Украина может начать переговоры с РФ - ГельманВидео

15:00

Головоломка для тех, у кого зрение орла: надо найти за 6 секунд льва

14:55

Женщина взяла 85-летнюю бабушку на американские горки - ее реакция бесценнаВидео

Реклама
14:48

Войска РФ пытаются окружить город на Донбассе: продвинулись на двух участках – ISW

14:30

Больше не проблема: как удалить суперклей с пальцев - "спасательный" лайфхак

14:29

Жара возвращается: синоптик сказала, где будет "горячее всего" на выходных

14:26

"Посадим Россию за стол переговоров принуждением": в ОП озвучили сценарий мира

14:00

Реанимобиль за 350 тыс евро и лечение в клинике: состояние Лукашенко ухудшается

13:30

Реквием по российской авиации: ВСУ серьезно взялись за аэродромы РФ - эксперт

13:00

"Цените мгновения": Виталий Козловский поделился последними кадрами покойного отца

12:56

Провокации РФ ко Дню Независимости: украинцев предупредили об угрозе

12:52

Снижение ядерной эскалации России: ВСУ имеют все шансы захватить Курскую АЭС

12:52

Что будет с территориями Курской области: дипломат назвал цель операции ВСУ

12:44

Операция в Курской области: у Путина замедлилось наступление на одном направлении

12:38

Удивительный настой из ботвы от помидор - капуста будет размером с мяч

12:20

7 необъяснимых форм поведения: эксперты раскрыли тех, кто имеет высокий IQ

12:12

РФ перебросила на Курщину тысячи военных с оккупированных территорий - CNN

12:04

Москву будет видно, как на ладони: Украина может оставить РФ без защиты с неба

11:57

Украинская певица вышла замуж за голливудского каскадера

11:53

Уже на следующей неделе: Украина может вернуться к графикам отключений света

11:43

РФ перебрасывает новые резервы в Курскую область: в ВСУ назвали направление

11:39

Добровольцы России на фоне Курской операции обратились к солдатам РФ

11:17

"Удачное время, чтобы подписать мирное соглашение": в Третьей штурмовой назвали условия

Реклама
11:16

Обмен Курщины на Донбасс: Кремль активно пошел ва-банк - Жданов

11:08

"Движение курсов вверх": известно, будет ли "скачок" доллара на следующей неделе

11:00

"ВСУ нужно вовремя перейти к обороне на Курщине": генерал предупредил об опасности

10:56

Танковый удар прямой наводкой: разгром КП "Суджа" десантом ВСУ попал на видеоВидео

10:22

"РФ наступает, боеприпасов стало меньше": как операция на Курщине повлияла на бои на Донбассе

10:20

У Зеленского назвали две ключевые задачи в войне с Россией

10:03

Залп более 100 ракет: названы вероятные цели и сроки массированного удара РФ

10:01

"Путин виноват сам": в ISW назвали главный просчет РФ в Курской области

09:36

В Курской области разгромили еще одну колонну армии РФ: в Сети узнали детали

09:27

Гороскоп на завтра 17 августа: Тельцам - впечатляющие перемены, Стрельцам - тревожные сны

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять