В Украину идет вторая волна адской жары: где ударит +37 градусов

В страну ворвалась вторая волна жары, которая, по прогнозам Укргидрометцентра, продлится до 25 августа.

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Украину накроет новая волна жары / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

В Украине ожидается новая волна жары с 17 по 21 августа, которая может продлиться до 25 августа. В южных областях температура повысится до 35-37°C, а на севере и западе будет несколько прохладнее. Об этом во время брифинга заявила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"По расчетам, она (жара - Главред) может удерживаться до середины третьей декады августа, то есть, до 25 числа. В южных областях точно она будет, скажем так, в пределах 35-37 (градусов - Главред). Несколько легче будет по западным и северным областям и, соответственно, на Киевщине. Сейчас пик придется на даты с 17 по 21 (августа - Главред), и потом уже будет и для западных, и для северных областей определенное ослабление", - рассказала она.

Синоптик пояснила, что жара накроет Украину уже с субботы, когда антициклон отступит, а на территории страны начнет действовать поле пониженного давления. Это приведет к частичной облачности, но также к поступлению теплого воздуха с юго-запада. Из-за этого температура снова возрастет. В южных областях температура будет удерживаться на уровне 35-37°, а в центральных и северных регионах - 29-34°.

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"Первые два дня - 17-18 числа, это еще местами (может наблюдаться жара - Главред). Но потом, уже до 21 числа, в принципе она (высокая температура - Главред) будет удерживаться, преимущественно это юг и запад Украины. И соответственно, будет эта сильная жара", - отметила Птуха.

По ее словам, вследствие тепла и повышенной влажности, во второй половине дня могут образовываться кучево-дождевые и грозовые облака. Это будет особенно заметно на западе Украины, где кратковременные дожди могут принести временное облегчение, но также повысят уровень влажности, что может увеличить дискомфорт.

В юго-восточных областях, где осадков не предвидится, существует высокий уровень пожарной опасности. Сейчас в Украине преобладают 4 и 5 классы пожарной опасности.

"Но уже с завтрашнего дня есть прогнозы, что, в принципе, уже 5-й класс будет в большинстве (регионов Украины - Главред). Преимущественно это юг, центр, частично север и, конечно, восточные области, чуть меньше - в западных областях", - добавила Птуха.

Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха - синоптик в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины, заведующая сектором взаимодействия со СМИ в УкрГМЦ. Сотрудничает украинскими телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Погода в Украине - возвращение жары

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о том, что в Украину вернется адская жара. Повышения температуры можно ожидать уже с 17-18 августа.

Также на этих выходных в Украине ожидается значительное потепление. Синоптик Наталка Диденко сообщила, что уже с 17 августа температура в большинстве областей повысится до +30 +35 градусов. В субботу погода будет сухой и солнечной, тогда как в воскресенье возможны кратковременные дожди на западе, севере и в центре.

Кроме этого, заведующая отделом метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, какой будет погода в Украине в сентябре, октябре и августе.

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