Какой будет погода в Украине осенью 2024: появился первый прогноз синоптика

Давать точные прогнозы на сезон за месяц-два рано, поэтому можно говорить только об общих тенденциях погоды.

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Какой будет осень 2024 в Украине / Фото: pixabay.com

До календарной осени осталось меньше месяца, и заведующая отделом метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня рассказала, какой, по предварительным дынным, будет погода в Украине в сентябре, октябре и августе.

По ее словам, давать точные прогнозы на сезон за месяц-два рано, поэтому можно говорить только об общих тенденциях погоды, передает OBOZ.UA.

Какой будет погода в Украине в сентябре 2024

В последние годы в сентябре в Украине сохраняется метеорологическое лето, иногда с жарой до +38 градусов. В среднем среднесуточная температура в первый месяц осени составляет +13…+17 градусов, но в последнее время наблюдается тенденция к повышению температуры на 1-2 градуса выше нормы.

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"Есть тенденция, что в последние 20 лет чаще всего сентябрь бывает теплым, еще длится лето. До 20-25 сентября среднесуточная температура может составлять +15 градусов и даже выше. Это значит, что у нас еще продолжается метеорологическое лето. А бывают годы, когда с первого дня сентября погода прохладная и дождливая", – рассказала Голеня.

Максимальные зафиксированные температуры сентября достигали 33-38 градусов жары, а абсолютный минимум ночью составлял 1-8 градусов мороза.

"Бывает сентябрь очень жаркий – до +38 на юге и юго-востоке, на севере и западе до +30...+35. А бывает, что с севера идет вторжение холодного арктического воздуха и могут быть даже заморозки. Но в последние годы наблюдается тенденция к тому, что температура воздуха обычно в среднем на 1-2 градуса выше нормы", – отметила синоптик.

Погода в октябре 2024 - прогноз синоптика

В октябре можно ожидать бабье лето, которое обычно случается каждый год и может длиться от трех дней до недели или даже десяти дней, в зависимости от погоды.

Чего ждать в ноябре - прогноз погоды

Ноябрь, в свою очередь, уже начинает быть приближенным к зиме. Этот месяц обычно более дождливый и пасмурный.

Кто такая Наталья Голеня Наталья Голеня - синоптик, метеоролог, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра.

Погода в Украине до конца августа - прогнозы

Погода в Украине в августе ожидается не холодная и не такая жаркая, как в июле. Хотя в отдельные дни будет сильно припекать. В конце августа возможны заморозки.

Средняя месячная температура воздуха в августе составит 20-26 градусов тепла, в Карпатах +17…+19 градусов.

Месячное количество осадков в августе ожидается 34-77 мм, в Карпатах - до 116 мм. Это меньше чем в июле, однако в пределах нормы. Но, учитывая, что в июле выпало дождей значительно меньше средней прогнозируемой нормы, то по факту в августе дождей должно быть больше, чем в июле.

Напомним, Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Она началась сразу после окончания предыдущей. Ожидается, что 6-7 августа магнитная буря будет на уровне 3-х баллов, после чего пойдет на спад. Однако расслабляться еще рано, ведь 11 августа страну накроет новый геомагнитный шторм.

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