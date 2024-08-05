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На смену жаре придут заморозки: какой будет погода в августе 2024

Анна Ярославская
5 августа 2024, 12:20
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Повторение экстремальной жары, которая была в июле, маловероятно, прогнозирует заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Погода, солнце, девушка
Какой будет погода в Украине в августе - прогноз на месяц / unsplash.com

Погода в Украине в последний месяц лета ожидается не холодная и не такая жаркая, как в июле. Хотя в отдельные дни будет сильно припекать. В конце августа возможны заморозки.

Как пишет ТСН, погода в августе будет сухой. Температура воздуха все равно превысит норму на 2 градуса, а на юго-востоке - на 2,5 градуса.

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Средняя месячная температура воздуха в августе составит 20-26 градусов тепла, в Карпатах +17…+19 градусов.

В целом, в августе в отдельные дни может быть холоднее, а в отдельные дни - жарче, чем в июле.

Месячное количество осадков в августе ожидается 34-77 мм, в Карпатах - до 116 мм. Это меньше чем в июле, однако в пределах нормы. Но, учитывая, что в июле выпало дождей значительно меньше средней прогнозируемой нормы, то по факту в августе дождей должно быть больше, чем в июле.

"В целом последний месяц лета характеризуется устойчивой антициклональной погодой, то есть солнечных дней будет много, а дождливых - наоборот. Днем будет жарко, как в июле, зато ночи станут холоднее, повторение экстремальной жары, которая была в июле, маловероятно", - сказал заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

В конце августа ожидаются заморозки в северных и центральных областях.

Что касается таких явлений, как сильные грозы, ливни, шквалы и т.д., то в августе их бывает мало.

"В отличие от июня и июля, в августе погода более устойчивая и прогнозируемая. Месяц начнется жарой из-за поступления горячего воздуха из северной Африки, в дальнейшем температура будет снижаться до комфортной", - сказал Прокопенко.

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Погода в Украине - прогнозы синоптиков

Погода в Украине во вторник, 6 августа, будет с комфортной температурой воздуха. Но при этом часть областей накроют дожди и даже ливни. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в этот день преимущественно ожидается температура воздуха на уровне +24...+28 градусов. Немного прохладнее будет на востоке нашего государства - там столбики термометров будут подниматься до уровня +20...+25 градусов, а теплее всего будет на юге - +26...+30 градусов.

Напомним, Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Она началась сразу после окончания предыдущей. 3-4 августа мощность геомагнитного шторма усилилась. Она остановилась на уровне почти 7-ми баллов. 5 августа она пойдет на спад и опустится до 3-х баллов.

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