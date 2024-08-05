Сильные ливни накроют часть областей: на Украину надвигаются мощные осадки

Температура воздуха будет подниматься местами до +30 градусов, в то же время в части регионов будут ливни.

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Погода в Украине - сильные ливни накроют часть областей/ photo.unian.net

Погода в Украине во вторник, 6 августа, будет с комфортной температурой воздуха. Но при этом часть областей накроют дожди и даже ливни.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в этот день преимущественно ожидается температура воздуха на уровне +24...+28 градусов. Немного прохладнее будет на востоке нашего государства - там столбики термометров будут подниматься до уровня +20...+25 градусов, а теплее всего будет на юге - +26...+30 градусов.

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"Дожди завтра пройдут в западных областях, ближайшей ночью даже вероятны сильные ливни, вечером локальные осадки дойдут до Житомирской, Киевской, Одесской областей. На остальной территории будет преобладать сухая погода", - отметила синоптик.

В Киеве 6 августа значительную часть суток осадки маловероятны. Дождь в столице Украины может пройти только к вечеру. Максимальная температура воздуха будет колебаться вблизи +25, +26 градусов.

Погода в Украине 6 августа/ Укргидрометцентр

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что в Украине ударит снова +35 градусов - стало известно, где в нашем государстве будет жаркая погода. При этом пока в части областей будет сильная жара, многие другие регионы накроют дожди с грозами. Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на протяжении недели с 5 по 11 августа.

Также ранее сообщалось, что в Украине будет жара +40 градусов - синоптик назвала дату резкого потепления. Температура воздуха уже скоро резко возрастет. Жара будет держаться в течение недели.

Напомним, сообщалось, что жесткая буря атаковала страну - стало известно, когда закончится почти 7-балльный шторм. Эта магнитная буря может ухудшить самочувствие человека.

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