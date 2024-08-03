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Надо найти спрятанное слово за 6 секунд: непростая загадка для сообразительных

Алёна Воронина
3 августа 2024, 22:57
46
Очень трудно будет заметить правильный ответ за такой короткий промежуток времени.

Загадка, девушка.
Нужно найти спрятанное слово за 6 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Головоломки и оптические иллюзии являются отличным способом проверить свою внимательность и наблюдательность. Но в то же время это еще и хороший способ потренировать свои способности и обострить свою внимательность.

Кроме этого, разгадывание таких загадок является отличным способом проведения свободного времени интересно и с пользой.

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В следующей загадке нужно отыскать спрятанное на картинке слово win (с англ. - победа), пишет jagranjosh.

На рисунке изображено большое количество букв, которые расположены в строки и столбцы. Сначала может показаться, будто бы это случайный набор букв, среди которого нет ни одного четкого слова. Но это не так - где-то там притаилось слово, которое нужно быстро отыскать.

Чтобы найти, где именно в этой буквенной сетке есть слово win, нужно внимательно осмотреть все столбцы и строки. Только самым внимательным откроется правильный ответ.

При этом на разгадывание загадки есть всего 6 секунд - мало кому удастся справиться с таким непростым заданием настолько быстро.

Слово можно искать как по горизонтали и вертикали, так и по диагонали.

Загадка
Надо найти спрятанное слово за 6 секунд/ jagranjosh

Попробуйте максимально сосредоточиться на задании, не отвлекаться ни на что другое и справиться с загадкой настолько быстро, как вам только удастся.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Спрятанное слово можно прочитать по диагонали/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 5 секунд нужно найти два отличия. Непросто будет заметить, какие именно две радуги на картинке отличаются от всех остальных.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой только люди с высоким IQ найдут S на картинке за 12 секунд. В сложной оптической иллюзии только небольшому количеству людей удастся отыскать правильный ответ.

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