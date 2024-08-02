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Только гений найдет спрятанного цыпленка за 12 секунд: загадка на внимательность

Алёна Воронина
2 августа 2024, 04:30
41
Лишь небольшому количеству людей удастся отыскать тайник цыпленка за такой короткий промежуток времени.
Цыпленок, загадка
Нужно найти спрятанного цыпленка за 12 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, Brightside

Разгадывание головоломок и оптических иллюзий - это не только хороший способ проверить свою внимательность, но и отличная возможность ее потренировать. Таким образом можно устроить эффективную тренировку своему мозгу, и уже со временем вы заметите, что каждая следующая загадка уже не кажется такой сложной, как предыдущая.

Кроме этого, выполнение таких заданий - это еще и просто хороший способ, как провести свое свободное время интересно и с пользой.

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать цыпленка, который спрятался среди гусят, пишет jagranjosh. Непросто будет заметить, где же его тайник.

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Кроме этого, загадку еще и нужно разгадать очень быстро - всего за 12 секунд. Мало кому удастся сделать это настолько быстро.

Но если приложить усилия и не опускать руки, то вам точно удастся выйти победителем из этой игры.

Загадка
Нужно найти спрятанного цыпленка за 12 секунд/ Brightside

Только терпеливым, усидчивым и внимательным к деталям людям удастся выполнить задание настолько быстро.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет заметить спрятанного цыпленка/ Brightside

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой только люди с высоким IQ найдут S на картинке за 12 секунд. В сложной оптической иллюзии только небольшому количеству людей удастся отыскать правильный ответ.

Также ранее мы рассказывали о загадке на внимательность, в которой найти спрятанное кольцо за 7 секунд смогут лишь единицы. Непросто будет заметить, где именно расположен предмет, который очень хорошо спрятали.

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