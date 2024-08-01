"Переказувати гроші" или "переводити гроші" - как правильно: какую ошибку мы часто делаем

Со словом "гроші" можно употреблять оба упомянутых выше слова - и "переказувати", и "переводити". Но в каждом из случае фраза будет иметь другое значение.

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Как правильно - "переказувати гроші" или "переводити гроші"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Когда кому-то нужно отправить другому человеку деньги, например, на банковскую карту, то нередко при описании этого процесса может использоваться фраза "переводити гроші". Но на самом деле так говорить неправильно, ведь такое словосочетание имеет совсем другое значение.

Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек" Ольга Багний. Она отметила, что со словом "гроші" можно употреблять оба упомянутых выше слова - и "переказувати", и "переводити". Однако в каждом из этих случаев фраза будет иметь совсем другое значение.

"Брат братом, сват сватом, а гроші не рідня" - есть такая древняя украинская поговорка. Кстати, о деньгах. Как известно, их можно "переказувати", а можно "переводити". Есть ли разница? Итак, "переказувати" и "переводити" деньги - это не одно и то же самое", - отметила она. видео дня

Багний объяснила, что переводить деньги означает пересылать, отправлять их через банк или по почте, а переводить деньги означает бесполезно и бездумно их тратить.

Смотрите видео с объяснением того, как правильно - "переказувати гроші" или "переводити гроші":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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