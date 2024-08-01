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"Переказувати гроші" или "переводити гроші" - как правильно: какую ошибку мы часто делаем

Алёна Воронина
1 августа 2024, 19:03
29
Со словом "гроші" можно употреблять оба упомянутых выше слова - и "переказувати", и "переводити". Но в каждом из случае фраза будет иметь другое значение.
Украинский язык, Ольга Багний
Как правильно - "переказувати гроші" или "переводити гроші"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Когда кому-то нужно отправить другому человеку деньги, например, на банковскую карту, то нередко при описании этого процесса может использоваться фраза "переводити гроші". Но на самом деле так говорить неправильно, ведь такое словосочетание имеет совсем другое значение.

Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек" Ольга Багний. Она отметила, что со словом "гроші" можно употреблять оба упомянутых выше слова - и "переказувати", и "переводити". Однако в каждом из этих случаев фраза будет иметь совсем другое значение.

"Брат братом, сват сватом, а гроші не рідня" - есть такая древняя украинская поговорка. Кстати, о деньгах. Как известно, их можно "переказувати", а можно "переводити". Есть ли разница? Итак, "переказувати" и "переводити" деньги - это не одно и то же самое", - отметила она.

видео дня

Багний объяснила, что переводить деньги означает пересылать, отправлять их через банк или по почте, а переводить деньги означает бесполезно и бездумно их тратить.

Смотрите видео с объяснением того, как правильно - "переказувати гроші" или "переводити гроші":

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что такое "ірИс" и "Ірис" и чем они отличаются. Изменение ударения в этом слове кардинально меняет его значение.

Также ранее Ольга Багний рассказала, можно ли говорить "жара" в украинском языке. Часто может вызвать путаницу, ведь часть людей употребляет это слово, а часть считает его русским и поэтому избегает его употребления.

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