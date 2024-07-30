Что такое "ірИс" и "Ірис": почему это не одно и то же

Изменение ударения в этом слове кардинально меняет его значение.

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Что такое "ірИс" и "Ірис"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Слово "ірис", наверное, слышал хотя бы раз каждый из нас. Однако у разных людей могут возникать разные ассоциации относительно этого слова, ведь изменение одного лишь ударения кардинально меняет его значение.

Если ударение в этом слове поставить на букву "и", то это значит, что речь идет об известных конфетах. Если же переставить ударение на букву "і", то значение изменится, и это слово уже будет означать известный цветок. Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Что вы любите больше "ірИс" или "Ірис"? Если ударение падает на "и", то речь идет о конфете, а если на "і" (Ірис), то это уже цветок. Кстати, цветы "Іриси" еще называются "півниками", - рассказала Багний. видео дня

Смотрите видео с объяснением, что такое "ірИс" и "Ірис":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что такое "виприни" и "драпаки". Мало кто догадывается, какие известные ягоды имеют такие названия.

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