УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как по-другому можно сказать слово "ніколи": есть несколько разных вариантов

Алёна Воронина
26 июля 2024, 11:10
31
Не все знают, что есть целый ряд фразеологизмов, которыми можно заменить это слово.
Украинский язык, Ольга Багний
Как по-другому можно сказать слово "ніколи"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

В разговоре, когда нам нужно сказать "ніколи", не обязательно использовать именно это слово. На самом деле в украинском языке есть целый ряд выражений с таким же значением, которые можно употреблять в таком случае.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, какие именно выражения можно использовать вместо слова "ніколи".

"Як півень на місяць скочить", "як рак на дуба вилізе та свисне", "як бабак на горі свисне", "як свиня на небо гляне" - все эти фразеологизмы можно употреблять вместо слова "ніколи". А, еще вспомнила - "як вуха свої побачиш" або "як потилицю свою побачиш", - рассказала Багний.

видео дня

Смотрите видео с объяснением, как по-другому можно сказать слово "ніколи":

@sametak1064 Як півень на місяць скочить і як свиня на небо гляне - що це означає? #правильноукраїнською#мова#українськамова#фразеологизмы♬ original sound - Правильно українською

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что такое "косарики". Мало кто догадывается, что известные всем цветы имеют еще одно название, о котором слышал лишь ограниченный круг лиц.

Также ранее Багний рассказала, что означает "людина вершкового зросту". Такая фраза на самом деле не имеет никакого отношения к сливкам или сливочному маслу.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык интересные новости Ольга Багний
Реклама

Главное за день

Стрелок оставил прощальную записку отцу: всплыли новые детали об убийстве Фарион

Стрелок оставил прощальную записку отцу: всплыли новые детали об убийстве Фарион

11:37 Украина
Пентагон ошибся на 2 миллиарда: в Украину отправят дополнительную помощь

Пентагон ошибся на 2 миллиарда: в Украину отправят дополнительную помощь

11:19 Украина
Более 4 млн человек обновили данные: в Минобороны сделали заявление о темпах мобилизации

Более 4 млн человек обновили данные: в Минобороны сделали заявление о темпах мобилизации

10:06 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Крыму грозит превращение в остров, войска РФ потерпели серьезный удар – ВСУ 3137

Крыму грозит превращение в остров, войска РФ потерпели серьезный удар – ВСУ

В семье Соломии Витвицкой будет пополнение - ее папа растроган до слез 2750

В семье Соломии Витвицкой будет пополнение - ее папа растроган до слез

Температура упадет до +13 и будут дожди: когда и где в Украине ждать похолодания 2163

Температура упадет до +13 и будут дожди: когда и где в Украине ждать похолодания

Отец на фронте, соседи в шоке: что известно о подозреваемом в убийстве Фарион 2096

Отец на фронте, соседи в шоке: что известно о подозреваемом в убийстве Фарион

Последние новости

11:37

Стрелок оставил прощальную записку отцу: всплыли новые детали об убийстве Фарион

11:19

Пентагон ошибся на 2 миллиарда: в Украину отправят дополнительную помощь

11:10

Как по-другому можно сказать слово "ніколи": есть несколько разных вариантовВидео

11:03

Китайский гороскоп на завтра 27 июля: Свиньям - борьба с зависимостью, Кроликам - отдых

10:48

Солнце будет припекать выше нормы: какой будет погода в Украине в августе 2024

Угрозы Венгрии из-за российской нефти: чего ждать УкраинеУгрозы Венгрии из-за российской нефти: чего ждать Украине
10:06

Более 4 млн человек обновили данные: в Минобороны сделали заявление о темпах мобилизации

09:58

Не отвечает и не выходит на связь: Никита Пресняков попал в беду

09:58

РФ перебрасывает силы с Херсонщины: оккупантов уничтожают вместе с техникой

09:46

Когда ТЦК перестанут вручать повестки на улицах: ответ Минобороны

Реклама
09:12

Гороскоп на завтра 27 июля: Ракам - невероятная возможность, Козерогам - отличные новости

09:07

Опять не в ту дверь: путинист Филипп Киркоров взялся за старое

08:44

ВСУ отбили одну из крупнейших атак оккупантов на западе Донецкой области - ISW

08:22

Оккупанты продвинулись вблизи пяти поселков на Донбассе - DeepState

08:11

"На руках ее выносил": известный украинский артист рассказал о свидании с Кристиной Соловий

08:10

В РФ рухнул вертолет: что на самом деле случилось с Ми-28мнение

07:22

РФ атаковала дронами инфраструктуру и общежитие в Черниговской области

06:47

Мощные взрывы в Крыму: горит аэродром "Саки", слышна детонация боеприпасов - СМИВидео

06:10

Как Байден переиграл Трампамнение

05:50

"Трусить" будет целых 5 дней: страну атаковала жесткая магнитная буря

05:05

Как сохранить хлеб свежим и хрустящим на 14 дней: эксперт поразил методом

Реклама
04:25

Не останется и следа: как удалить жевательную резинку с одежды - действенные советы

03:48

Решить нужно за 20 секунд: мастера головоломок быстро найдут белые шары

03:05

"Грязи будет очень много": названа неожиданная причина замены Байдена на Харрис

02:46

Кого из военнообязанных объявят в розыск: заявление Минобороны

02:30

Только люди с высоким IQ найдут S на картинке: на поиск разгадки всего 15 секунд

02:02

Власти России закрывают доступ к YouTube для своих граждан

02:00

"Это последняя песня": Потап публично попросил извинения

01:30

MamaRika рассказала про фит с Повалий и жестко припечатала предательницу

01:17

Дочь Фарион заявила, что хочет поговорить с убийцей мамы и кое-что у него спросить

00:52

Что делать, если не работает верхняя часть холодильника: какая причина

00:52

Беременная жена Остапчука назвала его самую главную травму

00:44

Стефанчук сделал важное заявление о возможности выборов в Украине во время войны

00:28

Родная дочь Илона Маска отреклась от своего отца

25 июля, четверг
23:54

В ВР изменят законопроект об "откупе" для коррупционеров, его доработают

23:50

Умер легендарный французский певец-шансонье

23:44

Жорин: у россиян есть пехота и для Харькова, и для Юга, для ВСУ это - большие риски

23:39

Китай никогда не станет на сторону РФ: Кулеба удивил заявлением

23:10

"Есть поставки": Зеленский заинтриговал деталями ракетной программы Украины

22:52

Заложила все: путинистка Лариса Долина попала в неприятности - росСМИ

22:47

Что мгновенно убивает тараканов: 4 лучших средства, чтобы опасные насекомые исчезли навсегдаВидео

Реклама
22:46

Как и где узнать свою военно-учетную специальность

22:32

"А где сейчас Валерий?": Галич из O.Torvald рассказал о давнем конфликте с Меладзе

22:24

Россия подняла авиацию - 6 бортов Ту-95 та 3 Ту-22, есть угроза обстрела

22:14

У РФ свой коварный план: почему Кремлю невыгоден даже Трамп в качестве президента США

22:06

"Перерыли" базы данных: в МВД раскрыли, как "вычислили" вероятного убийцу Фарион

21:34

Рецепт чеснока на зиму - гости будут стоять в очереди за рецептомВидео

21:24

В Украине продали имущества Медведчука почти на миллион: куда пойдут деньги

21:17

Когда нужно выкапывать лук: 2 главных признака, на которые надо обратить вниманиеВидео

21:14

Почувствуют по всей России: у Зеленского намекнули на новые "блэкауты" в РФ

20:55

Зеленский отреагировал на задержание убийцы Фарион: говорит, будет больше новостей

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять