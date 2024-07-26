Как по-другому можно сказать слово "ніколи": есть несколько разных вариантов

Не все знают, что есть целый ряд фразеологизмов, которыми можно заменить это слово.

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Как по-другому можно сказать слово "ніколи"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

В разговоре, когда нам нужно сказать "ніколи", не обязательно использовать именно это слово. На самом деле в украинском языке есть целый ряд выражений с таким же значением, которые можно употреблять в таком случае.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, какие именно выражения можно использовать вместо слова "ніколи".

"Як півень на місяць скочить", "як рак на дуба вилізе та свисне", "як бабак на горі свисне", "як свиня на небо гляне" - все эти фразеологизмы можно употреблять вместо слова "ніколи". А, еще вспомнила - "як вуха свої побачиш" або "як потилицю свою побачиш", - рассказала Багний.

видео дня

Смотрите видео с объяснением, как по-другому можно сказать слово "ніколи":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что такое "косарики". Мало кто догадывается, что известные всем цветы имеют еще одно название, о котором слышал лишь ограниченный круг лиц.

Также ранее Багний рассказала, что означает "людина вершкового зросту". Такая фраза на самом деле не имеет никакого отношения к сливкам или сливочному маслу.

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