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Сколько нужно варить раков: важные правила, которые стоит знать перед приготовлением

Алёна Воронина
25 июля 2024, 16:15
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Чтобы раки получились вкусными, нужно во время приготовления соблюдать ряд важных правил.
Варенные раки
Как правильно варить раков/ коллаж: Главред, фото: klopotenko.com, скрин

Вареные раки являются любимым блюдом многих людей, однако не все знают, как правильно варить раков и каких важных правил стоит придерживаться во время этого процесса.

Авторы YouTube-канала "Маленькая хозяюшка" в своем видео рассказали, как варить раков и сколько нужно соли на 1 кг раков.

Следующие пропорции будут указываться из расчета на 1 кг раков.

Нужно взять 1 кг живых раков, поместить их в большую емкость и залить холодной водой. Оставить их так стоять на 30-60 минут.

Вскипятить 2-2,5 л воды. Добавить в воду 150 г соли, 2 лавровых листочка, 3 горошинки душистого перца и 10 горошинок черного перца. Далее в воду также положить пучок свежего укропа. Все ингредиенты переколотить.

После этого в воду класть раков. Следить за тем, чтобы вода их полностью покрывала.

Смотрите видео о том, как правильно варить раков:

Сколько нужно варить раков

Раки должны вариться в течение 15-20 минут, отмечается в видео.

Как варить раков - рецепт известного повара

Известный украинский повар Евгений Клопотенко рассказал, что мясо раков не только вкусное, но и полезное, ведь шейки этого животного содержат много белка. Также такое мясо является источником жирных кислот, железа, селена, меди, ниацина (никотиновой кислоты).

Также Клопотенко отметил, что если вы не хотите варить живых раков, то можно приготовить их другим способом. Можно положить раков на некоторое время в морозильную камеру, а уже после этого разморозить и варить.

"Есть несколько секретов, как готовить раков, чтобы мясо получилось вкусным. Во-первых, воду надо очень хорошо посолить, не бойтесь пересолить, она должна быть очень насыщенной. Во-вторых, обязательно добавьте специи. У нас традиционно добавляют укроп. Но я решил немного поэкспериментировать и добавить семена укропа. Скажу вам, что вкус и аромат таких раков сложно передать словами", - отметил повар.

Согласно рецепту Клопотенко, на 1 кг живых раков нужно 1 литр воды, 1-2 столовые ложки семян укропа, 3 столовые ложки соли, 2-3 лавровых листа, 5-6 горошин душистого перца, 500 мл темного пива, 1-2 лимона.

Нужно налить в кастрюлю воду и пиво. Далее добавить соль. Соли нужно добавлять из расчета 1 столовая ложка на 0,5 л жидкости - жидкость должна быть немного пересоленной, тогда вкус раков будет насыщенным.

После этого надо добавить семена укропа, лавровый лист и перец. Довести жидкость до кипения.

В кипящую жидкость положить раков. По совету Клопотенко, варить их нужно 12-15 минут.

"Выложите готовых раков на тарелку. Но это не обязательно делать сразу, можно оставить для насыщения ароматами еще на 15 минут. Бульон перелейте в другую емкость и тоже подавайте к ракам, чтобы их ели с этой жидкостью. Это как соус, так как раки сухие, он придает сочности. Можно подавать с лимоном и грейпфрутом", - добавил повар.

Кто такой Евгений Клопотенко?

Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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