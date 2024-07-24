Десерт, который вернет в детство: как приготовить домашнюю халву очень быстро и просто

Лишь немного времени потребуется для того, чтобы получился чрезвычайно простой и вкусный домашний десерт.

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Как приготовить домашнюю халву/ коллаж: Главред, фото: скрин

Чтобы порадовать себя чем-то сладеньким, можно собственноручно приготовить домашнюю халву. О том, как делают халву и какие ингредиенты для этого нужны, рассказал известный украинский повар Евгений Клопотенко.

Для приготовления домашней халвы нужны всего 3 ингредиента - семечки подсолнечника, сахар и вода. А если в конце приготовления добавить кофе, то получится кофейная халва.

Ингредиенты для приготовления халвы:

250 г семечек подсолнечника (очищенных)

150 г сахара

50 мл воды

1 ст. л. молотого кофе

Нужно взять очищенные семечки подсолнечника, поджарить их и очень хорошо перебить в блендере. Но перед этим нужно будет сделать сироп, которым нужно будет залить семечки после перебивания в блендере.

Для сиропа нужно будет 150 г сахара засыпать в 50 г воды, поставить на средний огонь и варить 10 минут, чтобы сироп загустел.

Зернышки после измельчения в блендере превратятся в мокрую крошку. К ней нужно добавить готовую карамель и хорошо перемешать.

Далее нужно взять форму, застелить ее пергаментом и выложить туда халву, пока она еще не застыла. Накрыть сверху пергаментом и хорошо прижать сверху, чтобы она утрамбовалась. После этого оставить халву примерно на час в холодильнике или другом холодном месте для остывания.

Чтобы сделать халву с кофе, нужно посыпать готовую уже охлажденную халву сверху тщательно смолотым кофе.

"Я не хочу, чтобы вкус кофе в халве был слишком сильным, поэтому добавляю так. Если вы хотите, чтобы вкус кофе был более интенсивным, то добавляйте сразу внутрь. Что важно - если вы сделали халву, а она слишком сильно рассыпается, то скорее всего вы слишком медленно смешивали карамель и она начала рассыпаться. Это такой тоненький момент между температурой карамели и тем, как вы смешиваете ее уже в емкости. Поэтому если готовая халва сильно рассыпается, это означает, что карамель была слишком холодная, а если халва не рассыпается, а упругая, это означает, что карамель была слишком горячая. Это такой тоненький момент, который вы поймете, когда сами сделаете халву - по другому объяснить это очень трудно", - отметил Клопотенко.

Смотрите видео о том, как приготовить домашнюю халву:

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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