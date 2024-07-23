Что означает слово "літепло": мало кто знает настоящий ответ

Это слово может применяться в двух значениях.

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Что означает слово "літепло"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Есть определенная часть слов в украинском языке, которые мы можем время от времени слышать, однако не все знают их истинное значение. И слово "літепло" как раз относится к такому списку.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает это слово и в каких случаях его используют.

"Лето продолжается, и когда, как не летом, говорить о теплых словах. Вы слышали такое слово, как "літепло"? Знаете, что оно означает? "Літепло" - это прежде всего теплая вода. Например, умыться "літеплом", - отметила Багний.

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Впрочем "літепло" - это не только о теплой воде, добавила она. Так называют что угодно теплое. Например, "спека змінилася літеплом".

В толковом словаре украинского языка продается такое значение слова "літепло": "тепла вода, про що-небудь тепле, тепло".

Посмотрите видео о том, что означает слово "літепло":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, почему нельзя говорить "не приймай близько до серця". Также нельзя говорить "приймати участь" и "приймати закон". Вместо "приймати" в этих выражениях следует употреблять другое слово.

Также ранее Ольга Багний рассказала, что такое "сластьон". В украинском языке нет слова "сластьона" - его используют в русском языке для объяснения человека, который очень любит сладкое. Но у нас есть слово "сластьон".

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