Почему в жару пьют горячий чай: мало кто знает истинную причину

На самом деле часто охладиться в жару может помочь не холодный, а горячий напиток - врач объяснила, как это работает.

https://glavred.info/life/pochemu-v-zharu-pyut-goryachiy-chay-malo-kto-znaet-istinnuyu-prichinu-10580693.html Ссылка скопирована

Почему в жару пьют горячий чай/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

В жаркую погоду вода и различные напитки становятся настоящим спасением, чтобы утолить жажду и почувствовать прохладу. Но для того, чтобы улучшить свое состояние в жару, не всегда пьют только холодные или прохладные напитки. Мало кто знает, почему пьют горячий чай в жару. А такая традиция, которая существует во многих странах, имеет свой глубокий смысл.

Семейный врач Мария Витковская в "Сніданку з 1+1" рассказала, почему в жару полезно пить горячее и какой результат это может дать. Также она объяснила, в каких случаях горячий напиток не даст никакого результата.

"Восточные жители любят использовать горячий чай. Но там как это работает? Мы просто ускоряем количество выделения пота. Мы ускоряем этот процесс, и за счет потока воздуха испарение также увеличивается. Но это не работает, если, например, на улице очень высокая влажность - пот просто будет стекать по телу и капать на пол...", - отметила врач.

В то же время диетолог Александр Кущ в "Сніданку з 1+1" объяснил, что лучше пить в жару - горячее или холодное. По его словам, лучшим выбором будет прохладный напиток.

"Прохладное. Я вам скажу, прохладная жидкость хорошо перемещается из желудка в кишечник. Это хорошо знают спортсмены-марафонцы, а также у кого длительные велопробеги и т.д. - никогда не пить теплую воду. Вода 10-12 градусов будет идеальной", - отметил врач.

Смотрите видео о том, что есть и пить, когда на улице +30:

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Ранее Главред рассказывал, что надо пить, когда очень жарко. Чтобы спастись от жары, не стоит пить ледяную воду - это может быть не только неэффективно, но и опасно. Врач рассказала, что пить, чтобы не было жарко.

Также ранее мы рассказывали, как защититься от очень высоких температур воздуха и как оказать первую помощь себе или другим людям в случае теплового удара.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред