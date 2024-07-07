Только не холодную воду: что надо пить, когда очень жарко

Чтобы спастись от жары, не стоит пить ледяную воду - это может быть не только неэффективно, но и опасно. Врач рассказала, что пить, чтобы не было жарко.

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Что надо пить, когда очень жарко/ коллаж: Главред, фото: скрин, depositphotos.com/ua

Когда жара на улице зашкаливает, нужно следить за своим состоянием здоровья и не перегреваться. В частности, врачи советуют во время высоких температур избегать длительного пребывания на улице, особенно в незатененных местах, а также меньше находиться в помещениях, которые нагреваются и плохо проветриваются.

Но один из самых распространенных вопросов, который интересует людей в жару - что пить, когда очень жарко. Многие считают, что в этом случае лучше всего поможет ледяная или очень холодная вода, но на самом деле это не так. Семейный врач Мария Витковская в "Сніданку з 1+1" рассказала, как помочь организму справиться с жарой и что надо пить, когда очень жарко.

"Не стоит пить очень холодную или ледяную воду, потому что она не будет способствовать быстрому охлаждению - она может переохладить дыхательные пути, ротоглотку, и человек может заболеть. Поэтому не стоит пить ледяную воду. Самым оптимальным вариантом может быть холодная вода", - отметила врач.

Также она рассказала, что в некоторых странах с жарким климатом пьют горячий чай - благодаря этому человек быстрее потеет, пот испаряется и организм таким образом охлаждается.

"Или также жители востока любят использовать горячий чай, но как это работает - мы просто ускоряем выделение пота, ускоряем этот процесс, и за счет потока воздуха испарение также увеличивается. Но это не работает, если, например, на улице высокая влажность - в таком случае тот пот просто будет стекать по вам и капать на пол", - пояснила Витковская.

Также врач подчеркнула, что нельзя ставить кондиционер в доме на очень низкие температуры - чтобы это было безопасно для здоровья, температура на улице и выставленная на кондиционере температура не должны отличаться больше, чем на 5 градусов.

"У нас люди очень любят выставлять кондиционер на минимальную температуру. Это неправильно. Рекомендовано, чтобы разница температур не была больше 5-7 градусов, чем на улице. И особенно, когда вы едете в автомобиле... Когда вы выходите на улицу и этот резкий перепад на вас действует, вы можете получить тепловой шок и потерять сознание", - отметила врач.

Она отметила, что основными вариантами, как охладить комнату в в жару, являются следующие:

блокировать солнечный свет,

увлажнять комнату,

создать сквозняк,

правильно проветривать комнату,

выключить источники тепла,

использовать дышащее постельное белье.

Смотрите видео с объяснением, что надо пить, когда очень жарко, и как нужно в целом охлаждаться:

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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