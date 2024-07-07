УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Только не холодную воду: что надо пить, когда очень жарко

Алёна Воронина
7 июля 2024, 15:01
57
Чтобы спастись от жары, не стоит пить ледяную воду - это может быть не только неэффективно, но и опасно. Врач рассказала, что пить, чтобы не было жарко.
Семейный врач Мария Витковская, девушка с водой
Что надо пить, когда очень жарко/ коллаж: Главред, фото: скрин, depositphotos.com/ua

Когда жара на улице зашкаливает, нужно следить за своим состоянием здоровья и не перегреваться. В частности, врачи советуют во время высоких температур избегать длительного пребывания на улице, особенно в незатененных местах, а также меньше находиться в помещениях, которые нагреваются и плохо проветриваются.

Но один из самых распространенных вопросов, который интересует людей в жару - что пить, когда очень жарко. Многие считают, что в этом случае лучше всего поможет ледяная или очень холодная вода, но на самом деле это не так. Семейный врач Мария Витковская в "Сніданку з 1+1" рассказала, как помочь организму справиться с жарой и что надо пить, когда очень жарко.

"Не стоит пить очень холодную или ледяную воду, потому что она не будет способствовать быстрому охлаждению - она может переохладить дыхательные пути, ротоглотку, и человек может заболеть. Поэтому не стоит пить ледяную воду. Самым оптимальным вариантом может быть холодная вода", - отметила врач.

Также она рассказала, что в некоторых странах с жарким климатом пьют горячий чай - благодаря этому человек быстрее потеет, пот испаряется и организм таким образом охлаждается.

"Или также жители востока любят использовать горячий чай, но как это работает - мы просто ускоряем выделение пота, ускоряем этот процесс, и за счет потока воздуха испарение также увеличивается. Но это не работает, если, например, на улице высокая влажность - в таком случае тот пот просто будет стекать по вам и капать на пол", - пояснила Витковская.

Также врач подчеркнула, что нельзя ставить кондиционер в доме на очень низкие температуры - чтобы это было безопасно для здоровья, температура на улице и выставленная на кондиционере температура не должны отличаться больше, чем на 5 градусов.

"У нас люди очень любят выставлять кондиционер на минимальную температуру. Это неправильно. Рекомендовано, чтобы разница температур не была больше 5-7 градусов, чем на улице. И особенно, когда вы едете в автомобиле... Когда вы выходите на улицу и этот резкий перепад на вас действует, вы можете получить тепловой шок и потерять сознание", - отметила врач.

Она отметила, что основными вариантами, как охладить комнату в в жару, являются следующие:

  • блокировать солнечный свет,
  • увлажнять комнату,
  • создать сквозняк,
  • правильно проветривать комнату,
  • выключить источники тепла,
  • использовать дышащее постельное белье.

Смотрите видео с объяснением, что надо пить, когда очень жарко, и как нужно в целом охлаждаться:

Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

жара семейный врач напиток питьевая вода напитки интересные новости
Реклама

Главное за день

Это не конец: Орбан анонсировал новые "неожиданные встречи" после визита к Путину

Это не конец: Орбан анонсировал новые "неожиданные встречи" после визита к Путину

15:20 Мир
Разведчики ГУР уничтожили два военных объекта оккупантов в Донецкой области

Разведчики ГУР уничтожили два военных объекта оккупантов в Донецкой области

13:29 Украина
Под Воронежем все еще смачно детонирует склад с ракетами: снаряды разлетаются по селам

Под Воронежем все еще смачно детонирует склад с ракетами: снаряды разлетаются по селам

13:27 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Удары по аэродромам были ловушкой для РФ: в Воздушных силах впервые рассказали детали 6200

Удары по аэродромам были ловушкой для РФ: в Воздушных силах впервые рассказали детали

Украину атаковала самая сильная магнитная буря: шторм достиг отметки 9 баллов 4402

Украину атаковала самая сильная магнитная буря: шторм достиг отметки 9 баллов

Украина готова передать Путину предложение по мирным переговорам - Подоляк 3929

Украина готова передать Путину предложение по мирным переговорам - Подоляк

Тела зажало в автобусе: в Ровенской области фура убила сразу 14 человек 3029

Тела зажало в автобусе: в Ровенской области фура убила сразу 14 человек

Последние новости

16:00

Алена Винницкая жестко раскритиковала Веру Брежневу: "С недоверием отношусь"

15:20

Это не конец: Орбан анонсировал новые "неожиданные встречи" после визита к Путину

15:07

Электричества может не быть: украинцам грозит зима без отопления и водоснабжения

15:01

Только не холодную воду: что надо пить, когда очень жаркоВидео

14:36

Появился острый ответ Украины на идею Болгарии склонить к "миру" с Путиным

Десятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в УкраинуДесятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в Украину
14:17

Умер Джон Ландау - оскароносный продюсер "Титаника" и "Аватара"

14:12

Враг использует козырную карту: Братчук рассказал, что происходит на фронте

13:57

Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 июля: Раков потянет на приключения, Льву - свидания

13:29

Разведчики ГУР уничтожили два военных объекта оккупантов в Донецкой областиФото

Реклама
13:27

Под Воронежем все еще смачно детонирует склад с ракетами: снаряды разлетаются по селамВидео

13:06

Церковный праздник 8 июля: что нельзя делать в день великомученика Прокопия

12:52

Как погладить вещи, если дома нет света - проверенные способы

12:46

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 июля: Девам - встреча, Рыба - трудности

12:45

Валерий Залужный показал романтику с женой и заговорил про Украину

12:38

Кто из студентов получат отсрочку: появилось объяснение

12:03

ВСУ опровергли данные о потере 99 тысяч военных России в битве за Часов Яр

11:53

За час склад не переместишь: в чем проблема сбития разведывательных БПЛА России

11:45

"Не дай Бог": известный шоумен раскрыл подробности конфликта Билык и Пугачевой

11:44

Можно ли говорить "круглодобово": какой ошибки надо избегатьВидео

11:21

Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 июля: Овнам - доход, Львам - неприятности

Реклама
11:05

Жара будет зашкаливать и бить рекорды: в каких областях целую неделю будет +40

11:02

Больше чем после Второй мировой: The Economist раскрыло потери РФ в Украине

10:47

Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля: Овнов хотят обмануть, Ракам - расходы

10:19

Гороскоп на завтра 8 июля: Рыбам - проблемы с деньгами, Льва нужно быть осторожней

10:02

Взрывы и подготовка эвакуации: в России пожар на "жирном" объекте

09:40

В Крыму взорвался газораспределительный узел: вспыхнул масштабный пожарВидео

08:45

"Мертвая зона" для оккупантов: Плетенчук рассказал о ситуации в Черном море

08:40

Била ракетами и дронами: РФ ночью атаковала Украину - какие последствияФото

07:43

Хочет сорвать поддержку Украины: в ISW описали коварные планы Орбана

06:34

Парад мирных договоров: что дальше?мнение

05:30

Почему 7 июля нельзя стирать вещи: строгие приметы наших предков

04:40

"Нужно снимать войска": Жданов раскрыл направление главного удара РФ

04:00

Тяжелобольная Селин Дион внезапно вернется с концертами: что произошло

03:21

Понравится и взрослым, и детям: милая головоломка, которую нужно разгадать за 13 секунд

02:00

Переговоры с РФ: историк сказал, какие "острые" условия могут поставить оккупанты

01:08

Украину атаковала самая сильная магнитная буря: шторм достиг отметки 9 баллов

00:25

Совсем испорченная: путинистка Валерия становится алкоголичкой

00:10

Украина готова передать Путину предложение по мирным переговорам - Подоляк

00:04

Могилевская похвасталась шикарными формами в обтягивающем трико

06 июля, суббота
23:01

Обязательно ли уничтожать Керченский мост: главком украинского флота оценил вариант

Реклама
22:25

Почему никаких основательных переговоров пока не будетмнение

22:22

"Он был мне другом". Ада Роговцева посвятила спектакль убитому россиянами Паше Ли

21:32

Удары по аэродромам были ловушкой для РФ: в Воздушных силах впервые рассказали деталиВидео

21:10

Байдену хотят устроить встречу с Зеленским на саммите НАТО в Вашингтоне - Белый дом

20:47

Украина меняет морскую стратегию - Зеленский

20:30

Наталка Денисенко игриво анонсировала новый проект со звездой "Поймать Кайдаша"

19:42

Украину накроет почти 40-градусная духота: в каких областях будет жарче всего

19:33

Закон о мобилизации: насколько часто нужно проходить ВВК: ответ Минобороны

18:57

Мощный удар ВСУ на востоке: подполковник раскрыл катастрофические потери РФ

18:56

"Абсолютно пустоголовая": бывшая звезда "Виа Гры" распекла Седокову

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять