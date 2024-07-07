Можно ли говорить "круглодобово": какой ошибки надо избегать

Вместо слова "круглодобово", которое на самом деле является калькой с русского, в украинском языке нужно употреблять другое слово.

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Можно ли говорить "круглодобово"/ коллаж: Главред, фото: скрин, depositphotos.com/ua

Приходилось ли вам когда-то слышать от кого-то из своего окружения слово "круглодобово". Хотя его значение интуитивно могут понять практически все, на самом деле употреблять его в украинском языке неправильно, ведь это калька с русского.

Вместо этого слова нужно использовать совсем другое, которое является правильным для нашего языка. Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Удаленная работа - это не только приятно, но и "круглодобово". Хотя нет, не так. Нет, конечно, приятно, но не "круглодобово". "Круглодобово" - это калька с русского, в украинском языке мы говорим "цілодобово", - подчеркнула она.

видео дня

Также Багний отметила, что в слове "цілодобово" ударение падает на четвертый слог - "цілодобОво". А вот в словах "цілодобовИй" и "цілодобовА" ударение падает на последний слог - "цідобовИй відеонагляд" или "цілодобовА каса".

Смотрите видео с объяснением, можно ли говорить "круглодобово":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, почему нельзя говорить "копчик". Такого слова на самом деле нет в украинском языке. Есть другое слово, которое нужно использовать для обозначения кости, расположенной в нижней части позвоночника.

Также ранее Ольга Багний также рассказала, что означает слово "підщурити". Не всем известно, какое на самом деле значение у этого слова, ведь в наше время оно уже используется достаточно редко.

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