Можно ли говорить "круглодобово": какой ошибки надо избегать

Приходилось ли вам когда-то слышать от кого-то из своего окружения слово "круглодобово". Хотя его значение интуитивно могут понять практически все, на самом деле употреблять его в украинском языке неправильно, ведь это калька с русского.
Вместо этого слова нужно использовать совсем другое, которое является правильным для нашего языка. Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Удаленная работа - это не только приятно, но и "круглодобово". Хотя нет, не так. Нет, конечно, приятно, но не "круглодобово". "Круглодобово" - это калька с русского, в украинском языке мы говорим "цілодобово", - подчеркнула она.
Также Багний отметила, что в слове "цілодобово" ударение падает на четвертый слог - "цілодобОво". А вот в словах "цілодобовИй" и "цілодобовА" ударение падает на последний слог - "цідобовИй відеонагляд" или "цілодобовА каса".
Смотрите видео с объяснением, можно ли говорить "круглодобово":
@sametak1064 Круглосуточная работа - правильно ли это? #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийконтент#освіта#study#наголоси♬ оригинальный звук - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, почему нельзя говорить "копчик". Такого слова на самом деле нет в украинском языке. Есть другое слово, которое нужно использовать для обозначения кости, расположенной в нижней части позвоночника.
Также ранее Ольга Багний также рассказала, что означает слово "підщурити". Не всем известно, какое на самом деле значение у этого слова, ведь в наше время оно уже используется достаточно редко.
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