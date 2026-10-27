Добродушные и игривые компаньоны: названы 7 лучших пород кошек для семей

Эксперты советуют искать уравновешенный характер, стрессоустойчивость и терпимость к шуму, а крупные и крепкие коты лучше подходят для малышей.

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Лучшие породы кошек для семей с детьми / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём вы узнаете:

Правильно выбранная порода может стать другом ребенка не хуже собаки

Эксперты советуют выбирать уравновешенных и стрессоустойчивых кошек

Детей нужно учить не тянуть кота за хвост и не будить

Правильно подобранная порода кошки может стать для ребенка таким же любящим, игривым и ориентированным на семью другом, как и собака. Многие считают именно собак лучшими четвероногими друзьями малышей, однако это лишь часть картины, сообщает Nők Lapja Café.

Как подобрать питомца по характеру, а не по внешнему виду, и какие семь пород лучше всего уживаются с детьми, выяснял Главред.

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Как выбрать кота для семьи с детьми

О котах часто думают как о независимых и сдержанных животных, но на самом деле многие породы явно наслаждаются обществом детей, охотно участвуют в совместных играх и хорошо переносят суету семейной жизни. Выбор кота - гораздо более сложная задача, чем просто выбрать животное по внешнему виду.

В семейной жизни важным критерием является то, как новый питомец реагирует на присутствие детей, насколько он игрив и каков у него уровень энергии. Не менее важно, насколько он терпеливо относится к повседневной жизни, которая иногда сопровождается громкими звуками и быстрыми движениями. Одни пушистые питомцы прячутся в глубину шкафа уже при первом неожиданном шуме, другие с интересом участвуют в самых разнообразных семейных мероприятиях.

По мнению экспертов, семьям с детьми стоит выбирать породу, которая обладает уравновешенным характером, хорошо приспосабливается к новым ситуациям и не подвержена стрессу. В то же время не менее важно воспитание детей: какой бы терпеливой ни была кошка, малышей нужно научить не тянуть её за хвост, не беспокоить во время сна и всегда относиться к ней с уважением. Именно на этом основываются гармоничные отношения.

Размер также является важным фактором. Кошки большего размера обычно крепче, поэтому лучше переносят неуклюжие движения маленьких детей, тогда как более хрупкие, мелкие породы лучше подходят для детей постарше. Активный, игривый котенок может стать прекрасным другом для ребенка, который постоянно находится в движении, а спокойные по характеру породы хорошо чувствуют себя в тех семьях, где есть место и для совместного отдыха.

Лучшие породы кошек для детей

В списке есть энергичные путешественники, мирные великаны и ласковые кошки, которые любят сидеть на коленях. Их объединяет одно: при правильном воспитании и любящем окружении все они могут стать замечательными компаньонами для детей.

Рагдолл: самая ласковая порода для детей

Название "рагдолл" буквально означает "кукла из тряпки", что указывает на способность кошки расслабляться в объятиях хозяина. Это одна из самых ласковых пород, которая особенно стремится к близости с человеком.

Благодаря спокойному характеру и огромному терпению рагдолл часто является идеальным выбором для семей с детьми. Дети, как правило, быстро привязываются к этой породе.

Мейн-кун: кроткий великан для семьи

Мейн-кун не зря получил прозвище "добрый великан". Несмотря на огромные размеры, он чрезвычайно добр, терпелив и общителен.

Обычно мейн-куны прекрасно ладят с детьми и хорошо уживаются с другими домашними животными. Благодаря сообразительности их легко научить различным трюкам, что делает совместное досуг ещё более увлекательным.

Американская короткошерстная: порода для семей и начинающих

Американская короткошерстная кошка - одна из любимых пород среди семей. Она спокойна, обладает уравновешенным характером и не требует постоянного внимания, но охотно вливается в семейную жизнь.

Эта порода легко приспосабливается к различным жизненным ситуациям, поэтому может стать хорошим выбором даже для начинающих.

Бурмская кошка: игривая подруга детей на всю жизнь

Бурмская кошка почти всю жизнь сохраняет игривость котят. Она любит компанию, наслаждается семейной суетой и быстро дружится с детьми.

Это особенно привязчивая порода, которая устанавливает прочную связь с хозяевами. Если уделять ей много внимания и проводить время вместе, она станет счастливым и уравновешенным другом.

Бенгальская кошка для активных детей

Бенгальская кошка своим экзотическим внешним видом сразу привлекает внимание. У нее почти неиссякаемый запас энергии, поэтому она может стать идеальным выбором для семей, где дети любят много играть.

Порода любознательная и умная, однако не все особи любят, когда их слишком часто берут на руки. Детям следует научиться уважать её личное пространство.

Абиссинская кошка: порода для детей постарше

Абиссинская кошка - одна из самых активных и любознательных. Она чрезвычайно умная, любит исследовать, лазать и участвовать во всём, что происходит в семье.

Из-за небольшого роста её рекомендуют скорее для детей постарше, которые уже знают, как осторожно обращаться с животным. Благодаря игривости и постоянному любопытству рядом с ней невозможно скучать.

Персидская кошка: спокойный любимец семьи

Персидская кошка - воплощение спокойствия. Она менее активна, чем другие породы из списка, но благодаря доброжелательному и уравновешенному характеру является любимцем многих семей.

Персидские кошки любят комфортный отдых и не отказываются от ласковых поглаживаний. Длинная пышная шерсть требует регулярного ухода, о чём стоит помнить при выборе.

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

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