Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Добродушные и игривые компаньоны: названы 7 лучших пород кошек для семей

Юрий Берендий
27 октября 2026, 15:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперты советуют искать уравновешенный характер, стрессоустойчивость и терпимость к шуму, а крупные и крепкие коты лучше подходят для малышей.
Лучшие породы кошек для семей с детьми
Лучшие породы кошек для семей с детьми / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём вы узнаете:

  • Правильно выбранная порода может стать другом ребенка не хуже собаки
  • Эксперты советуют выбирать уравновешенных и стрессоустойчивых кошек
  • Детей нужно учить не тянуть кота за хвост и не будить

Правильно подобранная порода кошки может стать для ребенка таким же любящим, игривым и ориентированным на семью другом, как и собака. Многие считают именно собак лучшими четвероногими друзьями малышей, однако это лишь часть картины, сообщает Nők Lapja Café.

Как подобрать питомца по характеру, а не по внешнему виду, и какие семь пород лучше всего уживаются с детьми, выяснял Главред.

видео дня

Как выбрать кота для семьи с детьми

О котах часто думают как о независимых и сдержанных животных, но на самом деле многие породы явно наслаждаются обществом детей, охотно участвуют в совместных играх и хорошо переносят суету семейной жизни. Выбор кота - гораздо более сложная задача, чем просто выбрать животное по внешнему виду.

В семейной жизни важным критерием является то, как новый питомец реагирует на присутствие детей, насколько он игрив и каков у него уровень энергии. Не менее важно, насколько он терпеливо относится к повседневной жизни, которая иногда сопровождается громкими звуками и быстрыми движениями. Одни пушистые питомцы прячутся в глубину шкафа уже при первом неожиданном шуме, другие с интересом участвуют в самых разнообразных семейных мероприятиях.

По мнению экспертов, семьям с детьми стоит выбирать породу, которая обладает уравновешенным характером, хорошо приспосабливается к новым ситуациям и не подвержена стрессу. В то же время не менее важно воспитание детей: какой бы терпеливой ни была кошка, малышей нужно научить не тянуть её за хвост, не беспокоить во время сна и всегда относиться к ней с уважением. Именно на этом основываются гармоничные отношения.

Размер также является важным фактором. Кошки большего размера обычно крепче, поэтому лучше переносят неуклюжие движения маленьких детей, тогда как более хрупкие, мелкие породы лучше подходят для детей постарше. Активный, игривый котенок может стать прекрасным другом для ребенка, который постоянно находится в движении, а спокойные по характеру породы хорошо чувствуют себя в тех семьях, где есть место и для совместного отдыха.

Лучшие породы кошек для детей

В списке есть энергичные путешественники, мирные великаны и ласковые кошки, которые любят сидеть на коленях. Их объединяет одно: при правильном воспитании и любящем окружении все они могут стать замечательными компаньонами для детей.

Рагдолл: самая ласковая порода для детей

Название "рагдолл" буквально означает "кукла из тряпки", что указывает на способность кошки расслабляться в объятиях хозяина. Это одна из самых ласковых пород, которая особенно стремится к близости с человеком.

Благодаря спокойному характеру и огромному терпению рагдолл часто является идеальным выбором для семей с детьми. Дети, как правило, быстро привязываются к этой породе.

Мейн-кун: кроткий великан для семьи

Мейн-кун не зря получил прозвище "добрый великан". Несмотря на огромные размеры, он чрезвычайно добр, терпелив и общителен.

Обычно мейн-куны прекрасно ладят с детьми и хорошо уживаются с другими домашними животными. Благодаря сообразительности их легко научить различным трюкам, что делает совместное досуг ещё более увлекательным.

Американская короткошерстная: порода для семей и начинающих

Американская короткошерстная кошка - одна из любимых пород среди семей. Она спокойна, обладает уравновешенным характером и не требует постоянного внимания, но охотно вливается в семейную жизнь.

Эта порода легко приспосабливается к различным жизненным ситуациям, поэтому может стать хорошим выбором даже для начинающих.

Бурмская кошка: игривая подруга детей на всю жизнь

Бурмская кошка почти всю жизнь сохраняет игривость котят. Она любит компанию, наслаждается семейной суетой и быстро дружится с детьми.

Это особенно привязчивая порода, которая устанавливает прочную связь с хозяевами. Если уделять ей много внимания и проводить время вместе, она станет счастливым и уравновешенным другом.

Бенгальская кошка для активных детей

Бенгальская кошка своим экзотическим внешним видом сразу привлекает внимание. У нее почти неиссякаемый запас энергии, поэтому она может стать идеальным выбором для семей, где дети любят много играть.

Порода любознательная и умная, однако не все особи любят, когда их слишком часто берут на руки. Детям следует научиться уважать её личное пространство.

Абиссинская кошка: порода для детей постарше

Абиссинская кошка - одна из самых активных и любознательных. Она чрезвычайно умная, любит исследовать, лазать и участвовать во всём, что происходит в семье.

Из-за небольшого роста её рекомендуют скорее для детей постарше, которые уже знают, как осторожно обращаться с животным. Благодаря игривости и постоянному любопытству рядом с ней невозможно скучать.

Персидская кошка: спокойный любимец семьи

Персидская кошка - воплощение спокойствия. Она менее активна, чем другие породы из списка, но благодаря доброжелательному и уравновешенному характеру является любимцем многих семей.

Персидские кошки любят комфортный отдых и не отказываются от ласковых поглаживаний. Длинная пышная шерсть требует регулярного ухода, о чём стоит помнить при выборе.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Другие новости о кошках

Как писал Главред, выяснилось, можно ли давать кошкам тунец, а также какой популярный продукт представляет для них серьезную угрозу.

Также мы рассказывали, почему одна кошка постоянно лижет другую и как ученые объясняют такое поведение.

Читайте также:

Об источнике: nlc.hu

Сайт nlc.hu (расшифровывается как Nők Lapja Café) - это крупнейший и самый популярный женский онлайн-журнал в Венгрии. Ресурс имеет огромный охват в стране и позиционируется как масштабный лайфстайл-портал для широкой аудитории.

Проект собирает более 2 миллионов уникальных пользователей в месяц (что для Венгрии с населением около 9,6 млн человек - колоссальный показатель). В Facebook у издания более 800 тысяч подписчиков.

Сайт принадлежит одному из ведущих венгерских медиахолдингов Central Médiacsoport (Центральная медиагруппа). Этот же холдинг выпускает такие бренды, как 24.hu, Marie Claire Hungary, Nosalty и культовый печатный журнал Nők Lapja ("Женский журнал"), цифровым продолжением которого исторически и стал nlc.hu.

Изначально nlc.hu был классическим женским медиаресурсом (мода, красота, рецепты). Сегодня СМИ функционирует как полноценное развлекательно-информационное издание, которое пишет о новостях шоу-бизнеса и культуры, стиле жизни и здоровье.

Слоган сайта - "Neked. Veled. Érted" ("Для тебя. С тобой. Для твоих интересов").

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
кошки коты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На Украину надвигается новая волна дождей и порывов ветра: когда изменится погода

На Украину надвигается новая волна дождей и порывов ветра: когда изменится погода

16:28Синоптик
РФ ударила баллистикой по Южному мосту в Киеве: Игнат рассказал о его состоянии

РФ ударила баллистикой по Южному мосту в Киеве: Игнат рассказал о его состоянии

16:26Война
Доллар достиг нового исторического максимума, евро упал: курс валют на 28 октября

Доллар достиг нового исторического максимума, евро упал: курс валют на 28 октября

16:01Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Немецкий метод против конденсата: просто, дёшево и эффективно для каждого

Немецкий метод против конденсата: просто, дёшево и эффективно для каждого

Как очистить чайник от белой накипи за 30 минут без соды и уксуса

Как очистить чайник от белой накипи за 30 минут без соды и уксуса

Непоколебимая сила духа: три даты рождения, которые выделяются особой стойкостью

Непоколебимая сила духа: три даты рождения, которые выделяются особой стойкостью

Россия "перенесла" столицу Руси из Киева: какой новый город выбрали

Россия "перенесла" столицу Руси из Киева: какой новый город выбрали

Города Украины будут готовить к круговой обороне: что известно об указе Зеленского

Города Украины будут готовить к круговой обороне: что известно об указе Зеленского

Последние новости

16:59

Мусорник под раковиной больше не в моде: что устанавливают на современных кухнях

16:56

Какие цветы нужно выкопать перед зимой: 7 растений, которые не переживут морозов

16:35

Финансовый гороскоп на ноябрь 2026 года: Тельцам — новые доходы, Козерогам — успех

16:34

Стилистка назвала 10 "бессмертных" вещей, которые не выходят из моды годамиВидео

16:28

На Украину надвигается новая волна дождей и порывов ветра: когда изменится погода

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
16:26

РФ ударила баллистикой по Южному мосту в Киеве: Игнат рассказал о его состоянии

16:05

Как защитить собаку от мороза: что нужно изменить в будке

16:01

Доллар достиг нового исторического максимума, евро упал: курс валют на 28 октября

15:55

Добродушные и игривые компаньоны: названы 7 лучших пород кошек для семейВидео

Реклама
15:54

Окна будут чистыми и без разводов до весны: чем их помыть осенью

15:49

Терехов требует увеличить субвенцию на образование и повысить зарплаты учителей как минимум до двух минимальных

15:42

"Этот диагноз я пережила": Сумская высказалась о трагедии Федишин

15:41

Капуста может храниться месяцами: где лучше всего хранить кочаны зимой

15:30

Путин заявил Стуббу и Стере, что РФ не уступит Донбасс: Reuters раскрыл подробности

15:27

Очень вкусная и красивая закуска "Мандаринки": рецепт звездного блюда на праздники

15:08

Соль в стиральной машине: действительно ли она помогает сохранить цвет одежды

14:56

Землю накроет магнитная буря G1: когда начнётся геомагнитный шторм

14:51

Не следует сжигать листья ореха: как превратить их в ценное удобрение для огорода

14:39

2027 год принесёт новые возможности: кому из знаков зодиака повезёт больше всего

14:21

"Самая большая деэскалация с 2022 года": соблюдает ли Россия перемирие на юге Украины

Реклама
14:04

Свадьба в 2027 году: какие месяцы считаются наиболее благоприятными для брака

13:55

Запрещенный хит 1967 года стал одним из главных антивоенных гимнов эпохиВидео

13:52

Всего 3 ложки муки: как приготовить домашнюю приманку, которая уничтожит тараканов

13:52

5 болезней малины можно победить без химии: что нужно сделать с кустами осеньюВидео

13:38

"Встал и вышел": кто из звезд стал мемом Радиодиктанта-2026Видео

13:25

Кому молиться 28 октября о крепкой семье: какой церковный праздник

12:41

Патрик Суэйзи появится в продолжении "Грязных танцев": как актера вернут на экран

12:36

Путин провел переговоры с лидерами стран Европы о завершении войны – что известно

12:28

"Навел на меня порчу": концерты путинистки Долиной в РФ внезапно отменили

12:13

Путин не планирует прекращать войну: в ISW оценили позицию Кремля перед переговорами

12:04

Города Украины готовят к круговой обороне: что предусматривает тайное решение СНБО

11:57

Гороскоп Таро на завтра 28 октября: Стрельцам - весть, Козерогам - перерыв

11:54

Непоколебимая сила духа: три даты рождения, которые выделяются особой стойкостью

11:43

В РФ заговорили об убийстве Соседова: родственники не верят в несчастный случай

11:35

Китайский гороскоп на завтра, 28 октября: Быкам - прощение, Петухам - любовь

11:12

Иномарки под подозрением в шпионаже: Невзоров о новой инициативе Госдумымнение

10:55

Терпение Кейт на исходе: как Гарри и Меган вновь обострили конфликт

10:52

Россия изменила подход к ударам по Украине: Зеленский назвал главную опасностьФото

10:47

Вучич проиграл выборы в Сербии: чем поражение союзника обернется для Кремля

10:45

"Буданов с трудом сдерживал гнев": Le Monde о предложении США Украине на переговорах

Реклама
10:38

"Больно прощаться": скончался звезда сериала "Слуга народа"

10:26

Россия готовит новый массированный ракетный удар: что заметили на аэродромах

09:59

"Я похудела на 12 кг": популярная певица удивила изменениями за месяц

09:56

Около 11 млрд грн получили компании из окружения главы Госслужбы восстановления Федорова на восстановительных работах и по проблемным контрактам — СМИ

09:55

Вместо освежителя воздуха: что испанцы добавляют в воду, чтобы в доме приятно пахло

09:37

Массированный удар по Киеву: сколько дронов и ракет было сбитоФото

09:15

Рэперша Ники Минаж может стать пресс-секретарем Белого дома - детали

09:00

Россия хочет исправить фатальный просчет: Гончар — об ударах по западу Украины

08:35

Путин возвращается к "ультиматуму Лаврова": Невзлин о новой интриге Кремлямнение

08:05

В Италии призвали прекратить помощь Украине: как отреагировала премьер-министр Мелони

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости Черкассы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять