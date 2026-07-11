Ласковые и неприхотливые: 7 пород кошек, которые идеально подойдут пожилым людям

Эксперты объяснили, какие черты характера и особенности ухода делают этих животных идеальными компаньонами для пожилых людей.

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Какого кота лучше завести пожилому человеку / Коллаж: Главред, фото: freepik

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Какие породы кошек лучше всего подходят пожилым людям

Почему важно учитывать не только породу, но и характер животного

Что советуют ветеринары перед выбором питомца

Ветеринары назвали семь пород кошек, идеальных для пожилых людей - спокойных, привязанных к хозяину и неприхотливых в уходе. В то же время, как отмечает Parade Pets, выбирая будущего питомца, стоит учитывать не только эмоциональную совместимость, но и бытовые аспекты жизни пушистого компаньона.

"Нужно подумать о потребностях в уходе, питании и о том, сколько ежедневного общения потребует кошка", - подчеркнула ветеринарный врач Эйми Уорнер.

Специалисты уточняют, что людям, которые живут одни или ведут спокойный образ жизни, лучше всего подходят кроткий и неприхотливые животные.

Какие породы рекомендуют ветеринары

Список возглавляет русская голубая кошка - она спокойная, преданная хозяину, легко переносит кратковременное одиночество и не требует сложного ухода.

Британская короткошерстная тоже попала в список рекомендаций: она ласковая, любит находиться рядом с хозяином, но не навязчива, а ее короткая шерсть почти не требует специального ухода.

Более активным людям предлагают обратить внимание на балинезийскую кошку - общительное, умное животное, которое быстро привязывается к хозяину, однако нуждается в игрушках и регулярном общении.

Особое внимание эксперты уделяют бомбейской породе, подчеркивая её универсальность для разных типов хозяев.

"Эта порода - идеальный домашний питомец почти для каждого. За ней легко ухаживать, и она очень ласковая", - подчеркнула Эйми Уорнер.

Шотландские вислоухие попали в список благодаря спокойному поведению, привязанности к людям и способности мирно уживаться с другими домашними животными.

Для тех, кто ценит длинную шерсть и предпочитает животных, нуждающихся в постоянном присутствии хозяина, ветеринары выделяют еще одну породу.

"Они очень нежные, общительные и ласковые. Бирманские кошки не любят долго оставаться одни, поэтому прекрасно подходят людям, которые много времени проводят дома", - пояснила ветеринар Джули Гант.

Завершает рейтинг американская короткошерстная кошка - порода, сочетающая независимость с сильной привязанностью к хозяину, легко поддающаяся дрессировке и отличающаяся уравновешенным характером.

Главное - учитывать характер конкретного животного

Даже в пределах одной породы темперамент каждой кошки может существенно различаться, поэтому специалисты советуют не ограничиваться лишь общими рекомендациями по породе.

По словам ветеринаров, ключевым критерием остается соответствие характера животного образу жизни его будущего владельца.

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