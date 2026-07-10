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В Кремле заговорили о завершении войны и капитуляции: какие условия выдвинули

Мария Николишин
10 июля 2026, 11:36
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Лавров заявил, что Россия будет и впредь добиваться своих "целей".
В Кремле заговорили о завершении войны и капитуляции: какие условия выдвинули
В Кремле выдвинули условия для завершения войны / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Кратко:

  • Лавров заявил об отказе от прекращения огня
  • Кремль вновь требует капитуляции Украины
  • Москва не меняет своих военных целей

Москва не собирается соглашаться на прекращение огня по линии фронта. Кремль и в дальнейшем будет пытаться достичь "целей СВО". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передают российские СМИ.

Он сказал, что Россия будет продолжать войну до полной капитуляции Украины.

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Лавров также вернулся к риторике диктатора Владимира Путина, которую тот озвучивал еще летом 2024 года. Тогда глава Кремля требовал от Украины капитуляции, предполагающей полную сдачу территорий четырех областей.

В частности, Москва настаивает на выводе подразделений ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, несмотря на то, что армия РФ так и не смогла полностью оккупировать эти регионы.

Среди других нелепых требований - официальное международное признание этих территорий и Крыма российскими, полный отказ Киева от евроатлантической интеграции и курса на НАТО, а также проведение "демилитаризации и денацификации".

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Российский дипломат подчеркнул, что позиция высшего политического руководства страны-агрессора якобы никоим образом не будет корректироваться под влиянием внешних факторов или ситуации на поле боя.

"Президент четко подтвердил, что мы будем продолжать достигать целей, которые были поставлены еще в июне 2024 года во время выступления Владимира Путина в министерстве иностранных дел", - сказал Лавров, подтверждая нежелание Кремля идти на реальные мирные переговоры.

Что может повлиять на завершение войны

Советник министра обороны Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" заявлял, что страна-агрессор Россия располагает ресурсами для продолжения войны в нынешнем формате в течение длительного времени, а скорость завершения боевых действий будет зависеть не только от ситуации на фронте.

По его словам, ключевым фактором может стать изменение настроений внутри российского общества.

"Реальная возможность ускорить окончание войны заключается в реакции населения России на наши действия. Раньше "СВО" было где-то далеко, а теперь вдруг оказалось рядом. Многие скажут, что оставшиеся жители России - это покорный и запуганный народ, это так, но у любого раба есть предел терпения, когда речь идет о той самой нижней части известной всем пирамиды Маслоу", - подчеркнул он.

Сергей Бескрестнов
Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Напомним, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что чем сильнее Украина будет наносить удары по стране-агрессору России, тем шире придется делать "буферную зону" на границе и тем дольше может длиться война.

Отметим, что президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявлял о ходе переговорного процесса по прекращению войны. По его словам, новые детали переговоров с Путиным свидетельствуют о сближении сторон к возможному урегулированию конфликта в кратчайшие сроки.

Как ранее сообщал Главред, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов высказал свою позицию относительно возможного завершения активной фазы боевых действий. Руководитель ГУР обратил внимание на сложные перспективы завершения войны и призвал профильные ведомства учитывать риск нового этапа эскалации перед возможной деэскалацией.

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О персоне: Сергей Лавров

Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994–2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошёл в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы.

С 2022 года, после российского вторжения в Украину, находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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