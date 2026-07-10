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В Москве объявили опасность: небо затянуло густым дымом, мощно горит НПЗ

Анна Косик
10 июля 2026, 12:36
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Из многих точек города жители Москвы видят серый столб дыма.
пожар в районе НПЗ в Москве
Российские власти пока молчат о пожарах / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

  • В некоторых областях России объявлена ракетная тревога
  • После объявления тревоги в Москве заметили дым над НПЗ
  • В Татарстане вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Московской и Калужской областях страны-агрессора России днем 10 июля объявили ракетную тревогу. Через несколько минут после этого над Москвой появился густой дым.

По данным мониторинговых каналов, в столице РФ начал гореть НПЗ в районе Капотни. В настоящее время информация об источнике пожара уточняется. При этом местные власти скрывают факт возгорания.

видео дня
Скрин из тг
Скриншот из telegram-канала Главред

Смотрите видео пожара на НПЗ в Москве:

Местных жителей лишь предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета и рекомендовали оставаться дома, не подходить к окнам или пойти в укрытие.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

В то же время Москва - не единственный город РФ, где сейчас бушует пожар. Telegram-канал Exilenova+ сообщил, что пожар возник и в районе Нижнекамского НПЗ в Республике Татарстан. Детали уточняются.

Как США помогают Украине наносить удары по российским НПЗ

Главред писал, что, по словам председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, США предоставляют Украине спутниковую разведывательную информацию. Речь идет о точных координатах целей и о том, как до этих целей добраться.

Если даже говорить об ударах по Москве, то американская разведывательная информация чрезвычайно полезна: она позволяет Украине обходить российские системы ПВО.

Пожары на российских НПЗ - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 10 июля в Краснодарском крае было шумно из-за взрывов. Выяснилось, что украинские военные атаковали Ильский НПЗ.

Накануне, 8 июля, в Саратове произошла воздушная атака на местный нефтеперерабатывающий завод, ранее известный как "Крекинг". На предприятии возник пожар.

Ранее также под удар попал Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО". Беспилотники достигли цели, находящейся на расстоянии более 1100 километров от украинской границы.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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