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Гортензии не завянут в жару: главное правило летнего полива

Инна Ковенько
10 июля 2026, 05:11
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В летнюю жару гортензии особенно остро реагируют на недостаток или избыток влаги
Гортензии не завянут в жару: главное правило летнего полива
Как правильно поливать гортензии летом / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как правильно поливать гортензии в жару
  • Как избежать загнивания корней и грибковых заболеваний
  • Зачем мульчировать почву вокруг гортензий

Гортензии нуждаются в большом количестве влаги, особенно летом, когда высокая температура и солнце быстро высушивают почву. В то же время именно неправильный полив часто становится причиной того, что растение начинает увядать или болеть.

Главред расскажет, как правильно поливать гортензии летом.

видео дня

Почему для гортензий важен правильный полив

Гортензии не переносят пересыхания почвы, но и избыток влаги для них опасен, пишет Better Homes and Gardens. Если земля слишком сухая, растение быстро теряет декоративность, а при чрезмерном поливе корни могут загнить. Поэтому прежде чем браться за лейку, стоит проверить состояние почвы. Достаточно погрузить руку на несколько сантиметров: если земля сухая на глубине 2–3 см, куст нуждается в воде.

В какое время суток лучше всего поливать гортензии

Специалист по выращиванию гортензий Лорейн Баллато советует делать это утром, когда ещё прохладно. В это время корни успевают хорошо впитать влагу, а растение восстанавливает водный баланс до наступления жары. Вечерний полив также возможен, но только после захода солнца. В разгар дня этого делать не стоит, поскольку вода быстро испаряется, не доходя до корней.

Как правильно поливать, чтобы избежать болезней

Важно направлять воду непосредственно к основанию куста. Если поливать сверху, листья и соцветия остаются мокрыми, что повышает риск развития мучнистой росы и других заболеваний. Полив должен быть обильным, но не чрезмерным: почва должна оставаться влажной, а не переувлажненной.

Как дольше сохранить влагу в почве

Чтобы почва высыхала медленнее, вокруг гортензии следует поддерживать слой мульчи. Она помогает дольше удерживать влагу после полива, защищает почву от перегрева и уменьшает частоту полива, особенно во время длительных периодов жары.

Сочетание регулярной проверки влажности почвы, правильного времени полива и мульчирования поможет гортензиям легче переносить летнюю жару, дольше сохранять пышное цветение и оставаться здоровыми в течение всего сезона.

Смотрите видео о том, как помочь гортензиям пережить жару:

Об источнике: Better Homes and Gardens

Better Homes and Gardens - это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другие советы для тех, кто увлекается садоводством.

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