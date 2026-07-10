Гортензии не завянут в жару: главное правило летнего полива

В летнюю жару гортензии особенно остро реагируют на недостаток или избыток влаги

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Как правильно поливать гортензии летом / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как правильно поливать гортензии в жару

Как избежать загнивания корней и грибковых заболеваний

Зачем мульчировать почву вокруг гортензий

Гортензии нуждаются в большом количестве влаги, особенно летом, когда высокая температура и солнце быстро высушивают почву. В то же время именно неправильный полив часто становится причиной того, что растение начинает увядать или болеть.

Главред расскажет, как правильно поливать гортензии летом.

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Почему для гортензий важен правильный полив

Гортензии не переносят пересыхания почвы, но и избыток влаги для них опасен, пишет Better Homes and Gardens. Если земля слишком сухая, растение быстро теряет декоративность, а при чрезмерном поливе корни могут загнить. Поэтому прежде чем браться за лейку, стоит проверить состояние почвы. Достаточно погрузить руку на несколько сантиметров: если земля сухая на глубине 2–3 см, куст нуждается в воде.

В какое время суток лучше всего поливать гортензии

Специалист по выращиванию гортензий Лорейн Баллато советует делать это утром, когда ещё прохладно. В это время корни успевают хорошо впитать влагу, а растение восстанавливает водный баланс до наступления жары. Вечерний полив также возможен, но только после захода солнца. В разгар дня этого делать не стоит, поскольку вода быстро испаряется, не доходя до корней.

Как правильно поливать, чтобы избежать болезней

Важно направлять воду непосредственно к основанию куста. Если поливать сверху, листья и соцветия остаются мокрыми, что повышает риск развития мучнистой росы и других заболеваний. Полив должен быть обильным, но не чрезмерным: почва должна оставаться влажной, а не переувлажненной.

Как дольше сохранить влагу в почве

Чтобы почва высыхала медленнее, вокруг гортензии следует поддерживать слой мульчи. Она помогает дольше удерживать влагу после полива, защищает почву от перегрева и уменьшает частоту полива, особенно во время длительных периодов жары.

Сочетание регулярной проверки влажности почвы, правильного времени полива и мульчирования поможет гортензиям легче переносить летнюю жару, дольше сохранять пышное цветение и оставаться здоровыми в течение всего сезона.

Смотрите видео о том, как помочь гортензиям пережить жару:

Об источнике: Better Homes and Gardens Better Homes and Gardens - это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другие советы для тех, кто увлекается садоводством.

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