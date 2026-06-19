Пионы очаруют пышным цветом в следующем году: что сделать после цветения

Чтобы пионы следующей весной снова порадовали пышным цветением, после увядания бутонов им необходим правильный летний уход и своевременная обрезка.

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Как ухаживать за пионами после цветения / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Как долго длится цветение пионов

Что нужно делать с пионами сразу после того, как они отцвели

Когда именно нужно обрезать пионы осенью

Пионы — одни из самых эффектных весенних цветов, которые украшают клумбы своими крупными, роскошными соцветиями. Однако их цветение длится недолго, а после этого растению нужен правильный уход, чтобы оно смогло снова порадовать цветами в следующем сезоне.

Главред узнал, как ухаживать за пионами после цветения, чтобы они снова пышно зацвели.

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Почему пионы цветут так недолго

Пионы часто называют "примадоннами" цветочного мира из-за их эффектности и в то же время короткого периода цветения.

"Они начинают расти как маленькие бутоны размером с шарик, а затем раскрываются в крупные цветы с десятками лепестков", — объясняет эксперт по цветам Люси Хук из Bloom & Wild, пишет Country Living.

Из-за короткого периода цветения и переменчивой погоды лучше всего любоваться ими в саду или срезать для украшения интерьера.

Что делать с пионами после того, как они отцвели

Правильный уход после цветения помогает растению восстановиться и заложить основу для следующего года. Сразу после окончания цветения следует удалить увядшие бутоны, срезая их чуть ниже семенной головки.

Важно не обрезать листья. Их нужно оставить до осени, удаляя только поврежденные или больные части.

"Самое важное правило — сохранить как можно больше листьев. Именно они обеспечивают фотосинтез и формирование подземного клубня, который отвечает за будущее цветение", — отмечает Люси Хук.

Смотрите видео о том, как ухаживать за пионами после цветения:

Нужно ли поливать и подкармливать пионы

Даже после цветения пионы нуждаются в уходе. Регулярный полив особенно важен в периоды засухи. Недостаток влаги может негативно повлиять на цветение в следующем году;

Также рекомендуется внести сбалансированное удобрение для поддержания роста.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Когда и как обрезать пионы осенью

Когда листья пионов пожелтеют, можно приступать к осенней обрезке. Стебли обрезают на высоте 2–5 см над землей. Вокруг растения добавляют тонкий слой компоста, но важно не засыпать верхушку корневой системы.

Боятся ли пионы вредителей после цветения

Пионы обычно не страдают от слизней или других вредителей в этот период, поскольку листья обладают естественной горечью, которая отпугивает вредителей. Как пояснила эксперт, это делает уход за растением значительно проще и менее стрессовым для садовода.

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О ресурсе: Country Living Country Living — это популярное американское издание, посвящённое дому, саду и загородной жизни. Оно было основано в 1978 году компанией Hearst Corporation. Штаб-квартира расположена в США (Бирмингем, Алабама), пишет Википедия. Издание публикует материалы по следующим темам: дом и интерьер;

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