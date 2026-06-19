Чем полить кабачки в июне, чтобы урожай был в разы больше: проверенный способ

Чтобы кабачки плодоносили долго и обильно, в июне их нужно правильно подкормить.

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Чем подкормить кабачки в июне — лучшие удобрения / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Почему плохо растут кабачки

Что любят кабачки

Что любят кабачки

В июне кабачки активно растут, формируют крепкую листву и корни, а также готовятся к цветению. Именно сейчас растениям нужна поддержка, чтобы образовать больше завязей и плодоносить дольше.

Главред расскажет, чем подкормить кабачки, чтобы они стабильно плодоносили до конца сезона.

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Чем подкормить кабачки в июне

В июне кабачкам необходим азот. Он помогает нарастить зеленую массу и заложить основу для завязей, пишет УНИАН. Лучше всего использовать куриный помет. Настаивайте его в воде и разбавляйте в соотношении 1 к 10–15, чтобы избежать ожогов корней. Полейте раствором под корень на увлажненную почву.

Если органики нет, рекомендуем применять комплексные минеральные удобрения или гумат калия. Разведите 20–30 г минеральных удобрений на 10 л воды или 10–15 мл гумата калия на тот же объем. Полейте растения под корень, стараясь не попадать на листья. Повторяйте подкормку каждые 10–14 дней.

Что любят и чего не любят кабачки / Инфографика: Главред

Подкормка во время цветения

В период активного цветения кабачкам нужен бор. Он способствует образованию бутонов и завязей. Растворите 1–2 г борной кислоты в 10 л воды и опрыскайте растения.

В качестве вспомогательного средства можно использовать йод. Добавьте 1–2 капли на 10 л воды и проведите опрыскивание или полейте под корень. Йод не заменяет основные удобрения, но помогает в профилактике болезней.

Важный нюанс

Не превышайте дозировку, ведь избыток удобрений приводит к тому, что растение наращивает листья вместо плодов или получает ожоги корней. Всегда поливайте растворами только предварительно увлажненную почву и соблюдайте рекомендуемые нормы.

Смотрите видео о том, почему кабачки чернеют и опадают:

@dimsadgorod5 Почему крошечные кабачки чернеют и гниют? Есть несколько причин: Плохое опыление — кабачок желтеет и гниет. Плохая вентиляция, если много листьев — плохо происходит опыление, нужно просто срезать несколько листочков сверху. Цветочек отцвел, но не отпадает, начинает гнить — цветочек нужно оторвать. Переувлажнение, дождь или обильный полив — молодые плоды загнивают. Если поливаете — поливайте под корень, а не по листьям, и желательно утром. Нехватка калия и бора, без этих элементов растение слабое. Нужно подкормить калием, а ещё лучше комплексным удобрением "Сбор", цинком и марганцем. Это также может быть верхушечная гниль, тогда нужно обработать кальциевой селитрой — 10 г на 10 л воды. TikTok studio #сад##сад#огород#кабачки#почемучернеютигниюткабачки#огород ♬ оригинальный звук - dimsadgorod

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