Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Украина ввела санкции против поставщиков деталей для баллистики РФ - список

Виталий Кирсанов
4 августа 2026, 01:34
google news Подпишитесь
на нас в Google
Украина ввела новые санкции против компаний, поставляющих компоненты для баллистических ракет и обслуживающих российский ВПК.
Украина ввела санкции против поставщиков деталей для баллистики РФ
Украина ввела санкции против производителей вооружения для РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Под санкции попали 23 компании и связанные с ними 20 физических лиц
  • Под ограничения попали "Спецэлектронкомплект", "Кидма Тек" и завод имени Морозова

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против 23 компаний и 20 связанных с ними физических лиц, которые работают на российский военно-промышленный комплекс, производят и поставляют оборудование и компоненты для ВПК РФ в обход санкций. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в понедельник, 3 августа.

"Под санкции попали 23 компании и связанные с ними 20 физических лиц, которые производят и поставляют оборудование и компоненты для российского ВПК и силовых структур в обход санкций", - говорится в сообщении.

видео дня

Среди них - компания "Кидма Тек", которая изготавливает оптические приборы, средства противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня, ремонтирует авиационные и противотанковые управляемые ракеты, а также завод имени Морозова, входящий в структуру подпадающего под санкции Ростеха. Там производят взрывчатые вещества, ракетное топливо и материалы для ракетных комплексов, в частности, поставляют твердотопливные заряды для двигателя баллистической ракеты Искандер-М.

Под санкциями оказались компания "Спецэлектронкомплект", которая участвует в производстве управляемых авиационных ракет, и предприятие "Аурум", поставляющее системы РЭБ и дроны для российских войск.

Также в списке - российские ИТ-предприятия, которые создают цифровые решения и программы информационной безопасности для государственных и частных заказчиков.

"Каждое предприятие, которое потеряет доступ к компонентам, технологиям или финансированию, произведет меньше баллистических ракет, дронов и другого оружия для войны. Чем больше государств присоединятся к таким ограничениям, тем слабее будут возможности России наносить удары по Украине", - заявил советник-уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Почему новые санкции США могут стать проблемой для России - комментарий эксперта

Военный эксперт Петр Черник считает, что возможное принятие нового американского санкционного законопроекта может создать значительные проблемы для российской экономики. По его мнению, документ способен стать одним из самых мощных инструментов давления на Москву за весь период полномасштабной войны.

По словам эксперта, несмотря на попытки России переориентировать экспорт на азиатские рынки, её экономика по-прежнему остаётся зависимой от доходов от продажи энергоносителей.

Именно нефтяные доходы, отмечает Черник, дают Кремлю возможность финансировать военно-промышленный комплекс, покрывать бюджетные потери и поддерживать высокие расходы на войну.

"Для России нефть - это кровь её бюджета. Если сократить валютные поступления, рано или поздно возникнет вопрос: за счёт каких средств продолжать эту войну", - заявил Петр Черник в комментарии Армия Inform.

Санкции против России - новости по теме

Как писал Главред, в июле стало известно, что Белый дом одобрил "адские санкции" против РФ.

Кроме того, Сенат США в ходе процедурного голосования 28 июля поддержал законопроект о санкциях против России и Ирана, который разрабатывал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ был одобрен всего через несколько часов после похорон Грэма в Вашингтоне и вскоре после встречи президента Украины Владимира Зеленского с сенаторами в Капитолии.

Также президент США Дональд Трамп предложил расширить законопроект о так называемых "адских" санкциях против России, включив в него также Иран.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
санкции война в Украине Владимир Зеленский санкции против России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина ввела санкции против поставщиков деталей для баллистики РФ - список

Украина ввела санкции против поставщиков деталей для баллистики РФ - список

01:34Политика
"Никогда не вступим": Залужный сделал заявление о будущем Украины в НАТО

"Никогда не вступим": Залужный сделал заявление о будущем Украины в НАТО

00:53Украина
Иран готовил удары по трем объектам в Украине: в Тегеране сделали заявление

Иран готовил удары по трем объектам в Украине: в Тегеране сделали заявление

23:17Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украина предложила РФ три варианта перемирия: в ОП рассказали о реакции Кремля

Украина предложила РФ три варианта перемирия: в ОП рассказали о реакции Кремля

Доллар и евро резко полетели вверх: курс валют на 4 августа

Доллар и евро резко полетели вверх: курс валют на 4 августа

Китайский гороскоп на завтра, 4 августа: Свиньям — конфликты, Тиграм — успех

Китайский гороскоп на завтра, 4 августа: Свиньям — конфликты, Тиграм — успех

Устойчивый запах пота наконец исчезнет из одежды: поможет простой народный способ

Устойчивый запах пота наконец исчезнет из одежды: поможет простой народный способ

Землю охватила магнитная буря красного уровня: когда утихнет геошторм

Землю охватила магнитная буря красного уровня: когда утихнет геошторм

Последние новости

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке семейного праздника за 10 с

03:34

Совместимость Девы по гороскопу: три знака, с которыми получится идеальный союз

03:11

Что означает необычное слово "проциндрити": когда его следует употреблять

02:54

Спелый арбуз можно определить за несколько секунд: какие признаки выдают сладкий плод

01:34

Украина ввела санкции против поставщиков деталей для баллистики РФ - список

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
00:53

"Никогда не вступим": Залужный сделал заявление о будущем Украины в НАТО

00:05

Fire Point готовит "Фламинго" к новому турбореактивному двигателю

03 августа, понедельник
23:17

Иран готовил удары по трем объектам в Украине: в Тегеране сделали заявление

23:08

Нумерологи назвали день рождения, который приносит больше испытаний

Реклама
22:42

"Единственное, что нас спасет": Буданов сделал обнадеживающее заявление о следующей зиме

22:16

Деньги будут литься рекой: какие четыре знака зодиака разбогатеют после 4 августа

22:02

"На фоне бесконечных спекуляций": Ариана Гранде возьмет паузу в карьере

21:52

Овощи завалят урожаем: простая медовая приманка, привлекающая пчел за минуты

20:55

"Я никуда не уезжаю": Анатолий Анатолич признался, почему не пошел на фронт

20:27

Украинцы за границей получили новое ограничение - кого заденет

20:14

Зеленский уволил Стефанишину с должности посла в США — в чем причина

20:00

Помидоры созреют быстрее и не будут трескаться: что нужно сделать в августеВидео

19:58

Дело не в порошке: почему вещи после стирки остаются грязными

19:57

"Нашла свою нишу": Вакарчук рассказал о влиянии дочери на его музыкальные вкусы

19:32

Командиры Христианского корпуса провели совместную молитву за мир и победу Украины

Реклама
19:23

Плодов больше, чем листьев: назвал лучший сорт помидоров для консервированияВидео

19:19

Жара до +38 °С и "тропические ночи" охватят Украину: когда ожидается похолодание

19:10

Копытько: Россия получает ответные болезненные удары - август готовит Кремлю сюрпризымнение

19:06

Проблемы останутся позади: какие три знака зодиака почувствуют облегчение

18:51

Терехов: Промышленность должна стать драйвером послевоенного восстановления Украины

18:47

В США признали, что с лицензиями на Patriot для Украины придется подождать

18:37

Буданов сделал важное заявление о завершении войны — что сказал

18:24

Маринованные огурцы "Под снегом": старинный бабушкин рецепт с мукой

18:08

Тест на IQ: нужно найти пять отличий на картинке с жарой за 10 секунд

17:58

Огородница сравнила четыре метода выращивания лука – какой самый лучший и почемуВидео

17:19

Украина предложила РФ три варианта перемирия: в ОП рассказали о реакции Кремля

17:18

Забытое украинское слово "сливе", которое использовали классики: что оно означает

17:17

Кроты будут обходить участок стороной: секретный способ, о котором мало кто знает

17:16

Больше никаких комочков: как и сколько варить манную кашу на молоке

17:07

Не для себя: Тринчер удивила подарком за миллионы гривен в свой день рожденияВидео

16:57

Не все можно замораживать сырыми: какие грибы нужно отварить перед заморозкой

16:47

Как быстро кот может забыть своего хозяина: ответ ученых удивит многих

16:19

Зеленский раскрыл сценарий завершения войны: что готовит Россия и каков план Украины

16:13

Сеть растрогал медвежонок, который очень любит надевать дорожный конус на голову

16:13

Гороскоп на сегодня, 4 августа: Овнам — подарок, Козерогам — раздражительность

Реклама
16:08

Гигантские сомы заполонили целое озеро: власти начали платить рыбакам

15:58

Доллар и евро резко полетели вверх: курс валют на 4 августа

15:28

Розы желтеют в жару не только из-за недостатка воды: в чём главная ошибка садоводов

15:24

"Ворвалась": украинка прославилась на весь мир из-за поступка на вечеринке, кто онаВидео

15:20

Деньги и счастье в дом: когда и как правильно мыть окна по приметам

15:15

РФ ударила по АЗС на Днепропетровщине: вспыхнул пожар, есть погибшие и раненые

14:39

"У нас украли будущее": россиянин в трёх словах описал жизнь при Путине

14:29

Умеров и Клименко получили новые должности - чем они будут заниматься

14:17

"Вали отсюда, понаехали": таксистка в Милане набросилась на украинок - полное видео

14:03

Устойчивый запах пота наконец исчезнет из одежды: поможет простой народный способ

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости Днепра
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять