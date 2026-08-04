Украина ввела санкции против поставщиков деталей для баллистики РФ - список

Украина ввела новые санкции против компаний, поставляющих компоненты для баллистических ракет и обслуживающих российский ВПК.

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Украина ввела санкции против производителей вооружения для РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Кратко:

Под санкции попали 23 компании и связанные с ними 20 физических лиц

Под ограничения попали "Спецэлектронкомплект", "Кидма Тек" и завод имени Морозова

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против 23 компаний и 20 связанных с ними физических лиц, которые работают на российский военно-промышленный комплекс, производят и поставляют оборудование и компоненты для ВПК РФ в обход санкций. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в понедельник, 3 августа.

"Под санкции попали 23 компании и связанные с ними 20 физических лиц, которые производят и поставляют оборудование и компоненты для российского ВПК и силовых структур в обход санкций", - говорится в сообщении. видео дня

Среди них - компания "Кидма Тек", которая изготавливает оптические приборы, средства противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня, ремонтирует авиационные и противотанковые управляемые ракеты, а также завод имени Морозова, входящий в структуру подпадающего под санкции Ростеха. Там производят взрывчатые вещества, ракетное топливо и материалы для ракетных комплексов, в частности, поставляют твердотопливные заряды для двигателя баллистической ракеты Искандер-М.

Под санкциями оказались компания "Спецэлектронкомплект", которая участвует в производстве управляемых авиационных ракет, и предприятие "Аурум", поставляющее системы РЭБ и дроны для российских войск.

Также в списке - российские ИТ-предприятия, которые создают цифровые решения и программы информационной безопасности для государственных и частных заказчиков.

"Каждое предприятие, которое потеряет доступ к компонентам, технологиям или финансированию, произведет меньше баллистических ракет, дронов и другого оружия для войны. Чем больше государств присоединятся к таким ограничениям, тем слабее будут возможности России наносить удары по Украине", - заявил советник-уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Почему новые санкции США могут стать проблемой для России - комментарий эксперта

Военный эксперт Петр Черник считает, что возможное принятие нового американского санкционного законопроекта может создать значительные проблемы для российской экономики. По его мнению, документ способен стать одним из самых мощных инструментов давления на Москву за весь период полномасштабной войны.

По словам эксперта, несмотря на попытки России переориентировать экспорт на азиатские рынки, её экономика по-прежнему остаётся зависимой от доходов от продажи энергоносителей.

Именно нефтяные доходы, отмечает Черник, дают Кремлю возможность финансировать военно-промышленный комплекс, покрывать бюджетные потери и поддерживать высокие расходы на войну.

"Для России нефть - это кровь её бюджета. Если сократить валютные поступления, рано или поздно возникнет вопрос: за счёт каких средств продолжать эту войну", - заявил Петр Черник в комментарии Армия Inform.

Санкции против России - новости по теме

Как писал Главред, в июле стало известно, что Белый дом одобрил "адские санкции" против РФ.

Кроме того, Сенат США в ходе процедурного голосования 28 июля поддержал законопроект о санкциях против России и Ирана, который разрабатывал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ был одобрен всего через несколько часов после похорон Грэма в Вашингтоне и вскоре после встречи президента Украины Владимира Зеленского с сенаторами в Капитолии.

Также президент США Дональд Трамп предложил расширить законопроект о так называемых "адских" санкциях против России, включив в него также Иран.

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