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Белый дом согласовал "адские санкции" против РФ: в Сенате сделали заявление

Алексей Тесля
10 июля 2026, 21:02
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Новый санкционный пакет предоставит Дональду Трампу инструменты для содействия прекращению войны, уверен Линдси Грэм.
Линдси Грэм, путин
Линдси Грэм сообщил об одобрении антироссийских санкций / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/LindseyGrahamSC, скриншот

Главное из заявлений Грэма:

  • Белый дом согласовал законопроект о новых санкциях против РФ
  • Повышение боевой эффективности Украины может положить конец войне

Сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил о достижении соглашения с Белым домом по поводу законопроекта об ужесточении санкций против страны-агрессора РФ.

"Мы работали вместе с администрацией – сенатор Блюменталь, я и сенатор Шагин, – чтобы убедиться, что этот документ будет приемлем для администрации, что он сформулирован так, чтобы они могли его поддержать. Я рад сообщить, что примерно 30 минут назад мы достигли соглашения с Белым домом относительно версии законопроекта о санкциях против России, которую они поддержат. Это означает, что он станет законом", – сообщил Грэм на брифинге в Киеве.

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Он добавил, что по возвращении в Вашингтон вместе с сенатором Блюменталем они обратятся к лидерам республиканцев и демократов, чтобы выяснить, "сможем ли мы найти время для продвижения этого пакета санкций против России". Грэм уверен, что это "предоставит президенту Дональду Трампу инструменты для содействия прекращению войны", передает Интерфакс-Украина.

"Есть определенные шаги, которые мы можем предпринять в сфере технологий, чтобы повысить боеспособность Украины и защитить ее от атак баллистическими ракетами. Если мы это сделаем, совместив это с созданием инструментов для наказания тех стран, которые поддерживают Путина и наживаются на этой войне, то, по моему мнению, у нас появится лучший шанс за последние пять лет, с тех пор как я приезжаю сюда, заставить Путина сесть за стол переговоров", – считает сенатор.

Детали законопроекта о новых санкциях против РФ

Отдельно он отметил, что по возвращении в США проведет переговоры с Трампом и странами, которые покупают дешевую российскую нефть и обходят санкции, чтобы убедить их помочь положить конец войне.

"Тем странам, которые покупают дешевую российскую нефть и поддерживают Путина, – я знаю, кто вы: вы – одни из наших лучших друзей. Тем странам, которые покупают дешевый российский газ, чтобы поддержать Путина, – я знаю, кто вы: вы – одни из наших лучших друзей. К странам, которые обходят санкции, чтобы покупать российскую нефть и газ и перепродавать их с прибылью, – я знаю, кто вы, и вы – одни из наших лучших друзей", – заявил Грэм.

Говоря о своем законопроекте о санкциях против РФ, Грэм подчеркнул, что он "разработан с целью побудить тех, кто покупает российскую нефть и газ, найти новые источники поставок".

"То, что мы дадим вам время на поиск новых источников, станет для вас стимулом найти их. Но это решение вы должны принять сами. Чем быстрее это станет понятно Путину, тем быстрее станет понятно таким странам, как Китай, что помочь Путину можно только заплатив за это цену, тем быстрее эта война закончится", – заявил сенатор.

Подробности переговоров с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с сенатором США Линдси Грэмом, который уже в десятый раз находится с визитом в Киеве, и об обсуждении с ним вопроса санкций против РФ.

"Именно сейчас важно усилить наше дальнобойное санкционное давление на Россию новыми санкционными шагами партнеров. Линдси проинформировал о работе в Конгрессе над соответствующим законопроектом. Мы также обсудили насущные потребности в ПВО для защиты наших людей", – написал Зеленский в Telegram.

санкции
/ Инфографика: Главред

Важные шаги для завершения войны

Грэм также считает, что повышение боевой эффективности Украины и усиление международной поддержки борьбы с Владимиром Путиным смогут положить конец российско-украинской войне в ближайшие месяцы.

"Мы переживаем здесь уникальный момент. В ближайшие месяцы, если мы все сделаем правильно – повысим боевую эффективность Украины, убедим людей помогать нам в борьбе с Путиным, а не поддерживать его, – мы сможем положить конец этой войне", – заявил он.

По словам сенатора, необходимо предоставить Украине больше ракет-перехватчиков для самообороны, технологии, которые позволили бы более эффективно противостоять россиянам, а также "дать понять тем странам, которые поддерживают Путина, что они должны быть частью решения, а не частью проблемы".

Также он выразил убеждение, что "путь к окончанию этой войны, путь к миру пролегает через Пекин в большей степени, чем через Вашингтон, Киев или Москву".

"И Бог знает, что Украина заслуживает всей поддержки, которую мы можем ей оказать. Чем быстрее эта война закончится, тем быстрее мир станет лучшим местом для жизни", – добавил Грэм.

По его словам, он "никогда не был столь оптимистичен, как сегодня, в отношении того, что у нас есть формула для прекращения этой войны".

По словам Грэма, "лучшим доказательством возможностей Украины являются сами россияне".

"Эта страна, численность войск которой в десять раз меньше, чем у противника, со временем смогла доминировать на поле боя, нанося тяжелые потери с темпами, превышающими показатели Второй мировой войны. Среди россиян число погибших в бою превышает число раненых, а такое в истории войн случается крайне редко. Почему? Благодаря мужеству и инновационному подходу украинских военных", – подчеркнул сенатор.

Отдельно он подчеркнул, что для Америки было бы огромной ошибкой не наладить партнерство с Украиной в сфере беспилотников.

"Они готовы помочь нам, потому что мы были готовы поддержать Украину в самые тяжелые для нее дни", – сказал сенатор, добавив, что существует огромная возможность сотрудничать с Украиной, чтобы улучшить собственные американские оборонные возможности.

Грэм добавил, что "дроны в руках правильных людей могут стать кошмаром для любой страны".

Смотрите видео - заявление Линдси Грэма:

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/ Скриншот

Законопроект об "адских санкциях": что известно

Законопроект был внесен в Сенат 17 декабря 2025 года.

В январе 2026 года Линдси Грэм сообщил, что после продуктивной встречи с президентом Дональдом Трампом получил одобрение двухпартийного законопроекта о санкциях против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук неоднократно обсуждали с Грэмом и Блюменталем продвижение их законопроекта о санкциях против РФ.

Еще в феврале Блюменталь выражал надежду, что двухпартийный законопроект о жестких санкциях против РФ находится "на пороге голосования".

Санкции против РФ - новости по теме:

Ранее Главред сообщал, что страны G7 договорились усилить давление на российскую военную экономику путем введения дополнительных ограничений, в частности в нефтегазовом секторе. По мнению лидеров, текущая ситуация требует принятия новых санкционных мер.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вернуться к жесткому санкционному давлению на российский энергетический сектор. Ограничения, которые ранее были смягчены для стабилизации глобального рынка, могут возобновиться уже в ближайшее время.

Как сообщалось, на саммите "Большой семерки" (G7) Великобритания объявила о введении новых санкций против страны-агрессора России и заключила ядерное соглашение с Украиной. Новый британский пакет мер направлен прежде всего против теневого флота РФ.

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О персоне: Линдси Грэм

Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник.

3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря.

Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

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