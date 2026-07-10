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РФ создает крупные силы беспилотников для возможной войны с НАТО – Forbes

Виталий Кирсанов
10 июля 2026, 10:56
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Кремль рассчитывает добиться военных успехов, которые могли бы укрепить позиции российского руководства внутри страны.
РФ создает крупные силы беспилотников для возможной войны с НАТО
РФ создает крупные силы беспилотников для возможной войны с НАТО / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В центре внимания Кремля - Балтийский регион
  • Военные РФ изучают опыт войны между США и Ираном

Россия наращивает развитие беспилотных подразделений, рассматривая их как один из ключевых элементов потенциального масштабного противостояния с НАТО. На это обратил внимание специалист по российским беспилотным технологиям и советник аналитических центров CNA и CNAS Сэмюэл Бендетт, анализируя программу ежегодного форума "Дронница", сообщает Forbes.

Пятый по счету форум, посвященный беспилотным технологиям, пройдет в августе и, как отмечается, будет посвящен подготовке к возможной "большой войне с НАТО". Традиционно мероприятие объединяет военных, операторов БПЛА, инженеров и производителей, которые обсуждают современные технологии, обмениваются боевым опытом и рассматривают новые подходы к применению беспилотных систем.

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По словам Бендетта, тематика форума свидетельствует о том, что организаторы намерены сосредоточиться на практической подготовке к вероятному конфликту. Участникам предлагают представить собственные идеи, разработки и технологические решения, которые могут быть использованы в подобных условиях.

Речь идет о военном планировании

Эксперт подчеркивает, что речь не о политической риторике, а о специализированной площадке, где анализируют современный опыт ведения боевых действий, изучают тактику вероятного противника и ищут способы совершенствования беспилотных технологий.

Автор публикации связывает подобную активность Москвы с затяжным характером войны против Украины. По его мнению, Кремль рассчитывает добиться военных успехов, которые могли бы укрепить позиции российского руководства внутри страны.

В статье также проводится историческая параллель с войной в Афганистане, последствия которой оказали заметное влияние на общественные процессы в Советском Союзе. По мнению автора, российские власти могут стремиться избежать аналогичных внутренних последствий после окончания нынешнего конфликта.

В центре внимания - Балтийский регион

Отдельное внимание уделяется ситуации у границ стран Балтии. По оценке Бендетта, Россия в последние месяцы развивает военную инфраструктуру в этом направлении, включая строительство крупных баз, которые в перспективе способны принять свыше 100 тысяч военнослужащих.

При этом эксперт не утверждает, что вооруженное столкновение неизбежно, однако считает, что подобные приготовления нельзя оставлять без внимания.

Уроки последних конфликтов

В публикации отмечается, что российские военные специалисты также внимательно изучают опыт недавнего противостояния между США и Ираном. По мнению автора, массовое применение беспилотников подтвердило их способность эффективно поражать даже хорошо защищенные объекты и существенно влиять на ход боевых действий.

Издание напоминает, что Россия уже располагает значительным арсеналом ударных беспилотников типа Shahed, а также большим количеством FPV-дронов, которые могут стать одним из ключевых инструментов в будущих военных операциях.

Вместе с тем Бендетт допускает, что организаторы форума могли выбрать подобную тематику, исходя из официальной позиции российского руководства, которое неоднократно заявляло о якобы существующей угрозе со стороны НАТО. В таком случае обсуждение подготовки к возможному конфликту рассматривается как ответ на подобные оценки.

Ожидается, что участники форума обсудят новые способы применения беспилотников против бронетехники, систем противовоздушной обороны и военной инфраструктуры, а также представят перспективные разработки российской оборонной промышленности.

В завершение Forbes отмечает, что странам НАТО следует внимательно отслеживать развитие российских беспилотных технологий, усиливать собственные возможности в сфере БПЛА и продолжать укреплять механизмы коллективной обороны.

Эксперт оценил возможные цели Москвы в отношениях с НАТО

Экс-дипломат России Борис Бондарев высказал мнение, что российское руководство может быть заинтересовано в проверке устойчивости и сплоченности Североатлантического альянса. По его словам, одним из возможных направлений такой стратегии может стать попытка усилить существующие противоречия между государствами-членами НАТО и ослабить их единую позицию.

По мнению эксперта, снижение уровня внутреннего единства Альянса способно создать дополнительные риски для европейской безопасности. В случае ослабления механизмов коллективной защиты отдельным странам Европы пришлось бы в большей степени полагаться на собственные ресурсы для обеспечения безопасности и искать новые форматы взаимодействия с другими государствами, включая Россию.

Угроза РФ для НАТО – новости по теме:

Как сообщал Главред, генсек Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими выкриками в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подтолкнуть Россию к атаке на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

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Об источнике: Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

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