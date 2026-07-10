РФ создает крупные силы беспилотников для возможной войны с НАТО – Forbes

Кратко:
- В центре внимания Кремля - Балтийский регион
- Военные РФ изучают опыт войны между США и Ираном
Россия наращивает развитие беспилотных подразделений, рассматривая их как один из ключевых элементов потенциального масштабного противостояния с НАТО. На это обратил внимание специалист по российским беспилотным технологиям и советник аналитических центров CNA и CNAS Сэмюэл Бендетт, анализируя программу ежегодного форума "Дронница", сообщает Forbes.
Пятый по счету форум, посвященный беспилотным технологиям, пройдет в августе и, как отмечается, будет посвящен подготовке к возможной "большой войне с НАТО". Традиционно мероприятие объединяет военных, операторов БПЛА, инженеров и производителей, которые обсуждают современные технологии, обмениваются боевым опытом и рассматривают новые подходы к применению беспилотных систем.
По словам Бендетта, тематика форума свидетельствует о том, что организаторы намерены сосредоточиться на практической подготовке к вероятному конфликту. Участникам предлагают представить собственные идеи, разработки и технологические решения, которые могут быть использованы в подобных условиях.
Речь идет о военном планировании
Эксперт подчеркивает, что речь не о политической риторике, а о специализированной площадке, где анализируют современный опыт ведения боевых действий, изучают тактику вероятного противника и ищут способы совершенствования беспилотных технологий.
Автор публикации связывает подобную активность Москвы с затяжным характером войны против Украины. По его мнению, Кремль рассчитывает добиться военных успехов, которые могли бы укрепить позиции российского руководства внутри страны.
В статье также проводится историческая параллель с войной в Афганистане, последствия которой оказали заметное влияние на общественные процессы в Советском Союзе. По мнению автора, российские власти могут стремиться избежать аналогичных внутренних последствий после окончания нынешнего конфликта.
В центре внимания - Балтийский регион
Отдельное внимание уделяется ситуации у границ стран Балтии. По оценке Бендетта, Россия в последние месяцы развивает военную инфраструктуру в этом направлении, включая строительство крупных баз, которые в перспективе способны принять свыше 100 тысяч военнослужащих.
При этом эксперт не утверждает, что вооруженное столкновение неизбежно, однако считает, что подобные приготовления нельзя оставлять без внимания.
Уроки последних конфликтов
В публикации отмечается, что российские военные специалисты также внимательно изучают опыт недавнего противостояния между США и Ираном. По мнению автора, массовое применение беспилотников подтвердило их способность эффективно поражать даже хорошо защищенные объекты и существенно влиять на ход боевых действий.
Издание напоминает, что Россия уже располагает значительным арсеналом ударных беспилотников типа Shahed, а также большим количеством FPV-дронов, которые могут стать одним из ключевых инструментов в будущих военных операциях.
Вместе с тем Бендетт допускает, что организаторы форума могли выбрать подобную тематику, исходя из официальной позиции российского руководства, которое неоднократно заявляло о якобы существующей угрозе со стороны НАТО. В таком случае обсуждение подготовки к возможному конфликту рассматривается как ответ на подобные оценки.
Ожидается, что участники форума обсудят новые способы применения беспилотников против бронетехники, систем противовоздушной обороны и военной инфраструктуры, а также представят перспективные разработки российской оборонной промышленности.
В завершение Forbes отмечает, что странам НАТО следует внимательно отслеживать развитие российских беспилотных технологий, усиливать собственные возможности в сфере БПЛА и продолжать укреплять механизмы коллективной обороны.
Эксперт оценил возможные цели Москвы в отношениях с НАТО
Экс-дипломат России Борис Бондарев высказал мнение, что российское руководство может быть заинтересовано в проверке устойчивости и сплоченности Североатлантического альянса. По его словам, одним из возможных направлений такой стратегии может стать попытка усилить существующие противоречия между государствами-членами НАТО и ослабить их единую позицию.
По мнению эксперта, снижение уровня внутреннего единства Альянса способно создать дополнительные риски для европейской безопасности. В случае ослабления механизмов коллективной защиты отдельным странам Европы пришлось бы в большей степени полагаться на собственные ресурсы для обеспечения безопасности и искать новые форматы взаимодействия с другими государствами, включая Россию.
Угроза РФ для НАТО – новости по теме:
Как сообщал Главред, генсек Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.
Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими выкриками в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подтолкнуть Россию к атаке на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.
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Об источнике: Forbes
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