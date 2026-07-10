Украина начала новый этап кампании по изоляции Крыма – ISW

По оценке аналитиков, удары по морским танкерам и бензовозам свидетельствуют об изменении украинской стратегии.

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Украина начала новый этап кампании по изоляции Крыма / Коллаж: Главред, фото: x.com/Krymsky_bridge, УНИАН, t.me/Crimeanwind

Кратко:

РФ начала активнее использовать морские маршруты для снабжения Крыма топливом

Проблемы с горючим в РФ и оккупированном Крыму нарастают уже несколько недель

Украина перешла к новому этапу кампании по изоляции временно оккупированного Крыма, сосредоточив усилия на российских судах, которые доставляют на полуостров топливо морским путем. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, удары по морским танкерам и бензовозам свидетельствуют об изменении украинской стратегии. Эксперты отмечают, что украинские силы оперативно адаптировались к тому, что Россия начала активнее использовать морские маршруты для снабжения Крыма топливом.

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Изменение тактики связано с ухудшением наземной логистики противника. Регулярные украинские удары по транспортной инфраструктуре и путям снабжения значительно осложнили доставку грузов между территорией России и оккупированным полуостровом. В результате российским войскам пришлось в большей степени полагаться на морские поставки топлива для покрытия возникшего дефицита.

Одним из подтверждений нового этапа кампании стала атака, произошедшая в ночь с 8 на 9 июля. По словам командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди, украинские беспилотники нанесли удары по 14 российским судам, находившимся в акватории Азовского моря.

Среди пораженных целей:

12 бензовозов;

буксир "Альфео";

один сухогруз.

По словам командующего, за последние 96 часов украинские дроны поразили в общей сложности 35 российских бензовозов, сухогрузов и специальных судов.

Генерал РФ признал бессилие перед украинскими дронами

6 июля российский журналист Дмитрий Колезев обнародовал слова действующего генерала РФ. Он признал, что Россия не может эффективно противодействовать украинским ударам средней дальности.

Причина - решение 2024 года, когда Генштаб РФ расформировал Крымскую оборонную группу из-за нехватки военно-морской техники для защиты полуострова.

Аналитики ISW считают, что усиление ударов по морским топливным танкерам и дальше будет нарушать способность России поддерживать логистику и транспортировать топливо между Россией и оккупированным Крымом.

Проблемы с горючим в России и оккупированном полуострове нарастают уже несколько недель.

Как украинские удары влияют на армию РФ в Крыму - мнение эксперта

"Главред" писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, в нынешней ситуации с логистикой, по которой постоянно наносят удары Силы обороны Украины, удерживать в Крыму большое количество личного состава и техники для РФ будет практически невозможно.

Чем сильнее будет усугубляться кризис, тем больше войск Россия будет вынуждена выводить с полуострова, оставляя там лишь специальные подразделения – радиотехнические, радиолокационные и силы ПВО.

Удары по Крыму - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 6 июля Силы обороны Украины поразили два танкера, перевозившие бензин из Таганрога в оккупированный Крым. Также под ударом оказалась нефтебаза в Керчи и пусковые установки ЗРК С-400.

Ранее стало известно, что в районе военного аэродрома "Гвардейское" прогремели взрывы, после чего в нескольких населенных пунктах полуострова пропало электроснабжение.

Накануне, с 1 по 5 июля, в Крыму были поражены 37 энергообъектов, из них 16 - за двое суток. Среди целей - электроподстанции в оккупированном Крыму, а также в оккупированных районах Херсонской, Запорожской и Луганской областей.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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