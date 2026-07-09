Джон Коннор из 'Терминатора-2' впервые за долгое время появится на публике

Кратко:
- Последний раз Фурлонг снимался в кино в 2024 году
- Поклонники ждали возможности встретиться с актером
Американский актер Эдвард Фурлонг, прославившийся благодаря роли Джона Коннора в фильме "Терминатор-2: Судный день", станет специальным гостем фестиваля популярной культуры Melbourne Metro Comic Con, который пройдет 18 и 19 июля в Австралии. Об этом сообщает Daily Mail.
48-летний актер, который в последние годы редко появлялся на публике, заметно изменился со времен своей юношеской славы. Последний раз Фурлонг снимался в кино в 2024 году.
На фестивале в Мельбурнском конференц-центре к нему присоединится коллега по культовой франшизе - 69-летняя актриса Линда Гамильтон, исполнившая роль Сары Коннор.
О предстоящем участии Фурлонга организаторы сообщили в социальных сетях, отметив, что поклонники смогут лично встретиться с актером, сделать совместные фотографии и получить его автограф.
"Нет судьбы, кроме той, которую мы сами создаем! Мы невероятно рады объявить, что икона 90-х, Эдвард Фурлонг, отправится на Metro Comic Con!" - рассказали они.
Помимо звезд "Терминатора", в фестивале примут участие и другие известные актеры, среди которых Майкл Айронсайд, сыгравший в фильме "Вспомнить все", а также Николь Том, известная по сериалу "Няня".
Поклонники с энтузиазмом восприняли эту новость, отметив, что давно ждали возможности встретиться с актером. Многие также выразили радость, что после непростого периода в жизни Эдвард Фурлонг вновь появляется на публике и принимает участие в подобных мероприятиях.
Новости кино
Ранее Главред сообщал, что 63-летний культовый режиссер Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме режиссера Джейми Адамса. В съемках сцены принимают участие Тарантино и 58-летняя певица Кайли Миноуг.
Легендарный голливудский актер и режиссер Клинт Иствуд, которому 31 мая исполнилось 96 лет, завершил свою карьеру в кино. Таким образом последней работой Иствуда в кино стала вышедшая в 2024-м судебная драма "Присяжный №2", которую он снял как режиссер. Как актер он последний раз появлялся на экране в своем предыдущем режиссерском проекте "Мужские слезы".
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О персоне: Эдвард Фурлонг
Эдвард Фурлонг - американский актер, получивший всемирную известность в начале 1990-х годов. Он прославился благодаря ярким ролям в культовых голливудских фильмах, став одним из самых перспективных молодых артистов своего поколения.
Эдвард Фурлонг стал звездой в 13 лет, когда выиграл кастинг на роль Джона Коннора в "Терминаторе-2" 1991 года.
Фурлонг был невероятно востребован, его следующим фильмом стал фильм ужасов "Кладбище домашних животных-2", а в 1998 году Эдвард снялся в культовой драме "Американская история Х" в роли старшеклассника Дэнни, а Эд Нортон исполнил роль исправившегося расиста-скинхеда Дерека Виньярда.
После стремительного взлета в 90-х карьера Фурлонга пошла на спад. Из-за затяжной борьбы с наркотической и алкогольной зависимостью, а также проблем с законом, крупные киностудии перестали предлагать ему главные роли. Долгие годы он снимался преимущественно в малобюджетных фильмах категории B.
В последние годы Эдвард смог победить пагубные привычки, прошел реабилитацию и ведет трезвый образ жизни. Он периодически появляется на кинофестивалях и тематических конвентах (таких как Comic Con), общаясь со старыми поклонниками.
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