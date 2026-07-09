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Джон Коннор из "Терминатора-2" впервые за долгое время появится на публике

Виталий Кирсанов
9 июля 2026, 21:04
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48-летний актер, который в последние годы редко появлялся на публике, заметно изменился со времен своей юношеской славы.
Эдвард Фурлонг впервые за долгое время появится на публике
Эдвард Фурлонг впервые за долгое время появится на публике / коллаж: Главред, фото: instagram.com/edwardfurlongofficial

Кратко:

  • Последний раз Фурлонг снимался в кино в 2024 году
  • Поклонники ждали возможности встретиться с актером

Американский актер Эдвард Фурлонг, прославившийся благодаря роли Джона Коннора в фильме "Терминатор-2: Судный день", станет специальным гостем фестиваля популярной культуры Melbourne Metro Comic Con, который пройдет 18 и 19 июля в Австралии. Об этом сообщает Daily Mail.

48-летний актер, который в последние годы редко появлялся на публике, заметно изменился со времен своей юношеской славы. Последний раз Фурлонг снимался в кино в 2024 году.

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На фестивале в Мельбурнском конференц-центре к нему присоединится коллега по культовой франшизе - 69-летняя актриса Линда Гамильтон, исполнившая роль Сары Коннор.

О предстоящем участии Фурлонга организаторы сообщили в социальных сетях, отметив, что поклонники смогут лично встретиться с актером, сделать совместные фотографии и получить его автограф.

"Нет судьбы, кроме той, которую мы сами создаем! Мы невероятно рады объявить, что икона 90-х, Эдвард Фурлонг, отправится на Metro Comic Con!" - рассказали они.

Джон Коннор из 'Терминатора-2' впервые за долгое время появится на публике
Фото: instagram.com/edwardfurlongofficial

Помимо звезд "Терминатора", в фестивале примут участие и другие известные актеры, среди которых Майкл Айронсайд, сыгравший в фильме "Вспомнить все", а также Николь Том, известная по сериалу "Няня".

Поклонники с энтузиазмом восприняли эту новость, отметив, что давно ждали возможности встретиться с актером. Многие также выразили радость, что после непростого периода в жизни Эдвард Фурлонг вновь появляется на публике и принимает участие в подобных мероприятиях.

Новости кино

Ранее Главред сообщал, что 63-летний культовый режиссер Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме режиссера Джейми Адамса. В съемках сцены принимают участие Тарантино и 58-летняя певица Кайли Миноуг.

Легендарный голливудский актер и режиссер Клинт Иствуд, которому 31 мая исполнилось 96 лет, завершил свою карьеру в кино. Таким образом последней работой Иствуда в кино стала вышедшая в 2024-м судебная драма "Присяжный №2", которую он снял как режиссер. Как актер он последний раз появлялся на экране в своем предыдущем режиссерском проекте "Мужские слезы".

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О персоне: Эдвард Фурлонг

Эдвард Фурлонг - американский актер, получивший всемирную известность в начале 1990-х годов. Он прославился благодаря ярким ролям в культовых голливудских фильмах, став одним из самых перспективных молодых артистов своего поколения.

Эдвард Фурлонг стал звездой в 13 лет, когда выиграл кастинг на роль Джона Коннора в "Терминаторе-2" 1991 года.

Фурлонг был невероятно востребован, его следующим фильмом стал фильм ужасов "Кладбище домашних животных-2", а в 1998 году Эдвард снялся в культовой драме "Американская история Х" в роли старшеклассника Дэнни, а Эд Нортон исполнил роль исправившегося расиста-скинхеда Дерека Виньярда.

После стремительного взлета в 90-х карьера Фурлонга пошла на спад. Из-за затяжной борьбы с наркотической и алкогольной зависимостью, а также проблем с законом, крупные киностудии перестали предлагать ему главные роли. Долгие годы он снимался преимущественно в малобюджетных фильмах категории B.

В последние годы Эдвард смог победить пагубные привычки, прошел реабилитацию и ведет трезвый образ жизни. Он периодически появляется на кинофестивалях и тематических конвентах (таких как Comic Con), общаясь со старыми поклонниками.

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