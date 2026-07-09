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Нападение на представителей ТЦК во Львове: все подробности громкого инцидента

Дарья Пшеничник
9 июля 2026, 14:38
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Омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что за обострение ситуации с мобилизацией должны отвечать власти, а не только участники столкновения.

Нападение на представителей ТЦК во Львове: все подробности громкого инцидента
Во Львове 8 июля напали на представителей ТЦК / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное из новости:

  • Во Львове перевернули автомобиль ТЦК во время оповещения о мобилизации
  • Буданов призвал правоохранителей дать справедливую оценку происшествию
  • Генштаб проверяет правомерность действий самих военнослужащих ТЦК

Во Львове 8 июля во время мероприятий по оповещению граждан о мобилизации произошла стычка: люди перевернули служебный автомобиль военнослужащих территориального центра комплектования. Глава Офиса президента Кирилл Буданов, Минобороны, Генштаб и Сухопутные войска ВСУ назвали нападение на военных недопустимым и призвали правоохранителей установить виновных, а военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что ответственность за подобные инциденты несет именно власть.

видео дня

По предварительной информации полиции, в ходе мероприятий в Сыхове был обнаружен мужчина 1996 года рождения, который находился в розыске за уклонение от военной службы. Во Львовском ОТЦК сообщили, что в итоге военнообязанного направили на прохождение военно-врачебной комиссии.

Буданов прокомментировал ситуацию в Facebook, предупредив, что равнодушие к армии может обернуться против самих львовян.

"Если вы сегодня срываете одежду и избиваете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии, которая будет так же избивать и срывать одежду, но уже с вас. Ожидаю справедливой реакции от правоохранительных органов на события во Львове", - говорится в его посте.

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

В то же время в Минобороны признали, что методы мобилизации требуют совершенствования, но подчеркнули равенство всех перед законом.

"Позиция Минобороны последовательна - перед законом все равны. Ответственность должна наступать в любом случае насилия и агрессии. Единственный, кто извлекает выгоду из подобных ситуаций, - это враг. Правонарушители должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram.

Между тем в Генштабе ВСУ сообщили, что параллельно с расследованием действий гражданских лиц начали собственную служебную проверку.

"Одновременно проводится служебная проверка правомерности действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки. В случае выявления нарушений виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке", - говорится в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ.

В Сухопутных войсках ВСУ добавили, что подобные действия наносят ущерб способности армии противостоять врагу, и пообещали установить всех причастных.

"И точно не помогает Украине победить агрессора. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия. Виновные лица будут установлены и понесут ответственность, предусмотренную действующим законодательством", - говорится в сообщении пресс-службы Сухопутных войск.

Кто ответственен за конфликт

Военный омбудсмен Ольга Решетилова отказалась давать комментарии журналистам об инциденте, объяснив это усталостью от одностороннего освещения темы мобилизации. По её мнению, главная вина лежит не на участниках столкновения, а на тех, кто годами не решал системные проблемы армии.

"Однозначно правительство, военно-политическое руководство, местное самоуправление, которые уже столько лет не могут найти баланс между потребностями экономики и потребностями войск. Необходим полный пересмотр принципов бронирования, с которого должна начаться реформа мобилизации", - подчеркнула Решетилова в Facebook.

Отдельно чиновница обратилась к СМИ и блогерам, которых обвинила в разжигании ненависти к тем, кто проводит мобилизационные мероприятия.

"Понимаете ли вы, к чему ведет нагнетание ненависти к ТЦК, полиции, людям, осуществляющим мобилизационные мероприятия, без которых мы очень скоро увидим врага на пороге наших домов? Да, даже на Сыхове", - добавила она.

Начальник Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что из-за ситуации на Сыхове провели экстренное совещание с правоохранителями.

Нападение на представителей ТЦК во Львове: все подробности громкого инцидента

Мэр Львова Андрей Садовый назвал события вечера 8 июля "горем и позором", выгодным лишь России.

Проблема глубже, чем просто инцидент во Львове

Журналист Виталий Портников в видеокомментарии обратил внимание, что подобная стычка могла произойти в любом украинском городе, поскольку причина не в конкретном ТЦК, а в отсутствии диалога между властью и обществом.

Аналитик объясняет это нежеланием властей принимать непопулярные решения ради сохранения поддержки избирателей.

"Неэффективность - это не просто череда неправильно и несвоевременно принятых решений. Это прежде всего стремление понравиться, стремление даже в критический момент думать не о том, как эффективно решить проблему, а о том, как ее решение отразится на твоем собственном политическом будущем", - отмечает Портников.

Среди причин недоверия к мобилизации он выделяет постоянные разговоры о скором завершении войны, которые, по его словам, звучат из разных политических лагерей.

"Подавляющее большинство украинских граждан даже не готовы осознать, что никакого ключа к завершению российско-украинской войны нет ни в кармане президента Украины, ни даже в кармане президента США. Все зависит от воли президента Российской Федерации", - убежден журналист.

Портников также обращает внимание на избирательное отношение части общества к справедливости - когда претензии к мобилизации исчезают сразу же, как только касаются лично человека или его семьи.

"Украинцы всегда прячутся за справедливостью, которая заканчивается на пороге собственного дома. Коррупция опасна только тогда, когда она не касается тебя самого", - отмечает аналитик.

В заключение он предупреждает, что после окончания войны ветераны, вернувшиеся с фронта, будут остро ощущать несправедливость по отношению к тем, кто уклонился от службы, и это чувство может создать новую внутреннюю напряженность в обществе.

"Их будет объединять одно важное чувство - чувство несправедливости по отношению к тем, кто не захотел заменить их. И этими процессами, конечно, воспользуется Россия", - заключает Портников.

Розыск ТЦК - что нужно знать
Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика - Главред

Нападения на ТЦК и СП в Украине - новости по теме

Главред ранее писал, что в Харькове во время мероприятий по оповещению неизвестный мужчина с ножом напал на военнослужащих ТЦК.

Двое военных получили ранения. Одному из них сделали операцию, он находится в больнице. Другого, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти не удалось - военный скончался от многочисленных ножевых ранений.

Напомним, в Одесской области мужчина напал с ножом на военнослужащих ТЦК и СП. Двоих раненых госпитализировали в тяжелом состоянии. Сотрудники ТЦК остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. Оказалось, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

Ранее, 30 апреля, в городе Белая Церковь Киевской области прогремел взрыв возле местного районного ТЦК и СП. Местный житель бросил в сторону здания гранату.

Кроме того, 2 апреля во Львове во время проведения мобилизационных мероприятий военнослужащий ТЦК и СП погиб в результате ножевого ранения в шею.

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О персоне: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель "Радио Свобода" и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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