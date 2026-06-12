Передача функций ТЦК полиции: в Генштабе сделали громкое заявление

Гнатов считает, что каждый орган должен выполнять свои задачи в соответствии с законодательством Украины.

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Гнатов высказался о передаче функций ТЦК полиции / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления Гнатова:

Передача функций ТЦК полиции нецелесообразна

Полномочия органов четко определены законом

Полиция не может вести военный учет

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов раскритиковал идею передачи части функций ТЦК Национальной полиции и отметил, что смешивание этих функций нецелесообразно и противоречит действующей системе. Об этом генерал сказал в интервью LIGA.net.

По его словам, законодательство четко определяет полномочия каждого органа в процессе мобилизации, а предложения по изменению этих полномочий не имеют практического смысла.

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"Законодательством Украины четко определены обязанности, задачи и функции всех органов и субъектов, участвующих в процессе мобилизации. Роль каждого прописана отдельно. То, что выполняют ТЦК и СП, – это одни задачи. То, что в пределах своих полномочий выполняет Национальная полиция, – совсем другие", – подчеркнул он.

Гнатов добавил, что ТЦК и СП отвечают за ведение воинского учета, оповещение военнообязанных и организацию призыва граждан на военную службу. Зато правоохранители выполняют совсем другие функции и привлекаются только в пределах своих законных полномочий.

"Национальная полиция занимается мерами принуждения в отношении граждан, нарушающих требования мобилизационного законодательства. Речь идет, в частности, о лицах, уклоняющихся от исполнения воинского долга или игнорирующих вызовы в территориальные центры комплектования", – подчеркнул генерал.

По его мнению, правоохранители не могут выполнять задачи, которые относятся к компетенции ТЦК и СП.

"Как Национальная полиция, например, может вести воинский учет или организовывать оповещение граждан? Это просто абсурдно. Поэтому функции четко разграничены, и каждый орган должен выполнять свои задачи в соответствии с законодательством Украины", — подытожил он.

Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Разделение функций ТЦК

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко ранее говорил, что в рамках мобилизационной реформы, которую готовит Министерство обороны, рассматривается разделение функций ТЦК.

По его словам, ТЦК могут переименовать в "Офис резерва", а некоторые его функции, в частности проверку документов и патрулирование, передать полиции.

"Есть вещи, с которыми не согласен конкретно Генеральный штаб. Например, есть вещи, которые, как они считают, могут повлиять на процессы, которые уже сейчас налажены. И здесь главный вопрос в том, что, внеся изменения, мы должны улучшить и сам процесс, и саму мобилизацию", — отметил нардеп.

Розыск ТЦК — что нужно знать / Инфографика: Главред

Мобилизация — последние новости Украины

Как сообщал Главред, в июне в рамках армейской реформы в мобилизации произойдут определенные изменения. Одно из них касается повышения средней заработной платы на предприятии, что является условием для бронирования сотрудников. На данный момент речь идет о 2,5 минимальных зарплатах.

Советник министра обороны Сергей Стерненко говорил, что мобилизация претерпит существенное переформатирование и больше не будет похожа на нынешнюю модель.

В то же время военнообязанные украинцы, получившие отсрочку через портал "Дія", могут мгновенно лишиться бронирования, если их предприятие лишат статуса критически важного или вовремя его не переподтвердят.

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О персоне: Андрей Гнатов Андрей Викторович Гнатов — украинский офицер, генерал-лейтенант, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (с 2025 года), член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины (с 28.03.2025). 27 июля 2022 года был награжден Крестом боевых заслуг — за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу, верность военной присяге, пишет Википедия.

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