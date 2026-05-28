Часть мужчин могут лишиться бронирования — юрист предупредил о новом нюансе

В Украине часть мужчин рискует лишиться отсрочки от мобилизации ещё до истечения установленного срока её действия, предупредил юрист.

Военнообязанные украинцы, получившие отсрочку через портал "Дія", могут мгновенно потерять бронирование, если их предприятие лишат статуса критически важного или вовремя его не переподтвердят. Об этом в интервью Главреду рассказал управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко.

По его словам, бронирование оформляется через портал "Дія" в автоматизированном режиме, и сам процесс довольно прост.

"И это может выглядеть так: наступит крайний срок или, если они все же не отменят приказы задним числом, предприятие будет иметь статус критически важного до определенной даты и до этой даты будет иметь право бронировать сотрудников. Соответственно, с этого дня у всех работников, которые были забронированы, бронь снимается, и они становятся призывными в ряды Вооруженных сил Украины на период мобилизации", — указал он.

Юрист Муренко пояснил, что ситуация схожа с механизмом отсрочки: если человек сегодня имеет право на нее, а завтра это право отменяют, то отсрочка автоматически теряется. В то же время он заметил, что с юридической точки зрения это выглядит противоречиво, ведь у всех забронированных есть действующий военно-учетный документ с указанием отсрочки из-за бронирования и конкретного срока ее действия. То есть фактически государство уже предоставило человеку право не подлежать призыву до определенной даты.

"А сейчас пытаются это переиграть для того, чтобы в какой-то части можно было эту отсрочку отменять и дальше решать вопрос о призыве таких людей на военную службу", — подытожил он.

Нардеп Юрий Здебский подчеркнул необходимость создания контроля за системой бронирования украинцев в кризисное время, поскольку сейчас существует много необоснованных бронирований, а студенты с отсрочками также попадают под сомнительный статус. Он считает, что будет создан орган, который будет отвечать за проверку всех бронирований в Украине. Такой контроль позволит усовершенствовать систему и сделать ее более прозрачной и эффективной.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает кардинально изменить правила бронирования от мобилизации, вводя обязательное участие забронированных в обороне страны и вводя платный механизм для бронирования. В законопроекте отмечается, что отсрочка от мобилизации не будет бессрочной, а ее предоставление будет связано с реальным вкладом в оборону, что изменит практику пожизненных отсрочек и спекуляций.

Как ранее сообщал Главред, министр экономики Алексей Соболев уточнил, что новые критерии бронирования военнообязанных сделают систему более прозрачной и защищенной от злоупотреблений. Предприятия, претендующие на статус критически важных, должны соответствовать требованиям по средней зарплате и другим условиям. Это гарантирует, что правила бронирования военнообязанных в 2026 году будут четкими и справедливыми.

О личности: Никита Муренко Никита Муренко — управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры". Специализируется на правовом сопровождении бизнеса, вопросах отсрочки от призыва военнообязанных работников, мобилизационном законодательстве, трудовых и административных процедурах. В комментариях для СМИ объясняет изменения в правилах бронирования, статусе критически важных предприятий, отсрочках от мобилизации и правовых рисках для работодателей и работников.

