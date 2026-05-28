Чем подкормить клубнику после цветения: секрет сладкой ягоды

После цветения клубника нуждается в правильной подкормке. Чем подкормить кусты, как сделать ягоды слаще и защитить урожай от болезней и вредителей.

Чем подкормить клубнику после цветения? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Чем подкормить клубнику после цветения для получения сладких ягод

Как улучшить вкус и сахаристость клубники

Как защитить кусты от болезней и вредителей во время созревания

После завершения цветения на кустах клубники начинает формироваться зеленая завязь. Этот период является ключевым для определения будущего размера и вкусовых качеств плодов. Для получения качественного урожая растениям необходимо правильное минеральное питание и защита от распространенных болезней и вредителей. Главред расскажет подробнее.

Чем подкормить клубнику после цветения

На канале "Моя дача, сад, огород и все вокруг них" рассказывают, что главной ошибкой на этом этапе является внесение азотных удобрений, которые стимулируют только рост листьев. Во время наливания ягод растение больше всего нуждается в фосфоре и калии.

Для взрослых, густых кустов оптимально подходит монофосфат калия. Он не содержит азота и помогает направить питательные вещества из листовой массы в плоды.

Монофосфат калия поможет нам перенаправить все эти питательные вещества, образовавшиеся в этой большой листве, в ягоды... Кроме того, такая подкормка укрепляет иммунитет растения.

Способы внесения удобрения

Под корень: развести 20–25 г порошка в 10 л воды (вносить исключительно на предварительно увлажненную почву).

По листьям: опрыскать кусты в вечернее время или в пасмурную погоду сразу после цветения и повторить процедуру через 7–10 дней.

Почему ягоды созревают кислыми

Клубника становится кислой из-за дефицита питательных веществ в почве или вследствие обильных дождей, которые вымывают минералы. За накопление сахаров отвечает калий, однако наилучший результат он дает в сочетании с другими элементами.

Калий обеспечивает сахаристость. Если к калию добавить еще элементы — магний, бор, а также обязательно фосфор — это уже обеспечит полноценные вкусовые качества вашей ягоды.

Для улучшения вкусовых характеристик плодов рекомендуется проводить листовое опрыскивание комплексными удобрениями, содержащими бор, магний и железо.

Приготовление калийной подкормки из золы

Эффективное калийное удобрение можно приготовить самостоятельно из древесной золы. Сухое внесение золы на грядки в этот период неэффективно, поскольку в ней преобладает кальций. Нужно извлечь именно калий методом настаивания.

Приготовление

1 стакан золы залить 10 л воды и настаивать в течение 2–3 дней. За это время калий переходит в жидкую фазу, а кальций выпадает в осадок.

Осторожно слить чистую воду без осадка.

Для улучшения усвоения минералов добавить в раствор небольшое количество лимонной или уксусной кислоты.

Полить кусты из расчета 0,5 л раствора на одно растение (обязательно по влажной земле).

Что любит и чего не любит клубника / Инфографика: Главред

Защита от болезней и вредителей

Во время созревания плодов возрастает риск поражения насаждений серой гнилью, клещами и трипсами. Выбор средств защиты зависит от стадии развития ягод.

Период зеленой завязи

Допускается применение эффективных химических препаратов (например, фунгицида "Свитч" или инсектицида "Вертимек"). У них есть достаточно времени для полного выведения из тканей растения до начала сбора урожая.

Стадия белых и розовых ягод

Использование химических средств строго запрещено. В это время применяют безопасные биологические препараты ("Бесткур", "Фитоспорин", "Актоцид").

Что делать, если кусты вянут из-за личинки хруща

Внезапное увядание зеленого куста с ягодами свидетельствует о повреждении его корневой системы личинкой хруща. Системную профилактику против этого вредителя проводят весной и осенью, но в случае массового поражения летом требуются экстренные меры.

Если до начала сбора урожая остается не менее 2–3 недель, поврежденные кусты необходимо обработать химическим инсектицидом (например, "Антихрущ"). Биологические средства ("Энтоцид", "Метаризин") имеют длительный период действия и не успеют спасти растение от полной гибели.

Об источнике: YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и все вокруг них" YouTube-канал "Моя дача, сад, огород и все вокруг них" — это украиноязычный образовательно-практический ресурс о садоводстве и огородничестве. Автор канала делится пошаговыми рекомендациями по выращиванию овощей, ягод и уходу за приусадебным участком. Контент ориентирован как на новичков, так и на опытных огородников и основан на реальном практическом опыте выращивания культур в открытом грунте и тепличных условиях. Значительная часть видео посвящена подкормке растений, защите от болезней и восстановлению культур после погодных стрессов.

