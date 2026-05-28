Marvel показала трейлер второго сезона "Людей Икс ’97": дата премьеры

Кратко:

Премьера второго сезона состоится 1 июля 2026 года

Идет работа над третьим и четвертым сезонами мультсериала

Компания Marvel Entertainment представила первый трейлер второго сезона анимационного сериала "Люди Икс ’97" (X-Men ’97), который продолжает историю культового мультшоу 90-х.

Проект основан на классических героях Marvel Comics и является прямым продолжением оригинального мультсериала "Люди Икс", выходившего с 1992 по 1997 год. События нового шоу разворачиваются сразу после финала оригинальной истории.

Судя по опубликованному трейлеру, во втором сезоне зрителей ждут масштабные приключения, путешествия во времени, столкновение с могущественным Апокалипсисом и новые испытания для команды мутантов.

Marvel также официально подтвердила дату выхода продолжения - премьера второго сезона состоится 1 июля 2026 года на стриминговой платформе Disney+.

Кроме того, студия уже работает над третьим и четвертым сезонами мультсериала, что подтверждает высокий интерес к проекту со стороны зрителей.

Напомним, первый сезон "Людей Икс ’97" вышел в 2024 году и получил чрезвычайно теплый прием как от критиков, так и от поклонников оригинального шоу.

Создатели проекта старались максимально сохранить атмосферу мультсериала 90-х, поэтому к разработке привлекли как бывших участников оригинальной команды, так и давних фанатов франшизы. Также к озвучке вернулись некоторые актеры из классического сериала.

На IMDb мультсериал имеет высокую оценку - 8,7 из 10. На Rotten Tomatoes проект получил 99% положительных рецензий от критиков и 91% одобрения от зрителей. В то же время на Metacritic сериал набрал 82 балла из 100, что соответствует статусу "всеобщее признание".

О компании: Marvel Entertainment Marvel Entertainment - это американская медийная и развлекательная компания, наиболее известная как бывшая материнская структура издательства комиксов Marvel Comics и создатель огромной экосистемы супергероев. К числу её ключевых персонажей относятся "Человек-паук", "Железный человек", "Капитан Америка", "Тор", "Халк", "Дэдпул", "Росомаха", а также команды "Мстители", "Люди Икс" и "Фантастическая четвёрка". С 2009 года компания полностью принадлежала конгломерату The Walt Disney Company. Весной 2023 года Disney официально упразднил бренд Marvel Entertainment как самостоятельное юридическое лицо, полностью интегрировав его остаточные подразделения (включая издательство комиксов) в состав Marvel Studios и другие департаменты Disney.

