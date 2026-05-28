Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

Marvel показала трейлер второго сезона "Людей Икс ’97": дата премьеры

Виталий Кирсанов
28 мая 2026, 19:43
google news Подпишитесь
на нас в Google
Проект основан на классических героях Marvel Comics и является прямым продолжением оригинального мультсериала "Люди Икс".
Marvel показала трейлер второго сезона "Людей Икс ’97"
Marvel показала трейлер второго сезона "Людей Икс ’97" / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Премьера второго сезона состоится 1 июля 2026 года
  • Идет работа над третьим и четвертым сезонами мультсериала

Компания Marvel Entertainment представила первый трейлер второго сезона анимационного сериала "Люди Икс ’97" (X-Men ’97), который продолжает историю культового мультшоу 90-х.

Проект основан на классических героях Marvel Comics и является прямым продолжением оригинального мультсериала "Люди Икс", выходившего с 1992 по 1997 год. События нового шоу разворачиваются сразу после финала оригинальной истории.

видео дня

Судя по опубликованному трейлеру, во втором сезоне зрителей ждут масштабные приключения, путешествия во времени, столкновение с могущественным Апокалипсисом и новые испытания для команды мутантов.

Marvel также официально подтвердила дату выхода продолжения - премьера второго сезона состоится 1 июля 2026 года на стриминговой платформе Disney+.

Кроме того, студия уже работает над третьим и четвертым сезонами мультсериала, что подтверждает высокий интерес к проекту со стороны зрителей.

Напомним, первый сезон "Людей Икс ’97" вышел в 2024 году и получил чрезвычайно теплый прием как от критиков, так и от поклонников оригинального шоу.

Создатели проекта старались максимально сохранить атмосферу мультсериала 90-х, поэтому к разработке привлекли как бывших участников оригинальной команды, так и давних фанатов франшизы. Также к озвучке вернулись некоторые актеры из классического сериала.

На IMDb мультсериал имеет высокую оценку - 8,7 из 10. На Rotten Tomatoes проект получил 99% положительных рецензий от критиков и 91% одобрения от зрителей. В то же время на Metacritic сериал набрал 82 балла из 100, что соответствует статусу "всеобщее признание".

Последние новости кино

Ранее Главред сообщал, кинокомпания Lionsgate представила первый трейлер нового экшн-фильма "Мятеж" (Mutiny), главную роль в котором исполнил один из самых узнаваемых актеров жанра - Джейсон Стейтем.

Также мини-сериал "Динозавры", исполнительным продюсером которого выступил Стивен Спилберг, стремительно покоряет зрителей платформы Netflix. Успех научно-популярного шоу стал неожиданным конкурентом для привычных хитов в жанре триллера и фантастики.

Американский популярный сериал "Медведь", вошедший в топ-10 рейтинга сериалов на Metacritic и получивший 11 статуэток престижной кинопремии "Эмми-2024", закрывается.

Вас может заинтересовать:

О компании: Marvel Entertainment

Marvel Entertainment - это американская медийная и развлекательная компания, наиболее известная как бывшая материнская структура издательства комиксов Marvel Comics и создатель огромной экосистемы супергероев. К числу её ключевых персонажей относятся "Человек-паук", "Железный человек", "Капитан Америка", "Тор", "Халк", "Дэдпул", "Росомаха", а также команды "Мстители", "Люди Икс" и "Фантастическая четвёрка".

С 2009 года компания полностью принадлежала конгломерату The Walt Disney Company. Весной 2023 года Disney официально упразднил бренд Marvel Entertainment как самостоятельное юридическое лицо, полностью интегрировав его остаточные подразделения (включая издательство комиксов) в состав Marvel Studios и другие департаменты Disney.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
шоу-бизнес мультсериал мультик Студия Disney новости шоу бизнеса новости кино сериалы Disney Marvel
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

20:15Война
Зеленский рассказал о создании украинской баллистики и назвал главную проблему

Зеленский рассказал о создании украинской баллистики и назвал главную проблему

20:06Украина
В ЕС обозначили "красные линии": что будут требовать от РФ на переговорах

В ЕС обозначили "красные линии": что будут требовать от РФ на переговорах

19:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
Три дерева, ветки которых категорически нельзя приносить в дом на Троицу

Три дерева, ветки которых категорически нельзя приносить в дом на Троицу

Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

Суржик, который слышен повсюду: как правильно сказать фразу "на виду"

Три домашних дела, которые категорически нельзя делать вечером: знают не все

Три домашних дела, которые категорически нельзя делать вечером: знают не все

Как отмыть кухонные шкафы от жира и застарелой грязи: советы от профессионалов

Как отмыть кухонные шкафы от жира и застарелой грязи: советы от профессионалов

Гороскоп на завтра, 29 мая: Близнецам — неожиданность, Львам — прибыль

Гороскоп на завтра, 29 мая: Близнецам — неожиданность, Львам — прибыль

Последние новости

21:38

Украинцы создали свое "государство" у Тихого океана — как оно называется

21:05

Тарифы на газ изменятся: стало известно, сколько будут платить украинцы в июне

21:03

"Ни зеленых, ни красных праздников нет": священник сказал, сколько дней праздноватьВидео

20:54

Чем подкормить клубнику после цветения: секрет сладкой ягоды

20:42

Известный актер показался на фронте после громкого скандала - детали

Из-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист МуренкоИз-за изменений в мобилизации блокпосты никуда не исчезнут, электронные повестки были бы логичным решением — юрист Муренко
20:15

Мониторы назвали дату массированного удара по Украине — какие регионы станут целью

20:06

Зеленский рассказал о создании украинской баллистики и назвал главную проблему

20:04

Цвет, о котором молчат все модницы: дизайнер назвал главный оттенок лета-2026

19:58

В ЕС обозначили "красные линии": что будут требовать от РФ на переговорах

Реклама
19:50

"Линия Суровикина" может рухнуть: Коваленко заявил о переломе в ходе войныВидео

19:43

Marvel показала трейлер второго сезона "Людей Икс ’97": дата премьерыВидео

19:39

Никогда не подведут: три знака зодиака, которые станут надежной опорой в жизни

19:36

"Единственный выход для РФ": Коваленко раскрыл, как Путин может затянуть войнуВидео

19:21

Как за считанные секунды остановить зуд от укуса комара: действительно работающий трюк

19:10

Война не закончится с прекращением боевых действий: Коваленко объяснил главную угрозумнение

18:55

Просить "сделать одолжение" нельзя — как правильно сказать по-украинскиВидео

18:55

Не дверца в заборе: что на самом деле означает слово "калитка"

18:54

Главная звезда "Сватов" пробил очередное дно: что он сделал

18:47

"Расклеилась": Надя Дорофеева пожаловалась на свое здоровье

18:39

Европейская страна неожиданно начала "раздавать" острова иностранцам

Реклама
18:38

Один знак зодиака ждет богатство в июне 2026: гороскоп на первый месяц летаВидео

18:37

"Конкурс "Честь профессии" из-за действий Анны Бабинец понес непоправимый ущерб репутации", — эксперт Михаил Шнайдер

18:32

Картофель идеально хранится месяцами: лучшее место есть в каждом домеВидео

18:31

Слово "капюшон" - это калька с русского языка: как говорить правильно

18:30

Украина получит от Швеции уникальное оружие — как оно повлияет на ситуацию на фронте

18:20

Четыре опасных момента: когда нельзя смотреть на улицу через окно

18:03

У людей с высоким IQ обнаружили неожиданную "темную сторону" счастьяВидео

17:56

Украина вошла в топ-15 по росту цен: эксперт раскрыл реальную ситуацию

17:55

Когда начнутся массированные удары по Москве: названы даты и главная цель атак ВСУВидео

17:41

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с котом за 37 с

17:12

Минобороны раскрыло основные детали реформы армии — что изменится и для кого

17:00

Требовал 5 тысяч долларов: подполковника разоблачили в махинациях с ВВК

17:00

Серия Xiaomi 17T в Украине: Мастер телефото теперь в двух форматах

16:55

"Постоянно уставшая": мать двоих детей пояснила, почему не просит мужа помогать по домуВидео

16:54

Супруги начали ремонт и их засыпало "сокровищами" из прошлого

16:52

Зачем класть бутылку с водой в бачок унитаза: гениальный трюк сантехников

16:50

Во Львове под паркетом музея Шухевича обнаружили уникальную находкуФото

16:18

"Лучшие для Украины": Швеция передает десятки самолетов Gripen с уникальным вооружением

16:09

Подросток бросил учебу и заработал миллионы на старой одежде

16:07

Доллар и евро резко пошли в пике: новый курс валют на 29 мая

Реклама
15:56

"На деньги развела": Бедняков рассказал о неприятном инциденте в Полтаве

15:42

Смерть Мэттью Перри: экс-ассистент актера получил тюремный срок

15:18

Гетманцев отдыхал на Лазурке во время войны, а в Раде "не знают", как он уехал — Бойко

15:16

Угроза массированного ракетного удара: обстрел возможен уже в ближайшее время

15:15

Кому Полнолуние принесет судьбоносные финансовые перемены: гороскоп для всех знаков зодиака

15:01

Взрыв в Житомире: местные жители сообщали о подозрительном предмете на детской площадке

14:59

Контрабанда с Григоришиным и блокирование завоза "скорых", - экс-мэр Глухова Терещенко о деятельности Порошенко у власти

14:51

"У нас есть укрытие": Тополя призналась, планирует ли вывозить детей из Украины

14:42

Портативные солнечные панели открыли новые возможности для домаВидео

14:31

Почему не стоит ездить с открытыми окнами: главная ошибка водителей в жаруВидео

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять