Главная звезда "Сватов" пробил очередное дно: что он сделал

Российский актер Добронравов получил орден за поддержку преступников и оккупантов.

https://glavred.info/starnews/glavnaya-zvezda-svatov-probil-ocherednoe-dno-chto-on-sdelal-10768556.html Ссылка скопирована

Федор Добронравов высказался в поддержку нападения РФ / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Что сказал путинист Добронравов

За что он получил награду

Российский актер-путинист, который долгое время снимался в Украине и прославился благодаря украинскому сериалу "Сваты" Федор Добронравов, пробил очередное дно в своей поддержке войны России против Украины.

По данным российских пропагандистов, путинист получил награду за убийство мирных граждан и детей в Украине. Актеру вручили орден "волонтеры" из Ростова за кулисами его спектакля. Добронравова поблагодарили за то, что он "не остается в стороне и оказывает неоценимую помощь детям, пожилым людям и бойцам "СВО" на юге России".

видео дня

Добронравов сильно сдал / Скриншот

Между тем, Добронравов, который сильно постарел и превратился в седого деда, выдал очередное бредовое заявление в лучших традициях кремлевской методички.

Кадр из сериала Сваты / скриншот

"Пусть ангелы и все вас оберегают. Спасибо, вы делаете очень хорошее дело. А я буду вам помогать", – добавил актер.

Получается, убивать мирных жителей суверенного государства - это "хорошее дело".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что популярная певица 90-х Анжелика Рудницкая высказалась в отношении своей бывшей подруге, а ныне предательницы Украины - певице Ани Лорак.

Ранее также жена известного украинского ведущего Владимира ОстапчукаЕкатерина показала кадры с их пышного свадебного торжества, а также попрощалась с Украиной.

Вас также может заинтересовать:

Сериал "Сваты" - о чем он Сериал "Сваты" - украинский комедийный телевизионный сериал студии "Квартал 95". За всё время существования проекта было выпущено семь сезонов сериала, а также мюзикл "Новогодние сваты", спин-офф сериала "Байки Митяя", телепередача "Сваты у плиты", мультсериал "Сватики" и цикл документальных фильмов "Сваты: Жизнь без грима" и "Сваты-6: За кадром". Премьера первого сезона состоялась 28 декабря 2008 года. Финальная серия сериала вышла в эфир 30 декабря 2021 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред