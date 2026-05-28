Взрыв в Житомире: местные жители сообщали о подозрительном предмете на детской площадке

Местные жители заметили неизвестную женщину, которая оставила на площадке большой предмет, похожий на игрушку, и быстро ушла.

Что известно о взрыве в Житомире 27 мая

На детской площадке в Житомире обнаружили подозрительный предмет

Взрывотехники обезвредили его после сообщения жителей

Вечером 27 мая в разных частях Житомира люди услышали громкий взрыв, который вызвал волну тревоги среди горожан. Около 20:00 на улице Победы очевидцы заметили работу взрывотехников во дворе многоэтажки, после чего стало понятно, что специалисты реагируют на опасное сообщение.

Что произошло на самом деле

Полиция впоследствии уточнила, что во дворе жилого дома проверяли подозрительный предмет, оставленный на детской площадке. По словам правоохранителей, около 18:00 местные жители заметили неизвестную женщину, которая положила на площадке большой предмет, похожий на игрушку, и быстро ушла. Когда она не вернулась, а предмет вызвал беспокойство, люди обратились в полицию.

На месте работали следователи и взрывотехники, которые ограничили доступ к территории, чтобы обезопасить жителей от возможной угрозы.

"После тщательного обследования территории взрывотехники дистанционно обезвредили подозрительный предмет. Никаких веществ или средств, представляющих опасность для людей, обнаружено не было", — отметили правоохранители.

Напоминание от полиции

Правоохранители призвали граждан не прикасаться к подозрительным пакетам, чемоданам, оставленным игрушкам или гаджетам и сразу сообщать о таких случаях по номеру 102. Это, подчеркнули в ведомстве, позволяет быстро реагировать и избегать возможных рисков.

Как писал Главред, Бердичевский горрайонный суд огласил приговор по делу о теракте возле местного ТЦК и СП: двое обвиняемых получили длительные сроки заключения за попытку взорвать самодельное взрывное устройство.

В ночь на 26 мая российский обстрел повредил транспортную инфраструктуру и промышленные объекты Житомирщины. Начальник ОВА Виталий Бунечко отметил, что на местах ударов вспыхнули пожары, а их тушение затрудняла угроза повторных обстрелов.

Ранее Королевский райсуд Житомира признал виновным 44-летнего местного жителя, который во время застолья бросил гранату в открытое окно квартиры, после чего боеприпас взорвался у входа в многоэтажку и повредил припаркованный Renault Clio.

Полиция Житомирской области (ГУНП в Житомирской области) — это территориальный орган Национальной полиции Украины, который обеспечивает защиту прав и свобод человека, противодействие преступности и поддержание общественной безопасности в регионе.

