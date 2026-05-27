Сработает лучше любого отбеливателя: какое домашнее средство следует засыпать в стиралку

Дарья Пшеничник
27 мая 2026, 16:15
Существует простой домашний способ, который помогает вернуть вещам свежесть без агрессивной химии и дорогих отбеливателей.

стирка
Чем можно отбелить одежду / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какое домашнее средство работает как отбеливатель
  • Как его правильно использовать

Белое белье может стать заметно светлее после одной стирки — и для этого не нужны дорогие отбеливатели. Достаточно добавить в барабан две столовые ложки привычного кухонного ингредиента, который усиливает действие моющего средства и помогает ткани вернуть естественную яркость. Об эффекте этого метода пишет издание Kobieta.

Как работает простой трюк для стирки

Во время обычного цикла достаточно засыпать в стиральную машину стандартный порошок и добавить две ложки натурального средства — чаще всего это пищевая сода. Она мягко воздействует на волокна, помогает нейтрализовать загрязнения, смягчает воду и усиливает действие стирального порошка.

В результате белье после стирки выглядит:

  • светлее;
  • свежее;
  • без серого налета;
  • без запахов.

Почему метод дает результат

Натуральные компоненты действуют мягко, но эффективно. Они не повреждают ткань, не изменяют ее структуру и не содержат агрессивных отбеливателей. Именно поэтому этот способ подходит для регулярного использования — но не ежедневного.

Что стоит учесть

Специалисты напоминают: чтобы результат был стабильным, важно не перегружать барабан, не смешивать сразу несколько сильных средств и всегда проверять этикетки на одежде. Такой подход поможет избежать повреждений и сохранить белье в хорошем состоянии.

Что еще следует знать

Для отбеливания белых вещей обычно используют пищевую соду, ведь она усиливает действие стирального порошка и помогает вернуть ткани более светлый оттенок.

Белая одежда часто темнеет после стирки из-за жесткой воды, остатков моющих средств или смешивания с другими вещами — именно эти факторы постепенно лишают ткань яркости.

О ресурсе: Kobieta.wp.pl

Wirtualna Polska Holding Kobieta.wp.pl — это польский лайфстайл-портал для женской аудитории, входящий в медиагруппу Wirtualna Polska, одного из крупнейших интернет-холдингов Польши.

По данным Mediapanel, в 2024 году Kobieta.wp.pl был самым посещаемым женским тематическим сайтом в Польше — более 8 млн пользователей в месяц.

Издание публикует материалы на темы здоровья, красоты, кулинарии, психологии, отношений, садоводства, а также бытовые лайфхаки, новости о знаменитостях и трендах.

Редакционная политика: позиционируют себя как медиа о "smart lifestyle", саморазвитии и повседневной жизни женщин.

Зеленский отправил Трампу письмо с просьбой: о чем в нем шла речь

Армия РФ не сможет штурмовать: Украина запускает "логистический локдаун" врага

В Украине резко переписали тарифы на коммуналку: почему цена вырастет в разы и где

Два простых предмета гарантированно спасут от клещей: что советуют сделать лесники

В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

В Украине одобрили резкое повышение тарифов на свет — что изменится и для кого

IQ-челлендж: нужно найти 3 отличия на картинке летящей птицы за 29 секунд

Зачем в СССР водители клали мяч под заднее стекло автомобиля: ответ точно удивит

