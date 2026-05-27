Говорить "редіска" неправильно: как на самом деле следует называть овощ на украинском

Весной на рынках и в огородах появляется один из самых первых овощей — сочный, хрустящий и слегка острый.

С появлением первых теплых дней на прилавках появляется яркий, сочный овощ, без которого трудно представить весенние салаты. Но вместе с ним каждый раз возвращается и языковой вопрос: как правильно называть это растение на украинском — "редис" или "редиска", и почему форма "редіска" считается калькой.

Какое название является нормативным

Современные украинские словари приводят "редис" как литературное название растения. Именно это слово фиксирует "Словарь украинского языка". В то же время в языковой практике активно употребляется и "редиска" — и это тоже нормативно. Обе формы сосуществуют, но имеют разные оттенки употребления, пишет "24 Канал".

В то же время форма "редіска" — следствие русского влияния и не относится к литературной норме.

Почему в быту преобладает "редиска"

В современных кулинарных материалах, на упаковках семян и в советах огородникам чаще всего встречается именно "редиска". Это слово стало привычным в повседневной речи, хотя и "редис" остается корректным вариантом. Обе формы легко сочетаются в словосочетаниях:

"салат из редиса" или "салат из редиски";

"купила свежую редиску" / "купила свежий редис".

Для украинского языка естественно, что слово может иметь другой род, чем россинизм — как в случаях с "буряк", "гарбуз", "тополя".

Откуда происходит слово

Название "редис" пришло через европейские языки и происходит от латинского radix — "корень". Это логично, ведь именно корнеплод является съедобной частью растения. Через французское radis и польское rzodkiewka слово закрепилось в украинском языке.

Во многих языках название также связано с корнем: на английском — radish, на французском — radis, на немецком — Radieschen.

Чем "редис" отличается от "редьки"

Несмотря на сходство названий, "редька" — другой овощ: зимний, часто черный, белый или зеленый. В народных выражениях "редька" символизирует что-то "острое" или "нехорошее", тогда как "редис" — легкий весенний овощ.

Интересные факты о "редисе"

дозревает всего за 14–20 дней;

принадлежит к семейству капустных;

известен еще со времен Древнего Египта;

в основном выращивается в Китае, Японии и Корее;

имеет сорта разных цветов — от белого до фиолетового;

богат витамином С и эфирными маслами;

низкокалорийный и прекрасно подходит для весенних блюд.

Весенний "редис" — это не только хрустящий вкус, но и небольшая лингвистическая история, напоминающая, что даже привычные слова скрывают интересное происхождение и культурные наслоения.

