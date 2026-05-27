Посевной календарь на июнь 2026: лучшие дни для посева и посадки

Вы узнаете:
- Лучшие дни июня 2026 для посева и высадки растений
- Когда сажать овощи, зелень и плодовые культуры
- Какие даты подходят для подкормки и обработки сада
Июнь считается одним из самых активных месяцев для дачников и огородников. Именно в начале лета продолжается посев овощей, высадка рассады и уход за растениями.
Рассказываем, какие дни считаются благоприятными для посадки овощей, зелени, цветов и плодовых культур в июне 2026 года.
Лунный посевной календарь на июнь 2026: лучшие дни для овощей
Согласно рекомендациям лунного календаря огородника на июнь 2026, разные культуры лучше высаживать в определенные даты.
Для томатов, огурцов, баклажанов, кабачков и тыквы самыми удачными днями считаются:
- 2, 8, 9, 16, 17, 18, 28 и 29 июня.
Перец сладкий и горький лучше сажать:
- 2, 8, 9, 16, 17, 28 и 29 июня.
Для картофеля, чеснока, лука и корнеплодов благоприятные дни для посадки в июне 2026:
- 2, 3, 4, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 28, 29 и 30 июня.
Когда сеять зелень и клубнику в июне 2026
Посев зелени также лучше проводить в определенные фазы Луны.
Для укропа, петрушки, салата, шпината, базилика и кинзы лучшими днями для посева в июне 2026 будут:
- 8, 9, 16 и 17 июня.
Клубнику и землянику рекомендуется пересаживать:
- 8 и 9 июня.
Благоприятные дни для цветов и саженцев
Любители цветов также часто ориентируются на календарь посадок июнь 2026.
Для посадки:
- однолетних цветов;
- многолетников;
- луковичных растений;
- комнатных цветов
подойдут:
- 20, 21, 22 и 24 июня.
Плодовые деревья, виноград, смородину, крыжовник и малину советуют высаживать:
- 3, 4, 8, 9 и 30 июня.
Лучшие дни для работ в саду и огороде
Лунный календарь огородника июнь 2026 также выделяет удачные даты для ухода за растениями.
Для подкормок и внесения удобрений подходят:
- 3, 4, 8, 9, 25, 26 и 30 июня.
Прополку, рыхление и прореживание растений лучше проводить:
- 3, 4 и 30 июня.
Для борьбы с вредителями и болезнями благоприятными считаются:
- 2, 3, 4, 12, 16, 17, 25, 26, 28, 29 и 30 июня.
