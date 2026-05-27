Посевной календарь на июнь 2026: лучшие дни для посева и посадки

Сергей Кущ
27 мая 2026, 10:42
Многие дачники уверены, что фазы Луны действительно влияют на рост растений, укоренение и урожайность.
Посевной календарь на июнь 2026
Посевной календарь на июнь 2026 / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Лучшие дни июня 2026 для посева и высадки растений
  • Когда сажать овощи, зелень и плодовые культуры
  • Какие даты подходят для подкормки и обработки сада

Июнь считается одним из самых активных месяцев для дачников и огородников. Именно в начале лета продолжается посев овощей, высадка рассады и уход за растениями.

Рассказываем, какие дни считаются благоприятными для посадки овощей, зелени, цветов и плодовых культур в июне 2026 года.

Лунный посевной календарь на июнь 2026: лучшие дни для овощей

Согласно рекомендациям лунного календаря огородника на июнь 2026, разные культуры лучше высаживать в определенные даты.

Для томатов, огурцов, баклажанов, кабачков и тыквы самыми удачными днями считаются:

  • 2, 8, 9, 16, 17, 18, 28 и 29 июня.

Перец сладкий и горький лучше сажать:

  • 2, 8, 9, 16, 17, 28 и 29 июня.

Для картофеля, чеснока, лука и корнеплодов благоприятные дни для посадки в июне 2026:

  • 2, 3, 4, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 28, 29 и 30 июня.

Когда сеять зелень и клубнику в июне 2026

Посев зелени также лучше проводить в определенные фазы Луны.

Для укропа, петрушки, салата, шпината, базилика и кинзы лучшими днями для посева в июне 2026 будут:

  • 8, 9, 16 и 17 июня.

Клубнику и землянику рекомендуется пересаживать:

  • 8 и 9 июня.

Благоприятные дни для цветов и саженцев

Любители цветов также часто ориентируются на календарь посадок июнь 2026.

Для посадки:

  • однолетних цветов;
  • многолетников;
  • луковичных растений;
  • комнатных цветов

подойдут:

  • 20, 21, 22 и 24 июня.

Плодовые деревья, виноград, смородину, крыжовник и малину советуют высаживать:

  • 3, 4, 8, 9 и 30 июня.
Лунный посевной календарь на июнь
Лунный посевной календарь на июнь / Инфографика: Главред

Лучшие дни для работ в саду и огороде

Лунный календарь огородника июнь 2026 также выделяет удачные даты для ухода за растениями.

Для подкормок и внесения удобрений подходят:

  • 3, 4, 8, 9, 25, 26 и 30 июня.

Прополку, рыхление и прореживание растений лучше проводить:

  • 3, 4 и 30 июня.

Для борьбы с вредителями и болезнями благоприятными считаются:

  • 2, 3, 4, 12, 16, 17, 25, 26, 28, 29 и 30 июня.

