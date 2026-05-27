Читать на украинском
ВСУ перешли в наступление, россияне отступают: Тимочко — о ситуации на фронте

Ангелина Подвысоцкая
27 мая 2026, 10:55
Российские оккупанты отступают на отдельных участках в Запорожской и Днепропетровской областях.
РФ відступає на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках

    Что известно:

    • Оккупанты отступают в Запорожской и Днепропетровской областях
    • Весенняя наступательная кампания РФ провалилась

    Российские оккупанты начали отступать на Запорожском и Днепропетровском направлениях. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью "РБК-Украина".

    Враг уже провалил свою весеннюю кампанию и отступает на определенных участках. Это не оправдало ожиданий Путина, который хотел захватить всю Донецкую область.

    "Говорили, что Путин уже идет ва-банк, что нужно отдать Донецкую область, потому что россияне прорвут оборону и будут под Киевом. А что мы имеем сейчас? Проваленную весеннюю кампанию. В Запорожской и Днепропетровской областях они уже отступают, а не наступают", — сказал Тимочко.

    При этом враг пытается демонстрировать свою силу ракетными ударами по Киеву и другим регионам. В то же время Тимочко отмечает, что такая интенсивность обстрелов является максимально возможной для Кремля. Для накопления новых запасов россиянам нужно время и деньги. Такие удары по Киеву являются попыткой посеять панику.

    Военный эксперт Иван Ступак отметил, что ключевыми целями нового российского наступления остаются Краматорск, Славянск и Константиновка в Донецкой области, а также важен Запорожский направление с рядом горячих точек. Войска РФ пытаются добиться полного контроля над Донбассом, однако им сопротивляются украинские силы. Подробности о целях нового российского наступления раскрыты в интервью с экспертом.

    Как ранее сообщал Главред, российские войска полностью заняли города Покровск и Мирноград, использовав их как опорные пункты для дальнейшего продвижения. Враг сосредоточил там значительные силы, что усложняет освобождение этих населённых пунктов. Наступательной целью российской армии является также Доброполье.

    Отметим, что несмотря на заявления об оккупации, Силы обороны продолжают удерживать части Покровска и ведут оборонительные бои на северных окраинах города, не позволяя полной оккупации. Старший офицер 7 корпуса ДШВ подтвердил наличие украинских позиций внутри города и активные действия по нанесению огневого поражения противнику. Это важная деталь для понимания реальной ситуации в Покровске.

    Про персону: Іван Тимочко

    Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

