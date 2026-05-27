Что делать, если пересолили блюдо: секретный трюк от профессиональных поваров

Простой прием поможет уменьшить соленость и вернуть блюду сбалансированный вкус.

Как спасти пересоленное блюдо — как уменьшить соленость еды

Пересолить блюдо очень просто, но это не значит, что придется выбрасывать все и начинать приготовление заново. Есть несколько проверенных способов, которые помогут смягчить вкус и сделать блюдо сбалансированным

Главред расскажет, как спасти пересоленную еду.

Как спасти пересоленное блюдо

Кислота

Лимонный сок, уксус или томаты не уменьшают количество соли, но способны нейтрализовать чрезмерную соленость на вкус, пишет Martha Stewart. Кислота уравновешивает вкус и делает его более гармоничным. Важно правильно подобрать ингредиент: к мясу с куркумой хорошо подходит лайм, к легкому овощному рагу — рисовый или белый винный уксус. Если сомневаетесь, выбирайте рисовый уксус — он имеет нейтральный вкус и не перебьет другие нотки.

Сахар

Небольшое количество сахара или кленового сиропа поможет спасти пересоленный соус или блюдо с жареными овощами. Коричневый сахар придаст легкий карамельный оттенок, а обычный — лишь нейтральную сладость. Рекомендуем добавлять сахар постепенно, пробуя после каждого шага.

Молочные продукты

Жирные сливки, сметана или кусочек сливочного масла способны обволакивать вкусовые рецепторы и смягчать ощущение солености. Сливки или масло можно добавить во время приготовления, а сметану или сливочный сыр — только после того, как блюдо снято с огня. Иначе они могут расслоиться и испортить текстуру.

Разбавление блюда

Единственный способ реально уменьшить количество соли — добавить несоленую жидкость (воду или бульон) или увеличить количество овощей или мяса. Это снижает концентрацию соли в порции. Метод особенно полезен для тех, кто придерживается диетических ограничений. Если ни один прием не помогает полностью, можно просто увеличить объем блюда, превратив неудачную порцию в основу для более крупной.

Почему картофель не помогает

Популярный совет — бросить в пересоленное блюдо сырой картофель, который якобы впитывает лишнюю соль. На самом деле это миф. Картофель во время варки впитывает жидкость вместе со всеми растворенными веществами, включая соль. Поэтому он не способен избирательно забрать только натрий. Если после добавления картофеля блюдо кажется менее соленым, это только потому, что увеличился его общий объем.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

