Что делать, если ребенок не хочет чистить зубы: мама-стоматолог поделилась советами

Дети будут с удовольствием чистить зубы, если к ним найти правильный подход.

Как приучить ребенка чистить зубы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

Какой щеткой можно заинтересовать ребенка в чистке зубов

Как правильно вернуть ребенку желание чистить зубы

После появления первого зуба родители должны заботиться о гигиене полости рта ребенка. Но около 1 года малыши уже не так охотно позволяют родителям чистить им зубы. Но это не повод отказываться от гигиенической процедуры.

Главред узнал, что в TikTok украинская блогерша и мама-стоматолог Юстина Ефименко рассказала, что делать, если ребенок не хочет чистить зубы. Она поделилась несколькими действенными советами.

Первый совет заключается в том, чтобы не заставлять ребенка чистить зубы, если он сопротивляется. Принуждение может сформировать у ребенка еще большее отвращение к чистке зубов.

Также стоматолог советует дать ребенку поиграть с щеткой и попробовать использовать электрическую щетку. Детям такие щетки нравятся больше, потому что они яркие, светятся и жужжат.

"Четвертое — имейте дома большой запас разных, цветных, больших, маленьких щеточек, чтобы у ребенка был выбор и он мог самостоятельно выбирать, какая ему сегодня больше подходит по настроению", — добавила Юстина.

Кроме того, родителям важно брать детей с собой в ванную, пока они сами чистят зубы. Так у ребенка быстрее возникнет интерес на примере взрослых. Можно также вместе с ребенком чистить зубы игрушкам и родителям.

Смотрите видео с объяснением мамы-стоматолога:

Об источнике: justinaaa_d justinaaa_d — TikTok-страница украинской блогерши и стоматолога Юстины, которая рассказывает аудитории о своей жизни, уходе за ребенком и делится полезными советами и рецептами вкусных блюд. На страницу блогерши подписаны более 8 тысяч пользователей.

