Ночью может быть новая ракетная атака на Украину: мониторы назвали возможные цели

Российские оккупанты проводят передислокацию стратегической авиации

https://glavred.info/war/nochyu-mozhet-byt-novaya-raketnaya-ataka-na-ukrainu-monitory-nazvali-vozmozhnye-celi-10767875.html Ссылка скопирована

Россияне могут ночью атаковать Украину ракетами и дронами / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ua.depositphotos.com

Что известно:

РФ готовится к комбинированной атаке на Украину

Ракеты могут полететь уже этой ночью

Российские оккупанты могут атаковать Украину ракетами и дронами. Существует повышенная опасность уже в ближайшую ночь. На этом акцентируют внимание мониторинговые каналы.

Враг занимается передислокацией стратегической авиации с Ближнего Востока. К тому же российские оккупанты продолжают накапливать ударные беспилотники.

видео дня

"Фиксируем подготовку к ракетному удару по территории Украины... Повышенная ракетная и беспилотная опасность в течение ночи", — говорится в сообщении.

По данным мониторов, под ударами могут оказаться Сумская, Черниговская, Полтавская, Киевская и Одесская области.

Днём 26 мая была зафиксирована активность пунктов управления стратегической авиацией на Дальнем Востоке и в западной части РФ. Россияне подняли в воздух самолеты Ту-95МС, однако точное количество пока неизвестно. Вероятно, самолеты передислоцируются на аэродромы, расположенные ближе к Украине.

Самолеты РФ / Инфографика Главреда

Мер Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил местных жителей об угрозе.

"Будем осторожны в ближайшие сутки — возможен обстрел! Также поручил подготовить пункты приема пострадавших на случай необходимости!" - написал он.

Атака на Украину - последние новости

Как сообщалось ранее, россияне снова начали готовиться к комбинированной атаке на Украину. Повышенная опасность сохраняется в ряде областей, включая Киевскую и Одесскую. Регионы могут оказаться под атакой ракет и дронов.

Также ранее сообщалось, что российские оккупанты анонсировали новые удары по Киеву с конкретными целями атак. В МИД России заявили о систематических ударах по предприятиям ВПК и центрам принятия решений в Киеве и призвали иностранцев покинуть столицу Украины.

Как ранее сообщал Главред, зафиксировано слишком много ракет во время разрушительной атаки РФ на столицу 24 мая. Украинская ПВО не справилась с таким количеством ракет. В то же время, что касается атаки дронами, то Силы обороны продемонстрировали лучшие показатели, чем в среднем за полугодие.

Другие новости:

О персоне: Руслан Марцинкив Руслан Марцинкив — украинский политик, мэр Ивано-Франковска (с 2015 года). Народный депутат Украины VII созыва. Член партии Всеукраинское объединение "Свобода". Лауреат Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины (2009), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред