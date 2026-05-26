Снимать не нужно: как легко очистить жалюзи прямо на окне — гениальный лайфхак

Рассказываем о простом способе, который позволяет быстро очистить жалюзи без лишних усилий.

https://glavred.info/lifehack/snimat-ne-nuzhno-kak-legko-ochistit-zhalyuzi-pryamo-na-okne-genialnyy-layfhak-10767575.html Ссылка скопирована

Как помыть жалюзи, не снимая их с окна — как и чем мыть жалюзи / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как помыть жалюзи, не снимая с окна

Как часто нужно чистить жалюзи

Жалюзи удобны и практичны, но именно они чаще всего собирают пыль и грязь, что постепенно делает их тусклыми и неопрятными. Особенно быстро загрязняются кухонные модели, ведь на них оседает жир и пар.

Впрочем, чтобы вернуть им чистоту, не нужно снимать конструкцию с окна — есть простой способ сделать это без лишних усилий, пишет Главред со ссылкой на Real Simple.

видео дня

Когда стоит приступать к уборке

Первым сигналом является тонкий слой пыли на ламелях. Если провести пальцем и останется серый след, время для очистки настало. Изменение цвета или блеска также свидетельствует о накоплении грязи: жалюзи становятся тусклыми, желтоватыми или покрываются липким налетом. В тканевых или рулонных моделях может появиться запах кухни, дыма или влаги, что также указывает на необходимость мытья.

Как очистить жалюзи, не снимая

Для быстрой очистки понадобятся кухонные щипцы и две салфетки из микрофибры. Салфетки оберните вокруг щипцов и закрепите резинками. Далее закройте жалюзи так, чтобы ламели были повернуты в одну сторону, и начинайте протирать их сверху вниз. Щипцы одновременно очищают верхнюю и нижнюю часть каждой ламели, что значительно экономит время.

Если на поверхности есть жир или липкая грязь, салфетку можно слегка смочить водой или слабым мыльным раствором. Важно не использовать слишком много жидкости, особенно для деревянных жалюзи. После завершения процедуры протрите жалюзи сухой микрофиброй, чтобы убрать остатки влаги.

Как правильно мыть окна для идеального блеска / Инфографика: Главред

Как часто нужно чистить жалюзи

Чтобы жалюзи всегда выглядели опрятно, их стоит протирать сухой салфеткой или пылесосить с мягкой насадкой раз в неделю-две. Это поможет избежать скопления пыли между ламелями. Влажную уборку проводят несколько раз в год, а на кухне — чаще.

В спальнях или комнатах с меньшим уровнем пыли интервалы могут быть более длительными. Если в квартире есть домашние животные или окна выходят на оживленную дорогу, жалюзи придется чистить чаще. Полную мойку со снятием жалюзи обычно проводят один-два раза в год.

Смотрите видео о том, как помыть жалюзи, не снимая их с окна:

Читайте также:

Об источнике: Real Simple Real Simple — американский ежемесячный журнал, издаваемый Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред