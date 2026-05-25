Запрет на российскую музыку, книги и кино могут ввести в одном из городов Украины

Анна Косик
25 мая 2026, 17:31
Для принятия соответствующего решения депутаты проведут голосование.
Запрет может вступить в силу после голосования чиновников / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с YouTube

Главное:

  • В Полтаве могут ввести запрет на русскоязычные культурные продукты
  • Поддержат ли проект депутаты, станет известно в конце недели

В Полтаве хотят ввести мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Проект с соответствующим предложением уже вынесен на рассмотрение сессии Полтавского городского совета.

Как сообщает издание Зміст, депутаты рассмотрят инициативу во время заседания 29 мая. Проект решения подготовил Департамент культуры и молодежи городского совета.

Что именно будет под запретом

В пояснительной записке говорится, что на всей территории Полтавской общины будет запрещено любое публичное представление товаров и услуг, созданных на русском языке, в местах, где присутствуют посторонние люди.

Речь идет о трансляции русскоязычных песен в кафе, ресторанах, общественном транспорте, магазинах или на улицах, показе фильмов, сериалов или видеоклипов на русском языке, а также публичной демонстрации книг, художественных альбомов и т. п.

В Полтаве также хотят запретить проведение театральных представлений, концертов, цирковых шоу или культурно-образовательных мероприятий на русском языке.

Запрет планируют ввести на период до полной деоккупации территорий Украины войсками страны-агрессора России.

Запрещены ли в Украине песни на русском языке

По словам Уполномоченной по защите государственного языка Елены Ивановской, согласно статье 23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языком культурных мероприятий в Украине является государственный.

Однако закон не исключает возможности использования других языков при исполнении художественных произведений — в частности, песен — при условии, что это не противоречит другим законодательным нормам. Поэтому исполнение песен на русском языке в публичном пространстве как таковое не является нарушением этого закона.

Российская музыка в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что в апреле 2025 года российские треки возглавили чарт Spotify в Украине. Первое место на платформе Spotify в "Топ-50 Украина" заняла песня "Fake ID" российских рэперов Kizaru и Icegergert.

Ранее, в 2023 году, Киевский городской совет по результатам голосования ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории столицы Украины.

Накануне, в 2022 году, Верховная Рада проголосовала за запрет на использование российской музыки в СМИ и публичном пространстве Украины. Парламентарии также запретили ввозить и распространять книги и издательскую продукцию из России, временно оккупированных агрессором украинских территорий и Беларуси.

Об источнике: Зміст

Зміст — онлайн-СМИ Полтавы, созданное в 2017 году по инициативе Алексея Сердюкова и его команды. Независимое СМИ является источником информации и инструментом влияния гражданского общества на развитие города.

