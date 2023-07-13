В Киеве категорически запретили включать российскую музыку в публичных местах

Пока неизвестно как Киевсовет будет следить за соблюдением нового ограничения.

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В Киеве запретили слушать российскую музыку в общественных местах / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Киевский городской совет по результатам голосования наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории столицы Украины.

"Необходимо окончательно раз и на всегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины. Фактически предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, которые созданы в процессе осуществления деятельности в сфере культуры. Русский - язык страны-агрессора, и ей не место в сердце нашей столицы", - отметил депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадим Васильчук, передает Киевский горсовет.

Он уточнил, что речь идет о: книгах, художественных альбомах, аудиовизуальных произведениях, музыкальных звукозаписях, изделиях художественных промыслов, театральных и цирковых представлениях, концертах и культурно-образовательных услугах.

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Такое решение поддержал 71 депутат.

Киевсовет не сообщил, каким образом будут следить за соблюдением нового ограничения и какое наказание предусмотрено за нарушение решения.

Напомним, что Огневич обругала украинцев, слушающих русскую музыку. Певица Злата Огневич очень гневно обратилась к украинцам, которые поддерживают российских артистов и слушают их песни.

Заместитель военкома танцевал под русскую попсу и поплатился. Отметим, что на кадрах зафиксировано, как Руснак танцевал на 8 марта под песню "алкоголичка" российского артиста Александра Реввы.

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